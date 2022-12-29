https://ria.ru/20221229/zakon-1842294851.html
Путин обязал чиновников уведомлять о склонении к коррупции
Путин обязал чиновников уведомлять о склонении к коррупции - РИА Новости, 29.12.2022
Путин обязал чиновников уведомлять о склонении к коррупции
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому региональные чиновники обязаны сообщать прокуратуре о всех попытках склонения их к коррупции. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T17:40
2022-12-29T17:40
2022-12-29T17:41
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому региональные чиновники обязаны сообщать прокуратуре о всех попытках склонения их к коррупции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Делать они должны это не позднее, чем через пять дней после таких фактов. Если чиновник сообщит о факте склонения его к совершению коррупционного преступления другим региональным чиновником, то он будет находиться под защитой государства.
https://ria.ru/20221229/zakon-1842290423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
17:40 29.12.2022 (обновлено: 17:41 29.12.2022)
Путин обязал чиновников уведомлять о склонении к коррупции
Путин подписал закон, обязующий чиновников сообщать прокуратуре о склонении к коррупции