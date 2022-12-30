https://ria.ru/20221230/atacms-1842427217.html

Кулеба выразил надежду на получение Украиной ударных дронов и ATACMS

Кулеба выразил надежду на получение Украиной ударных дронов и ATACMS - РИА Новости, 30.12.2022

Кулеба выразил надежду на получение Украиной ударных дронов и ATACMS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев надеется получить в следующем году ракеты большой дальности ATACMS, танки и ударные беспилотники. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T11:50

2022-12-30T11:50

2022-12-30T11:50

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев надеется получить в следующем году ракеты большой дальности ATACMS, танки и ударные беспилотники. Ранее газета Politico писала, что Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом в конце ноября вновь просил для Украины ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров, однако позиция Вашингтона остается непреклонной. "В следующем году да. Но это будет зависеть и от ситуации на поле боя", - сказал Кулеба в интервью изданию "РБК Украина" в ответ на вопрос, есть ли уверенность, что в следующем году Киев получит танки, ATACMS и современные ударные дроны. Кулеба отметил, что военная помощь, которую Киев получил в этом году, является беспрецедентной "и по объемам, и по номенклатуре, и по количеству стран, вовлеченных в этот процесс". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221228/bespilotniki-1842031315.html

https://ria.ru/20221228/bespilotniki-1841952108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, дмитрий кулеба, украина, сша, беспилотники, бпла