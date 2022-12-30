https://ria.ru/20221230/avariya-1842498302.html

В Тверской области в ДТП с микроавтобусом пострадали три человека

В Тверской области в ДТП с микроавтобусом пострадали три человека - РИА Новости, 30.12.2022

В Тверской области в ДТП с микроавтобусом пострадали три человека

ДТП с участием автомобиля и микроавтобуса произошло в пятницу в Тверской области, три человека пострадали, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T15:54

2022-12-30T15:54

2022-12-30T15:54

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 30 дек – РИА Новости. ДТП с участием автомобиля и микроавтобуса произошло в пятницу в Тверской области, три человека пострадали, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "Следователем Следственного комитета проводится доследственная проверка о происшествии с микроавтобусом, в результате которого пострадали пассажиры", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК. Авария с участием автомобиля Renault и микроавтобуса Mercedes случилась на автодороге Тверь-Бежецк, в результате "пострадали три пассажира микроавтобуса".

https://ria.ru/20221230/dtp-1842487746.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)