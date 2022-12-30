https://ria.ru/20221230/atacms-1842427217.html
Кулеба выразил надежду на получение Украиной ударных дронов и ATACMS
Кулеба выразил надежду на получение Украиной ударных дронов и ATACMS - РИА Новости, 30.12.2022
Кулеба выразил надежду на получение Украиной ударных дронов и ATACMS
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев надеется получить в следующем году ракеты большой дальности ATACMS, танки и ударные беспилотники. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:50
2022-12-30T11:50
2022-12-30T11:50
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий кулеба
украина
сша
беспилотники
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153196/09/1531960928_0:837:1501:1681_1920x0_80_0_0_f3f8bbae9933bb55df9dfd0e0ee4a23a.jpg
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев надеется получить в следующем году ракеты большой дальности ATACMS, танки и ударные беспилотники. Ранее газета Politico писала, что Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом в конце ноября вновь просил для Украины ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров, однако позиция Вашингтона остается непреклонной. "В следующем году да. Но это будет зависеть и от ситуации на поле боя", - сказал Кулеба в интервью изданию "РБК Украина" в ответ на вопрос, есть ли уверенность, что в следующем году Киев получит танки, ATACMS и современные ударные дроны. Кулеба отметил, что военная помощь, которую Киев получил в этом году, является беспрецедентной "и по объемам, и по номенклатуре, и по количеству стран, вовлеченных в этот процесс". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221228/bespilotniki-1842031315.html
https://ria.ru/20221228/bespilotniki-1841952108.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153196/09/1531960928_0:696:1501:1821_1920x0_80_0_0_01c07b479555980c18b9f2dfe32b7b5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий кулеба, украина, сша, беспилотники, бпла
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Кулеба, Украина, США, Беспилотники, БПЛА
Кулеба выразил надежду на получение Украиной ударных дронов и ATACMS
Глава МИД Украины Кулеба надеется на получение Киевом ударных дронов и ATACMS в 2023 году