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В ГД внесли проект о поддержке супругов военных, погибших при исполнении - РИА Новости, 29.12.2022
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В ГД внесли проект о поддержке супругов военных, погибших при исполнении
В ГД внесли проект о поддержке супругов военных, погибших при исполнении - РИА Новости, 29.12.2022
В ГД внесли проект о поддержке супругов военных, погибших при исполнении
Депутаты Госдумы РФ во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить максимальные меры... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T14:09
2022-12-29T14:09
общество
жилье
вячеслав володин
россия
госдума рф
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы РФ во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить максимальные меры соцподдержки всем супругам военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, сообщила пресс-служба Госдумы. "Председатель Государственной думы Вячеслав Володин, лидеры всех думских фракций внесли в Госдуму поправки в закон "О ветеранах", которые направлены на социальную поддержку семей участников специальной военной операции. В соответствии с законопроектом, все супруги военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, будут получать максимальные меры социальной поддержки", - говорится в сообщении. Как отмечается в сообщении, сейчас супруги погибших военнослужащих, проживающие не только с детьми, но и с другими членами семьи, не могут получить те же меры поддержки, что и вдовы. Володин отметил, что поддержка военнослужащих и их семей - долг перед военнослужащими. "Государственная дума продолжит работу над законами в поддержку военнослужащих и их семей. Это наш долг перед солдатами и офицерами, которые защищают страну и обеспечивают безопасность граждан", - приводит его слова пресс-служба.
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общество, жилье, вячеслав володин, россия, госдума рф
Общество, Жилье, Вячеслав Володин, Россия, Госдума РФ
14:09 29.12.2022
 
В ГД внесли проект о поддержке супругов военных, погибших при исполнении

В ГД внесли проект о мерах соцподдержки супругов военнослужащих, погибших при исполнении

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы РФ во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить максимальные меры соцподдержки всем супругам военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, сообщила пресс-служба Госдумы.
"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин, лидеры всех думских фракций внесли в Госдуму поправки в закон "О ветеранах", которые направлены на социальную поддержку семей участников специальной военной операции. В соответствии с законопроектом, все супруги военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, будут получать максимальные меры социальной поддержки", - говорится в сообщении.
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Как отмечается в сообщении, сейчас супруги погибших военнослужащих, проживающие не только с детьми, но и с другими членами семьи, не могут получить те же меры поддержки, что и вдовы.
Володин отметил, что поддержка военнослужащих и их семей - долг перед военнослужащими.
"Государственная дума продолжит работу над законами в поддержку военнослужащих и их семей. Это наш долг перед солдатами и офицерами, которые защищают страну и обеспечивают безопасность граждан", - приводит его слова пресс-служба.
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