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В Германии отметили изменение в поведении Зеленского после поездки в США - РИА Новости, 29.12.2022
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В Германии отметили изменение в поведении Зеленского после поездки в США
В Германии отметили изменение в поведении Зеленского после поездки в США - РИА Новости, 29.12.2022
В Германии отметили изменение в поведении Зеленского после поездки в США
Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали заявление президента Владимира Зеленского о том, что Запад перестал бояться Россию. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:18
2022-12-29T12:40
в мире
владимир зеленский
украина
россия
германия
верховная рада украины
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали заявление президента Владимира Зеленского о том, что Запад перестал бояться Россию. Об этом политик рассказал накануне во время выступления в Верховной раде. По мнению президента Украины, Киев помог Западу найти себя снова и почувствовать, насколько он преобладает."Почему он думает, что может говорить за всех на Западе?" — спросил пользователь."Зеленский должен подумать о том, что у России еще достаточно разных ракет, которые могут нанести очень серьезный ущерб", — добавил четвертый комментатор. Военная спецоперация проходит на Украине с 24 февраля. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221229/putin-1842107493.html
https://ria.ru/20221228/zelenskiy-1842042177.html
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, германия, верховная рада украины
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Германия, Верховная Рада Украины
12:18 29.12.2022 (обновлено: 12:40 29.12.2022)
 
В Германии отметили изменение в поведении Зеленского после поездки в США

Читатели немецкой Welt отметили изменение в поведении Зеленского после визита в Вашингтон

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали заявление президента Владимира Зеленского о том, что Запад перестал бояться Россию.
Об этом политик рассказал накануне во время выступления в Верховной раде. По мнению президента Украины, Киев помог Западу найти себя снова и почувствовать, насколько он преобладает.
"Зеленский живет в параллельной вселенной. Такая мания величия", — сыронизировал один из участников обсуждения.
"Почему он думает, что может говорить за всех на Западе?" — спросил пользователь.
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"Зеленский должен подумать о том, что у России еще достаточно разных ракет, которые могут нанести очень серьезный ущерб", — добавил четвертый комментатор.

"Ничто так не раздражает, как систематическое использование термина "страх" для контроля над населением на Западе", — резюмировал пользователь.

Военная спецоперация проходит на Украине с 24 февраля. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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В миреВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияГерманияВерховная Рада Украины
 
 
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