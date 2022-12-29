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Украинского олигарха Жеваго заключили под стражу в Куршавеле - РИА Новости, 29.12.2022
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Украинского олигарха Жеваго заключили под стражу в Куршавеле
Украинского олигарха Жеваго заключили под стражу в Куршавеле - РИА Новости, 29.12.2022
Украинского олигарха Жеваго заключили под стражу в Куршавеле
Украинский олигарх Константин Жеваго, который был задержан во вторник во французском Куршевеле, заключён под стражу в ожидании слушания дела о его экстрадиции... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:42
2022-12-29T12:42
в мире
украина
киев
россия
константин жеваго
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ПАРИЖ, 29 дек – РИА Новости. Украинский олигарх Константин Жеваго, который был задержан во вторник во французском Куршевеле, заключён под стражу в ожидании слушания дела о его экстрадиции на Украину, заявили РИА Новости в генеральной прокуратуре Шамбери. "Он (Константин Жеваго - ред.) был задержан во вторник вечером в Куршевеле. Вчера он предстал перед апелляционным судом Шамбери по делу об экстрадиции, инициированном украинскими судебными органами. Он был помещен в экстрадиционную тюрьму, где будет находиться в заключении до окончания процедуры", - сообщила пресс-секретарь генеральной прокуратуры. Слушание об экстрадиции Жеваго должно состояться 5 января, заявили в ведомстве. "На данный момент мы располагаем требованием о предварительном заключении, процедура проходит в обычном порядке. В начале января следственная палата рассмотрит обоснованность требования (об экстрадиции). Слушание назначено на 5 января", - сообщили в прокуратуре. Накануне советник по коммуникациям государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян заявила о задержании по запросу Киева во французском Куршевеле украинского олигарха Константина Жеваго. Она отметила, что он является фигурантом нескольких уголовных дел ГБР. Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщило, что государственное бюро расследований Украины пришло с обысками на предприятия украинского олигарха Константина Жеваго из-за подозрений в работе его предприятий в интересах России. Также Бюро экономической безопасности Украины подозревает горно-обогатительные комбинаты, которые, по данным "РБК-Украина", принадлежат Жеваго, в уклонении от уплаты налогов на сумму около 10 миллиардов гривен (около 270 миллионов долларов). Компания "АвтоКрАЗ", входящая в группу "Финансы и кредит" Жеваго, в ноябре была национализирована, а активы предприятия переданы в управление минобороны Украины.
https://ria.ru/20221228/imuschestvo-1842047227.html
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в мире, украина, киев, россия, константин жеваго
В мире, Украина, Киев, Россия, Константин Жеваго
12:42 29.12.2022
 
Украинского олигарха Жеваго заключили под стражу в Куршавеле

Украинского олигарха Жеваго заключили под стражу во Франции в ожидании дела об экстрадиции

© Sputnik / Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 29 дек – РИА Новости. Украинский олигарх Константин Жеваго, который был задержан во вторник во французском Куршевеле, заключён под стражу в ожидании слушания дела о его экстрадиции на Украину, заявили РИА Новости в генеральной прокуратуре Шамбери.
"Он (Константин Жеваго - ред.) был задержан во вторник вечером в Куршевеле. Вчера он предстал перед апелляционным судом Шамбери по делу об экстрадиции, инициированном украинскими судебными органами. Он был помещен в экстрадиционную тюрьму, где будет находиться в заключении до окончания процедуры", - сообщила пресс-секретарь генеральной прокуратуры.
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Слушание об экстрадиции Жеваго должно состояться 5 января, заявили в ведомстве.
"На данный момент мы располагаем требованием о предварительном заключении, процедура проходит в обычном порядке. В начале января следственная палата рассмотрит обоснованность требования (об экстрадиции). Слушание назначено на 5 января", - сообщили в прокуратуре.
Накануне советник по коммуникациям государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян заявила о задержании по запросу Киева во французском Куршевеле украинского олигарха Константина Жеваго. Она отметила, что он является фигурантом нескольких уголовных дел ГБР.
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщило, что государственное бюро расследований Украины пришло с обысками на предприятия украинского олигарха Константина Жеваго из-за подозрений в работе его предприятий в интересах России.
Также Бюро экономической безопасности Украины подозревает горно-обогатительные комбинаты, которые, по данным "РБК-Украина", принадлежат Жеваго, в уклонении от уплаты налогов на сумму около 10 миллиардов гривен (около 270 миллионов долларов).
Компания "АвтоКрАЗ", входящая в группу "Финансы и кредит" Жеваго, в ноябре была национализирована, а активы предприятия переданы в управление минобороны Украины.
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