12:18 29.12.2022 (обновлено: 12:40 29.12.2022)
В Германии отметили изменение в поведении Зеленского после поездки в США
Читатели немецкой Welt отметили изменение в поведении Зеленского после визита в Вашингтон
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали заявление президента Владимира Зеленского о том, что Запад перестал бояться Россию.
Об этом политик рассказал накануне во время выступления в Верховной раде. По мнению президента Украины, Киев помог Западу найти себя снова и почувствовать, насколько он преобладает.
"Зеленский живет в параллельной вселенной. Такая мания величия", — сыронизировал один из участников обсуждения.
"Почему он думает, что может говорить за всех на Западе?" — спросил пользователь.
"Зеленский должен подумать о том, что у России еще достаточно разных ракет, которые могут нанести очень серьезный ущерб", — добавил четвертый комментатор.
"Ничто так не раздражает, как систематическое использование термина "страх" для контроля над населением на Западе", — резюмировал пользователь.
Военная спецоперация проходит на Украине с 24 февраля. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.