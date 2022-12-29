https://ria.ru/20221229/zelenskiy-1842151959.html

В Германии отметили изменение в поведении Зеленского после поездки в США

В Германии отметили изменение в поведении Зеленского после поездки в США - РИА Новости, 29.12.2022

В Германии отметили изменение в поведении Зеленского после поездки в США

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали заявление президента Владимира Зеленского о том, что Запад перестал бояться Россию. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T12:18

2022-12-29T12:18

2022-12-29T12:40

в мире

владимир зеленский

украина

россия

германия

верховная рада украины

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали заявление президента Владимира Зеленского о том, что Запад перестал бояться Россию. Об этом политик рассказал накануне во время выступления в Верховной раде. По мнению президента Украины, Киев помог Западу найти себя снова и почувствовать, насколько он преобладает."Почему он думает, что может говорить за всех на Западе?" — спросил пользователь."Зеленский должен подумать о том, что у России еще достаточно разных ракет, которые могут нанести очень серьезный ущерб", — добавил четвертый комментатор. Военная спецоперация проходит на Украине с 24 февраля. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221229/putin-1842107493.html

https://ria.ru/20221228/zelenskiy-1842042177.html

украина

россия

германия

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в мире, владимир зеленский, украина, россия, германия, верховная рада украины