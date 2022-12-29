https://ria.ru/20221229/zelenskiy-1842334075.html

Кадыров предложил судить Зеленского в Грозном

Кадыров предложил судить Зеленского в Грозном - РИА Новости, 29.12.2022

Кадыров предложил судить Зеленского в Грозном

Владимира Зеленского после завершения спецоперации нужно судить в Грозном, только так восторжествует справедливость, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T19:26

2022-12-29T19:26

2022-12-29T19:26

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

грозный

киев

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 29 дек – РИА Новости. Владимира Зеленского после завершения спецоперации нужно судить в Грозном, только так восторжествует справедливость, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. В ходе прямой линии бойцы из зоны спецоперации спросили Кадырова, где надо судить Зеленского, когда его вытащат "из его бункера" и СВО закончится. "Я считаю,... Зеленского лучше судить в Грозном. В Киеве не будет справедливости, а справедливость должна восторжествовать... Мы его вытащим... и покажем, где он должен быть, побыстрее закончим с этой нечистью", - ответил глава Чечни.

https://ria.ru/20221229/vozmezdie-1842331203.html

грозный

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владимир зеленский, грозный, киев, рамзан кадыров