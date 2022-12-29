https://ria.ru/20221229/zakon-1842351465.html

Путин подписал закон, меняющий порядок оборота наркотических веществ

Путин подписал закон, меняющий порядок оборота наркотических веществ - РИА Новости, 29.12.2022

Путин подписал закон, меняющий порядок оборота наркотических веществ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, меняющий порядок оборота наркотических средств и психотропных веществ в воинских частях,... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T21:23

2022-12-29T21:23

2022-12-29T21:23

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, меняющий порядок оборота наркотических средств и психотропных веществ в воинских частях, подразделениях МВД, а также федеральных органах, в которых предусмотрена военная служба. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения коснутся тех частей, которые участвуют в военных или боевых действиях и вооруженных конфликтах, выполняют боевые задачи. Согласно закону, хранение, перевозка, отпуск и использование в медицинских целях наркотических средств и психотропных веществ, а также их уничтожение в таких подразделениях осуществляются без лицензии.

https://ria.ru/20221229/vooruzhenie-1842346434.html

https://ria.ru/20221229/pensii-1842336823.html

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безопасность, владимир путин, россия