Рейтинг@Mail.ru
Кулеба выразил надежду на получение Украиной ударных дронов и ATACMS - РИА Новости, 30.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/atacms-1842427217.html
Кулеба выразил надежду на получение Украиной ударных дронов и ATACMS
Кулеба выразил надежду на получение Украиной ударных дронов и ATACMS - РИА Новости, 30.12.2022
Кулеба выразил надежду на получение Украиной ударных дронов и ATACMS
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев надеется получить в следующем году ракеты большой дальности ATACMS, танки и ударные беспилотники. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:50
2022-12-30T11:50
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий кулеба
украина
сша
беспилотники
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153196/09/1531960928_0:837:1501:1681_1920x0_80_0_0_f3f8bbae9933bb55df9dfd0e0ee4a23a.jpg
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев надеется получить в следующем году ракеты большой дальности ATACMS, танки и ударные беспилотники. Ранее газета Politico писала, что Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом в конце ноября вновь просил для Украины ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров, однако позиция Вашингтона остается непреклонной. "В следующем году да. Но это будет зависеть и от ситуации на поле боя", - сказал Кулеба в интервью изданию "РБК Украина" в ответ на вопрос, есть ли уверенность, что в следующем году Киев получит танки, ATACMS и современные ударные дроны. Кулеба отметил, что военная помощь, которую Киев получил в этом году, является беспрецедентной "и по объемам, и по номенклатуре, и по количеству стран, вовлеченных в этот процесс". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221228/bespilotniki-1842031315.html
https://ria.ru/20221228/bespilotniki-1841952108.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153196/09/1531960928_0:696:1501:1821_1920x0_80_0_0_01c07b479555980c18b9f2dfe32b7b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий кулеба, украина, сша, беспилотники, бпла
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Кулеба, Украина, США, Беспилотники, БПЛА
11:50 30.12.2022
 
Кулеба выразил надежду на получение Украиной ударных дронов и ATACMS

Глава МИД Украины Кулеба надеется на получение Киевом ударных дронов и ATACMS в 2023 году

CC0 / U.S. Army / Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
CC0 / U.S. Army /
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев надеется получить в следующем году ракеты большой дальности ATACMS, танки и ударные беспилотники.
Ранее газета Politico писала, что Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом в конце ноября вновь просил для Украины ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров, однако позиция Вашингтона остается непреклонной.
Украинский беспилотник Spectator-M1 - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря, 19:28
Украина планирует разработать дроны, способные поражать воздушные цели
"В следующем году да. Но это будет зависеть и от ситуации на поле боя", - сказал Кулеба в интервью изданию "РБК Украина" в ответ на вопрос, есть ли уверенность, что в следующем году Киев получит танки, ATACMS и современные ударные дроны.
Кулеба отметил, что военная помощь, которую Киев получил в этом году, является беспрецедентной "и по объемам, и по номенклатуре, и по количеству стран, вовлеченных в этот процесс".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Военнослужащий ВС России запускает разведывательный беспилотный летательный аппарат ZALA на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря, 16:10Специальная военная операция на Украине
США помогают Киеву нацеливаться на места запуска российских БПЛА, пишут СМИ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДмитрий КулебаУкраинаСШАБеспилотникиБПЛА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала