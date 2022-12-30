https://ria.ru/20221230/aeroflot-1842550060.html

"Аэрофлот" выкупил десять Boeing 777 у ирландской лизинговой компании

"Аэрофлот" выкупил десять Boeing 777 у ирландской лизинговой компании - РИА Новости, 30.12.2022

"Аэрофлот" выкупил десять Boeing 777 у ирландской лизинговой компании

"Аэрофлот" выкупил 10 самолетов Boeing 777-300ER, которые с 2013 и 2014 годов находились в финансовом лизинге от ирландской лизинговой компании, продолжит... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T19:34

2022-12-30T19:34

2022-12-30T19:34

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. "Аэрофлот" выкупил 10 самолетов Boeing 777-300ER, которые с 2013 и 2014 годов находились в финансовом лизинге от ирландской лизинговой компании, продолжит работу над дальнейшими сделками по выкупу самолетов, сообщает перевозчик. "Аэрофлот" выкупил и получил права собственности на 10 дальнемагистральных самолетов Boeing 777-300ER, которые с 2013 и 2014 годов находились в финансовом лизинге от ирландской лизинговой компании", - говорится в сообщении. Компания уточняет, что сделка осуществлена в рамках исполнения поручения правительства РФ "О проведении мероприятий в целях урегулирования правоотношений с иностранными лизингодателями в целях обеспечения перехода прав собственности в юрисдикцию РФ" и с учетом всех необходимых разрешений российских и зарубежных регуляторов. "Аэрофлот" продолжит работу над дальнейшим осуществлением сделок по выкупу самолетов с целью сохранения текущего парка воздушных судов иностранного производства в собственной эксплуатации и расширения возможности их эксплуатации. Также данный подход подтверждает надежность "Аэрофлота" как контрагента, ответственно исполняющего свои контрактные обязательства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221230/layner-1842387624.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, россия, аэрофлот, boeing 777, самолеты, новости компаний - экономика