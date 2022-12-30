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В Тверской области в ДТП с микроавтобусом пострадали три человека - РИА Новости, 30.12.2022
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В Тверской области в ДТП с микроавтобусом пострадали три человека
В Тверской области в ДТП с микроавтобусом пострадали три человека - РИА Новости, 30.12.2022
В Тверской области в ДТП с микроавтобусом пострадали три человека
ДТП с участием автомобиля и микроавтобуса произошло в пятницу в Тверской области, три человека пострадали, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T15:54
2022-12-30T15:54
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 30 дек – РИА Новости. ДТП с участием автомобиля и микроавтобуса произошло в пятницу в Тверской области, три человека пострадали, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "Следователем Следственного комитета проводится доследственная проверка о происшествии с микроавтобусом, в результате которого пострадали пассажиры", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК. Авария с участием автомобиля Renault и микроавтобуса Mercedes случилась на автодороге Тверь-Бежецк, в результате "пострадали три пассажира микроавтобуса".
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
15:54 30.12.2022
 
В Тверской области в ДТП с микроавтобусом пострадали три человека

СК: в Тверской области в ДТП с микроавтобусом пострадали три человека

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 30 дек – РИА Новости. ДТП с участием автомобиля и микроавтобуса произошло в пятницу в Тверской области, три человека пострадали, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
"Следователем Следственного комитета проводится доследственная проверка о происшествии с микроавтобусом, в результате которого пострадали пассажиры", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК.
Авария с участием автомобиля Renault и микроавтобуса Mercedes случилась на автодороге Тверь-Бежецк, в результате "пострадали три пассажира микроавтобуса".
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 15:19
СК завел дело после ДТП под Саратовом, где погибли четыре человека
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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