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В Тверской области в ДТП с микроавтобусом пострадали три человека
В Тверской области в ДТП с микроавтобусом пострадали три человека - РИА Новости, 30.12.2022
В Тверской области в ДТП с микроавтобусом пострадали три человека
ДТП с участием автомобиля и микроавтобуса произошло в пятницу в Тверской области, три человека пострадали, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T15:54
2022-12-30T15:54
2022-12-30T15:54
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 30 дек – РИА Новости. ДТП с участием автомобиля и микроавтобуса произошло в пятницу в Тверской области, три человека пострадали, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "Следователем Следственного комитета проводится доследственная проверка о происшествии с микроавтобусом, в результате которого пострадали пассажиры", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК. Авария с участием автомобиля Renault и микроавтобуса Mercedes случилась на автодороге Тверь-Бежецк, в результате "пострадали три пассажира микроавтобуса".
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тверской области в ДТП с микроавтобусом пострадали три человека
СК: в Тверской области в ДТП с микроавтобусом пострадали три человека