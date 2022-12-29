Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон об упрощении маркировки школьной литературы - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221229/zakon-1842343298.html
Путин подписал закон об упрощении маркировки школьной литературы
Путин подписал закон об упрощении маркировки школьной литературы - РИА Новости, 29.12.2022
Путин подписал закон об упрощении маркировки школьной литературы
Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении возрастной маркировки для произведений искусства и литературы, соответствующий документ опубликован... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T20:24
2022-12-29T20:46
общество
владимир путин
россия
госдума рф
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586422030_61:476:2658:1937_1920x0_80_0_0_27b2c8bf4fcfe6e09bbe081bedb047f6.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении возрастной маркировки для произведений искусства и литературы, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Изменения внесены в статью 51 федерального закона "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" и статьи 1 и 17 закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Согласно закону, в прокатном удостоверении на фильм должны содержаться сведения о запрете его распространения среди детей, то есть необходимо указывать маркировку в случаях, если фильм содержит информацию, запрещенную для распространения среди детей, или сведения об ограничении распространения фильма среди определенных возрастных категорий. Кроме того, Библия, Коран, Танах и Ганджур, а также произведения литературы, изучение которых предусматривается федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными основными общеобразовательными программами, не маркируются. Также в качестве экспертов для экспертизы информационной продукции могут выступать еще и лица, обладающие специальными знаниями в области культурологии, искусствознания и искусствоведения. Ранее Путин рекомендовал Госдуме совместно с кабмином рассмотреть возможность уточнения правил возрастной маркировки информационной продукции, имеющей культурную ценность.
https://ria.ru/20221229/zakon-1842288754.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586422030_59:477:2154:2048_1920x0_80_0_0_ebb2af5a2f644386899916323d33749d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия, госдума рф, санкции в отношении россии
Общество, Владимир Путин, Россия, Госдума РФ, Санкции в отношении России
20:24 29.12.2022 (обновлено: 20:46 29.12.2022)
 
Путин подписал закон об упрощении маркировки школьной литературы

Путин подписал закон об упрощении маркировки произведений искусства и литературы

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении возрастной маркировки для произведений искусства и литературы, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Изменения внесены в статью 51 федерального закона "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" и статьи 1 и 17 закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".
Согласно закону, в прокатном удостоверении на фильм должны содержаться сведения о запрете его распространения среди детей, то есть необходимо указывать маркировку в случаях, если фильм содержит информацию, запрещенную для распространения среди детей, или сведения об ограничении распространения фильма среди определенных возрастных категорий.
Кроме того, Библия, Коран, Танах и Ганджур, а также произведения литературы, изучение которых предусматривается федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными основными общеобразовательными программами, не маркируются.
Также в качестве экспертов для экспертизы информационной продукции могут выступать еще и лица, обладающие специальными знаниями в области культурологии, искусствознания и искусствоведения.
Ранее Путин рекомендовал Госдуме совместно с кабмином рассмотреть возможность уточнения правил возрастной маркировки информационной продукции, имеющей культурную ценность.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 17:23
Путин узаконил блокировку ресурсов с данными об изготовлении боеприпасов
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияГосдума РФСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала