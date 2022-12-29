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Кадыров предложил судить Зеленского в Грозном - РИА Новости, 29.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/zelenskiy-1842334075.html
Кадыров предложил судить Зеленского в Грозном
Кадыров предложил судить Зеленского в Грозном - РИА Новости, 29.12.2022
Кадыров предложил судить Зеленского в Грозном
Владимира Зеленского после завершения спецоперации нужно судить в Грозном, только так восторжествует справедливость, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T19:26
2022-12-29T19:26
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
грозный
киев
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 29 дек – РИА Новости. Владимира Зеленского после завершения спецоперации нужно судить в Грозном, только так восторжествует справедливость, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. В ходе прямой линии бойцы из зоны спецоперации спросили Кадырова, где надо судить Зеленского, когда его вытащат "из его бункера" и СВО закончится. "Я считаю,... Зеленского лучше судить в Грозном. В Киеве не будет справедливости, а справедливость должна восторжествовать... Мы его вытащим... и покажем, где он должен быть, побыстрее закончим с этой нечистью", - ответил глава Чечни.
https://ria.ru/20221229/vozmezdie-1842331203.html
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владимир зеленский, грозный, киев, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Грозный, Киев, Рамзан Кадыров
19:26 29.12.2022
 
Кадыров предложил судить Зеленского в Грозном

Кадыров предложил ради торжества справедливости судить Зеленского в Грозном

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 29 дек – РИА Новости. Владимира Зеленского после завершения спецоперации нужно судить в Грозном, только так восторжествует справедливость, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.
В ходе прямой линии бойцы из зоны спецоперации спросили Кадырова, где надо судить Зеленского, когда его вытащат "из его бункера" и СВО закончится.
"Я считаю,... Зеленского лучше судить в Грозном. В Киеве не будет справедливости, а справедливость должна восторжествовать... Мы его вытащим... и покажем, где он должен быть, побыстрее закончим с этой нечистью", - ответил глава Чечни.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийГрозныйКиевРамзан Кадыров
 
 
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