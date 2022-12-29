https://ria.ru/20221229/zakon-1842343298.html
Путин подписал закон об упрощении маркировки школьной литературы
Путин подписал закон об упрощении маркировки школьной литературы - РИА Новости, 29.12.2022
Путин подписал закон об упрощении маркировки школьной литературы
Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении возрастной маркировки для произведений искусства и литературы, соответствующий документ опубликован... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T20:24
2022-12-29T20:24
2022-12-29T20:46
общество
владимир путин
россия
госдума рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении возрастной маркировки для произведений искусства и литературы, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Изменения внесены в статью 51 федерального закона "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" и статьи 1 и 17 закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Согласно закону, в прокатном удостоверении на фильм должны содержаться сведения о запрете его распространения среди детей, то есть необходимо указывать маркировку в случаях, если фильм содержит информацию, запрещенную для распространения среди детей, или сведения об ограничении распространения фильма среди определенных возрастных категорий. Кроме того, Библия, Коран, Танах и Ганджур, а также произведения литературы, изучение которых предусматривается федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными основными общеобразовательными программами, не маркируются. Также в качестве экспертов для экспертизы информационной продукции могут выступать еще и лица, обладающие специальными знаниями в области культурологии, искусствознания и искусствоведения. Ранее Путин рекомендовал Госдуме совместно с кабмином рассмотреть возможность уточнения правил возрастной маркировки информационной продукции, имеющей культурную ценность.
https://ria.ru/20221229/zakon-1842288754.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, госдума рф, санкции в отношении россии
Общество, Владимир Путин, Россия, Госдума РФ, Санкции в отношении России
20:24 29.12.2022 (обновлено: 20:46 29.12.2022)
Путин подписал закон об упрощении маркировки школьной литературы
Путин подписал закон об упрощении маркировки произведений искусства и литературы
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении возрастной маркировки для произведений искусства и литературы, соответствующий документ опубликован на портале
правовой информации.
Изменения внесены в статью 51 федерального закона "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" и статьи 1 и 17 закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".
Согласно закону, в прокатном удостоверении на фильм должны содержаться сведения о запрете его распространения среди детей, то есть необходимо указывать маркировку в случаях, если фильм содержит информацию, запрещенную для распространения среди детей, или сведения об ограничении распространения фильма среди определенных возрастных категорий.
Кроме того, Библия, Коран, Танах и Ганджур, а также произведения литературы, изучение которых предусматривается федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными основными общеобразовательными программами, не маркируются.
Также в качестве экспертов для экспертизы информационной продукции могут выступать еще и лица, обладающие специальными знаниями в области культурологии, искусствознания и искусствоведения.
Ранее Путин рекомендовал Госдуме
совместно с кабмином рассмотреть возможность уточнения правил возрастной маркировки информационной продукции, имеющей культурную ценность.