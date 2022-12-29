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Путин подписал закон о господдержке несырьевого неэнергетического экспорта - РИА Новости, 29.12.2022
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Путин подписал закон о господдержке несырьевого неэнергетического экспорта
Путин подписал закон о господдержке несырьевого неэнергетического экспорта - РИА Новости, 29.12.2022
Путин подписал закон о господдержке несырьевого неэнергетического экспорта
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на государственную поддержку российского несырьевого неэнергетического экспорта. Документ... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T18:48
2022-12-29T18:48
экономика
технологии
владимир путин
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на государственную поддержку российского несырьевого неэнергетического экспорта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон обеспечивает единообразный подход к классификации различных товарных позиций, относящихся к такому экспорту. Соответствующие изменения внесены в закон "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности". Расширение и рост несырьевого неэнергетического экспорта является важнейшей задачей, поставленной Путиным. Она предполагает реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом. В соответствии с практикой формирования статистического и ведомственного учетов об объемах экспорта при представлении данных отраслевыми федеральными органами исполнительной власти, Минэкономразвития России и Российским экспортным центром возникают разногласия в части позиций несырьевого неэнергетического экспорта, говорится в пояснительной записке. Для устранения таких разногласий новый закон закрепляет на законодательном уровне понятие "несырьевой неэнергетический экспорт". Это позволит создать единообразный подход к классификации различных товарных позиций, относящихся к такому экспорту, в рамках статистического и ведомственного учета для целей реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Этот национальный проект реализуется с 2018 года. Он объединяет федеральные проекты "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Нацпроект предусматривает экспорт по 97 группам несырьевых неэнергетических промышленных и сельскохозяйственных товаров согласно перечню товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС).
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экономика, технологии, владимир путин, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), евразийский экономический союз
Экономика, Технологии, Владимир Путин, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Евразийский экономический союз
18:48 29.12.2022
 
Путин подписал закон о господдержке несырьевого неэнергетического экспорта

Путин подписал закон, направленный на господдержку несырьевого неэнергетического экспорта

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на государственную поддержку российского несырьевого неэнергетического экспорта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон обеспечивает единообразный подход к классификации различных товарных позиций, относящихся к такому экспорту. Соответствующие изменения внесены в закон "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности".
Расширение и рост несырьевого неэнергетического экспорта является важнейшей задачей, поставленной Путиным. Она предполагает реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.
В соответствии с практикой формирования статистического и ведомственного учетов об объемах экспорта при представлении данных отраслевыми федеральными органами исполнительной власти, Минэкономразвития России и Российским экспортным центром возникают разногласия в части позиций несырьевого неэнергетического экспорта, говорится в пояснительной записке.
Для устранения таких разногласий новый закон закрепляет на законодательном уровне понятие "несырьевой неэнергетический экспорт". Это позволит создать единообразный подход к классификации различных товарных позиций, относящихся к такому экспорту, в рамках статистического и ведомственного учета для целей реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Этот национальный проект реализуется с 2018 года. Он объединяет федеральные проекты "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Нацпроект предусматривает экспорт по 97 группам несырьевых неэнергетических промышленных и сельскохозяйственных товаров согласно перечню товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС).
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ЭкономикаТехнологииВладимир ПутинРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Евразийский экономический союз
 
 
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