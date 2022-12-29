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Путин подписал закон, меняющий порядок оборота наркотических веществ - РИА Новости, 29.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/zakon-1842351465.html
Путин подписал закон, меняющий порядок оборота наркотических веществ
Путин подписал закон, меняющий порядок оборота наркотических веществ - РИА Новости, 29.12.2022
Путин подписал закон, меняющий порядок оборота наркотических веществ
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, меняющий порядок оборота наркотических средств и психотропных веществ в воинских частях,... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T21:23
2022-12-29T21:23
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, меняющий порядок оборота наркотических средств и психотропных веществ в воинских частях, подразделениях МВД, а также федеральных органах, в которых предусмотрена военная служба. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения коснутся тех частей, которые участвуют в военных или боевых действиях и вооруженных конфликтах, выполняют боевые задачи. Согласно закону, хранение, перевозка, отпуск и использование в медицинских целях наркотических средств и психотропных веществ, а также их уничтожение в таких подразделениях осуществляются без лицензии.
https://ria.ru/20221229/vooruzhenie-1842346434.html
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безопасность, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Россия
21:23 29.12.2022
 
Путин подписал закон, меняющий порядок оборота наркотических веществ

Путин разрешил медицинское использование наркотических веществ в военных частях

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, меняющий порядок оборота наркотических средств и психотропных веществ в воинских частях, подразделениях МВД, а также федеральных органах, в которых предусмотрена военная служба.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 20:43
Путин подписал закон, упрощающий передачу вооружения для гособоронзаказа
Изменения коснутся тех частей, которые участвуют в военных или боевых действиях и вооруженных конфликтах, выполняют боевые задачи.
Согласно закону, хранение, перевозка, отпуск и использование в медицинских целях наркотических средств и психотропных веществ, а также их уничтожение в таких подразделениях осуществляются без лицензии.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 19:40
Путин подписал закон о выплате неполученных пенсий силовикам
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинРоссия
 
 
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