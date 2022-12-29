https://ria.ru/20221229/zakonoproekt-1842209274.html

В ГД внесли проект о поддержке супругов военных, погибших при исполнении

В ГД внесли проект о поддержке супругов военных, погибших при исполнении - РИА Новости, 29.12.2022

В ГД внесли проект о поддержке супругов военных, погибших при исполнении

Депутаты Госдумы РФ во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить максимальные меры... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T14:09

2022-12-29T14:09

2022-12-29T14:09

общество

жилье

вячеслав володин

россия

госдума рф

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы РФ во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить максимальные меры соцподдержки всем супругам военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, сообщила пресс-служба Госдумы. "Председатель Государственной думы Вячеслав Володин, лидеры всех думских фракций внесли в Госдуму поправки в закон "О ветеранах", которые направлены на социальную поддержку семей участников специальной военной операции. В соответствии с законопроектом, все супруги военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, будут получать максимальные меры социальной поддержки", - говорится в сообщении. Как отмечается в сообщении, сейчас супруги погибших военнослужащих, проживающие не только с детьми, но и с другими членами семьи, не могут получить те же меры поддержки, что и вдовы. Володин отметил, что поддержка военнослужащих и их семей - долг перед военнослужащими. "Государственная дума продолжит работу над законами в поддержку военнослужащих и их семей. Это наш долг перед солдатами и офицерами, которые защищают страну и обеспечивают безопасность граждан", - приводит его слова пресс-служба.

https://ria.ru/20221223/vyplaty-1840963969.html

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общество, жилье, вячеслав володин, россия, госдума рф