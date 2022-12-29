https://ria.ru/20221229/zakon-1842343298.html

Путин подписал закон об упрощении маркировки школьной литературы

Путин подписал закон об упрощении маркировки школьной литературы - РИА Новости, 29.12.2022

Путин подписал закон об упрощении маркировки школьной литературы

Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении возрастной маркировки для произведений искусства и литературы, соответствующий документ опубликован... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T20:24

2022-12-29T20:24

2022-12-29T20:46

общество

владимир путин

россия

госдума рф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении возрастной маркировки для произведений искусства и литературы, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Изменения внесены в статью 51 федерального закона "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" и статьи 1 и 17 закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Согласно закону, в прокатном удостоверении на фильм должны содержаться сведения о запрете его распространения среди детей, то есть необходимо указывать маркировку в случаях, если фильм содержит информацию, запрещенную для распространения среди детей, или сведения об ограничении распространения фильма среди определенных возрастных категорий. Кроме того, Библия, Коран, Танах и Ганджур, а также произведения литературы, изучение которых предусматривается федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными основными общеобразовательными программами, не маркируются. Также в качестве экспертов для экспертизы информационной продукции могут выступать еще и лица, обладающие специальными знаниями в области культурологии, искусствознания и искусствоведения. Ранее Путин рекомендовал Госдуме совместно с кабмином рассмотреть возможность уточнения правил возрастной маркировки информационной продукции, имеющей культурную ценность.

https://ria.ru/20221229/zakon-1842288754.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, владимир путин, россия, госдума рф, санкции в отношении россии