https://ria.ru/20221229/zakon-1842351465.html
Путин подписал закон, меняющий порядок оборота наркотических веществ
Путин подписал закон, меняющий порядок оборота наркотических веществ - РИА Новости, 29.12.2022
Путин подписал закон, меняющий порядок оборота наркотических веществ
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, меняющий порядок оборота наркотических средств и психотропных веществ в воинских частях,... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T21:23
2022-12-29T21:23
2022-12-29T21:23
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, меняющий порядок оборота наркотических средств и психотропных веществ в воинских частях, подразделениях МВД, а также федеральных органах, в которых предусмотрена военная служба. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения коснутся тех частей, которые участвуют в военных или боевых действиях и вооруженных конфликтах, выполняют боевые задачи. Согласно закону, хранение, перевозка, отпуск и использование в медицинских целях наркотических средств и психотропных веществ, а также их уничтожение в таких подразделениях осуществляются без лицензии.
https://ria.ru/20221229/vooruzhenie-1842346434.html
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безопасность, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Россия
Путин подписал закон, меняющий порядок оборота наркотических веществ
Путин разрешил медицинское использование наркотических веществ в военных частях