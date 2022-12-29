Рейтинг@Mail.ru
Gallery исполнила желания маленьких мечтателей на "Елке желаний" - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодние украшения на елке - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Новый год — 2023
https://ria.ru/20221229/zhelaniya-1842215430.html
Gallery исполнила желания маленьких мечтателей на "Елке желаний"
Gallery исполнила желания маленьких мечтателей на "Елке желаний" - РИА Новости, 29.12.2022
Gallery исполнила желания маленьких мечтателей на "Елке желаний"
Команда российского оператора наружной рекламы Gallery приняла участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", исполнив новогодние желания... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T14:33
2022-12-29T14:33
новый год — 2023
новости компаний - экономика
медиа
елка желаний
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584074458_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_7332d42b6b9b7f046232373b5262e044.jpg
МОСКВА, 29 дек – РИА новости. Команда российского оператора наружной рекламы Gallery приняла участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", исполнив новогодние желания троих детей из многодетных семей, сообщает компания.Генеральный директор Gallery Мария Комарова выбрала три новогодних "шара" с елки, установленной на церемонии награждения победителей Всероссийской премии молодёжных достижений "Время молодых — 2022". В них оказались желания 8-летней Александры из Запорожской области, мечтавшей о самокате, 8-летней Кристины из Москвы, хотевшей побывать в парке развлечений, и мечта 9-летнего Игната из Москвы – попасть на новогодний спектакль в Большом театре.Команда Gallery перечислила организаторам "Елки желаний" средства на покупку самоката для Саши, Кристина вместе с мамой и двумя сестрами получила билеты в крупнейший столичный парк развлечений и подарки, а Игнат с мамой, сестрой и братом побывали в гостях у Gallery и "МУЗ-ТВ" и увидели, как работает телеканал. Комарова также подарила Игнату и его родным подарки и билеты на новогоднее представление "История Кая и Герды" 31 декабря в Большом театре.
https://ria.ru/20221206/reklama-1836722314.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584074458_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_52b7cdfe31aed23e12887e79216764f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости компаний - экономика, медиа, елка желаний, новый год
Новый год — 2023, Новости компаний - Экономика, Медиа, Елка желаний, Новый год
14:33 29.12.2022
 

Gallery исполнила желания маленьких мечтателей на "Елке желаний"

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанкЛоготип Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Логотип Всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Логотип Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек – РИА новости. Команда российского оператора наружной рекламы Gallery приняла участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", исполнив новогодние желания троих детей из многодетных семей, сообщает компания.
Генеральный директор Gallery Мария Комарова выбрала три новогодних "шара" с елки, установленной на церемонии награждения победителей Всероссийской премии молодёжных достижений "Время молодых — 2022". В них оказались желания 8-летней Александры из Запорожской области, мечтавшей о самокате, 8-летней Кристины из Москвы, хотевшей побывать в парке развлечений, и мечта 9-летнего Игната из Москвы – попасть на новогодний спектакль в Большом театре.
Команда Gallery перечислила организаторам "Елки желаний" средства на покупку самоката для Саши, Кристина вместе с мамой и двумя сестрами получила билеты в крупнейший столичный парк развлечений и подарки, а Игнат с мамой, сестрой и братом побывали в гостях у Gallery и "МУЗ-ТВ" и увидели, как работает телеканал. Комарова также подарила Игнату и его родным подарки и билеты на новогоднее представление "История Кая и Герды" 31 декабря в Большом театре.
Генеральный директор компании Gallery Мария Комарова
6 декабря, 16:35
Gallery: цифровая наружная реклама — доступный канал продвижения для МСП
 
Новый год — 2023Новости компаний - ЭкономикаМедиаЕлка желанийНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала