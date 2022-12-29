https://ria.ru/20221229/zhelaniya-1842215430.html

Gallery исполнила желания маленьких мечтателей на "Елке желаний"

Gallery исполнила желания маленьких мечтателей на "Елке желаний" - РИА Новости, 29.12.2022

Gallery исполнила желания маленьких мечтателей на "Елке желаний"

Команда российского оператора наружной рекламы Gallery приняла участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", исполнив новогодние желания... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T14:33

2022-12-29T14:33

2022-12-29T14:33

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МОСКВА, 29 дек – РИА новости. Команда российского оператора наружной рекламы Gallery приняла участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", исполнив новогодние желания троих детей из многодетных семей, сообщает компания.Генеральный директор Gallery Мария Комарова выбрала три новогодних "шара" с елки, установленной на церемонии награждения победителей Всероссийской премии молодёжных достижений "Время молодых — 2022". В них оказались желания 8-летней Александры из Запорожской области, мечтавшей о самокате, 8-летней Кристины из Москвы, хотевшей побывать в парке развлечений, и мечта 9-летнего Игната из Москвы – попасть на новогодний спектакль в Большом театре.Команда Gallery перечислила организаторам "Елки желаний" средства на покупку самоката для Саши, Кристина вместе с мамой и двумя сестрами получила билеты в крупнейший столичный парк развлечений и подарки, а Игнат с мамой, сестрой и братом побывали в гостях у Gallery и "МУЗ-ТВ" и увидели, как работает телеканал. Комарова также подарила Игнату и его родным подарки и билеты на новогоднее представление "История Кая и Герды" 31 декабря в Большом театре.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новости компаний - экономика, медиа, елка желаний, новый год