https://ria.ru/20221229/zakon-1842325181.html

Путин подписал закон о господдержке несырьевого неэнергетического экспорта

Путин подписал закон о господдержке несырьевого неэнергетического экспорта - РИА Новости, 29.12.2022

Путин подписал закон о господдержке несырьевого неэнергетического экспорта

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на государственную поддержку российского несырьевого неэнергетического экспорта. Документ... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T18:48

2022-12-29T18:48

2022-12-29T18:48

экономика

технологии

владимир путин

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на государственную поддержку российского несырьевого неэнергетического экспорта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон обеспечивает единообразный подход к классификации различных товарных позиций, относящихся к такому экспорту. Соответствующие изменения внесены в закон "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности". Расширение и рост несырьевого неэнергетического экспорта является важнейшей задачей, поставленной Путиным. Она предполагает реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом. В соответствии с практикой формирования статистического и ведомственного учетов об объемах экспорта при представлении данных отраслевыми федеральными органами исполнительной власти, Минэкономразвития России и Российским экспортным центром возникают разногласия в части позиций несырьевого неэнергетического экспорта, говорится в пояснительной записке. Для устранения таких разногласий новый закон закрепляет на законодательном уровне понятие "несырьевой неэнергетический экспорт". Это позволит создать единообразный подход к классификации различных товарных позиций, относящихся к такому экспорту, в рамках статистического и ведомственного учета для целей реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Этот национальный проект реализуется с 2018 года. Он объединяет федеральные проекты "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Нацпроект предусматривает экспорт по 97 группам несырьевых неэнергетических промышленных и сельскохозяйственных товаров согласно перечню товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС).

https://realty.ria.ru/20221229/arenda-1842320738.html

россия

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

экономика, технологии, владимир путин, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), евразийский экономический союз