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Аэрофлот выполнил первый регулярный рейс в аэропорт "Хибины"

Аэрофлот выполнил первый регулярный рейс в аэропорт "Хибины" - РИА Новости, 30.12.2022

Аэрофлот выполнил первый регулярный рейс в аэропорт "Хибины"

Аэрофлот выполнил первый регулярный рейс из Москвы в Кировск на воздушном судне A320. Полёты по новому направлению будут выполняться из Шереметьево по... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T14:28

2022-12-30T14:28

2022-12-30T14:28

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МОСКВА, 30 дек – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот выполнил первый регулярный рейс из Москвы в Кировск на воздушном судне A320. Полёты по новому направлению будут выполняться из Шереметьево по понедельникам, пятницам и воскресеньям.Открытие регулярных рейсов Аэрофлота на популярный горнолыжный курорт российского Заполярья — долгожданное событие как для жителей региона, так и для отечественных туристов и многочисленных любителей активного зимнего отдыха. Широкая география маршрутов авиаперевозчика и гибкие возможности для стыковок в аэропорту Шереметьево существенно упрощают планирование путешествий.Для любителей горнолыжного спорта до 30 апреля 2023 года предусмотрен бесплатный провоз одного комплекта лыжного снаряжения или сноуборда. Кроме того, до 30 апреля 2023 года на этих рейсах будет доступна программа льготных молодёжных тарифов для граждан Российской Федерации до 23 лет."Аэрофлот — это знак качества. Это говорит о том, что аэропорт "Хибины" развивается, и те инвестиции, которые вкладывает компания "ФосАгро" в его развитие, в поддержание его на современном уровне в том числе и в части безопасности, дают свой результат. Развитие горнолыжного курорта в Хибинах дает хороший импульс для модернизации соответствующей инфраструктуры", — сказала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.Директор департамента управления сетью и доходами Аэрофлота Иван Батанов отметил: "Мурманская область в последние годы становится туристической точкой притяжения. И если до недавнего времени мы видели явно выраженный сезонный характер турпотока по этому направлению, то сейчас Заполярье становится интересным нашему пассажиру в течение всего года. Именно поэтому мы приняли решение открыть прямые регулярные рейсы из Москвы в Кировск. Новый пункт в нашей маршрутной сети расширяет возможности путешествий по России. Теперь самолётами Аэрофлота можно быстро и с высоким уровнем комфорта добраться до горнолыжного курорта с одним из самых длинных сезонов катания в нашей стране. А любители активного отдыха по достоинству оценят специальное предложение Аэрофлота по бесплатной перевозке спортивного снаряжения к месту отдыха и обратно".Генеральный директор аэропорта "Хибины" Светлана Скопина сказала: "Авиакомпания Аэрофлот предъявляет самые серьезные требования к безопасности и качеству наземного обслуживания своих воздушных судов. То, что крупнейший российский авиаперевозчик пришёл к нам, означает признание результатов нашей работы по совершенствованию инфраструктуры аэропорта на самом высоком уровне. Тем не менее, для нас это не повод останавливаться на достигнутом. Поэтому мы продолжим все проекты, направленные на развитие аэропорта".Во время торжественной встречи первого рейса пассажир Кристина Нечаева из Казани рассказала: "Мы прилетели с мужем на новогодние каникулы. Так сложилось, что определялись с местом отдыха в самый последний момент. Случайно узнали из новостей, что у "Аэрофлота" появился новый рейс — в наши любимые Хибины, да ещё и стыковка удачная! Раньше мы прилетали сюда весной, а теперь впервые встретим Новый год в Кировске".Сегодня аэропорт Хибины обслуживает более 1,5 тысячи рейсов в год, а пассажиропоток, проходящий через воздушную гавань, за последние шесть лет вырос в 10 раз. По прогнозам, за 2022 год он составит 190 тысяч человек. Увеличение пассажиропотока, проходящего через местный аэропорт, — свидетельство роста популярности горнолыжного курорта "Большой Вудъявр" – ядра горно-туристического кластера "Хибины".Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы