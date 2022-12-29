https://ria.ru/20221229/zakon-1842331979.html
Путин подписал закон о снижении платежей по микрозаймам
Путин подписал закон о снижении платежей по микрозаймам - РИА Новости, 29.12.2022
Путин подписал закон о снижении платежей по микрозаймам
Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении с 1 июля 2023 года максимальных размеров ежедневной ставки по краткосрочным потребительским кредитам и РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T19:13
2022-12-29T19:13
2022-12-29T19:13
экономика
ипотека
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении с 1 июля 2023 года максимальных размеров ежедневной ставки по краткосрочным потребительским кредитам и займам, их полной стоимости и платежей по ним. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон предусматривает снижение максимального размера процентной ставки по договору потребительского кредита (займа) со сроком возврата не более одного года с 1% до 0,8% в день. При этом максимальное значение полной стоимости кредита или займа уменьшается с 365% до 292% годовых, а максимальная сумма всех платежей по нему – со 150% до 130% от суммы предоставленного кредита (займа). Помимо этого, вдвое снижается максимально допустимое значение фиксируемой суммы платежей по потребительским кредитам (займам), выданным физлицам на сумму до 10 тысяч рублей на срок до 15 дней. Согласно закону по таким микрозаймам прекращается начисление процентов, штрафов и комиссий, когда общая сумма таких платежей достигает 15% от суммы основного долга. Ранее этот порог составлял 30%.
https://radiosputnik.ria.ru/20221229/putin-1842330000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ипотека, владимир путин, россия
Экономика, Ипотека, Владимир Путин, Россия
Путин подписал закон о снижении платежей по микрозаймам
Путин подписал закон о снижении платежей по микрозаймам с 1 июля 2023 года
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении с 1 июля 2023 года максимальных размеров ежедневной ставки по краткосрочным потребительским кредитам и займам, их полной стоимости и платежей по ним. Документ опубликован на официальном портале
правовой информации.
Закон предусматривает снижение максимального размера процентной ставки по договору потребительского кредита (займа) со сроком возврата не более одного года с 1% до 0,8% в день.
При этом максимальное значение полной стоимости кредита или займа уменьшается с 365% до 292% годовых, а максимальная сумма всех платежей по нему – со 150% до 130% от суммы предоставленного кредита (займа).
Помимо этого, вдвое снижается максимально допустимое значение фиксируемой суммы платежей по потребительским кредитам (займам), выданным физлицам на сумму до 10 тысяч рублей на срок до 15 дней.
Согласно закону по таким микрозаймам прекращается начисление процентов, штрафов и комиссий, когда общая сумма таких платежей достигает 15% от суммы основного долга. Ранее этот порог составлял 30%.