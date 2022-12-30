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"Аэрофлот" выкупил десять Boeing 777 у ирландской лизинговой компании - РИА Новости, 30.12.2022
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"Аэрофлот" выкупил десять Boeing 777 у ирландской лизинговой компании
"Аэрофлот" выкупил десять Boeing 777 у ирландской лизинговой компании - РИА Новости, 30.12.2022
"Аэрофлот" выкупил десять Boeing 777 у ирландской лизинговой компании
"Аэрофлот" выкупил 10 самолетов Boeing 777-300ER, которые с 2013 и 2014 годов находились в финансовом лизинге от ирландской лизинговой компании, продолжит... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T19:34
2022-12-30T19:34
экономика
россия
аэрофлот
boeing 777
самолеты
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. "Аэрофлот" выкупил 10 самолетов Boeing 777-300ER, которые с 2013 и 2014 годов находились в финансовом лизинге от ирландской лизинговой компании, продолжит работу над дальнейшими сделками по выкупу самолетов, сообщает перевозчик. "Аэрофлот" выкупил и получил права собственности на 10 дальнемагистральных самолетов Boeing 777-300ER, которые с 2013 и 2014 годов находились в финансовом лизинге от ирландской лизинговой компании", - говорится в сообщении. Компания уточняет, что сделка осуществлена в рамках исполнения поручения правительства РФ "О проведении мероприятий в целях урегулирования правоотношений с иностранными лизингодателями в целях обеспечения перехода прав собственности в юрисдикцию РФ" и с учетом всех необходимых разрешений российских и зарубежных регуляторов. "Аэрофлот" продолжит работу над дальнейшим осуществлением сделок по выкупу самолетов с целью сохранения текущего парка воздушных судов иностранного производства в собственной эксплуатации и расширения возможности их эксплуатации. Также данный подход подтверждает надежность "Аэрофлота" как контрагента, ответственно исполняющего свои контрактные обязательства", - говорится в сообщении.
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экономика, россия, аэрофлот, boeing 777, самолеты, новости компаний - экономика
Экономика, Россия, Аэрофлот, Boeing 777, Самолеты, Новости компаний - Экономика
19:34 30.12.2022
 
"Аэрофлот" выкупил десять Boeing 777 у ирландской лизинговой компании

"Аэрофлот" выкупил десять самолетов Boeing 777-300ER у ирландской лизинговой компании

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. "Аэрофлот" выкупил 10 самолетов Boeing 777-300ER, которые с 2013 и 2014 годов находились в финансовом лизинге от ирландской лизинговой компании, продолжит работу над дальнейшими сделками по выкупу самолетов, сообщает перевозчик.
"Аэрофлот" выкупил и получил права собственности на 10 дальнемагистральных самолетов Boeing 777-300ER, которые с 2013 и 2014 годов находились в финансовом лизинге от ирландской лизинговой компании", - говорится в сообщении.
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Компания уточняет, что сделка осуществлена в рамках исполнения поручения правительства РФ "О проведении мероприятий в целях урегулирования правоотношений с иностранными лизингодателями в целях обеспечения перехода прав собственности в юрисдикцию РФ" и с учетом всех необходимых разрешений российских и зарубежных регуляторов.
"Аэрофлот" продолжит работу над дальнейшим осуществлением сделок по выкупу самолетов с целью сохранения текущего парка воздушных судов иностранного производства в собственной эксплуатации и расширения возможности их эксплуатации. Также данный подход подтверждает надежность "Аэрофлота" как контрагента, ответственно исполняющего свои контрактные обязательства", - говорится в сообщении.
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