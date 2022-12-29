https://ria.ru/20221229/zakon-1842294851.html

Путин обязал чиновников уведомлять о склонении к коррупции

Путин обязал чиновников уведомлять о склонении к коррупции - РИА Новости, 29.12.2022

Путин обязал чиновников уведомлять о склонении к коррупции

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому региональные чиновники обязаны сообщать прокуратуре о всех попытках склонения их к коррупции. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T17:40

2022-12-29T17:40

2022-12-29T17:41

владимир путин

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому региональные чиновники обязаны сообщать прокуратуре о всех попытках склонения их к коррупции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Делать они должны это не позднее, чем через пять дней после таких фактов. Если чиновник сообщит о факте склонения его к совершению коррупционного преступления другим региональным чиновником, то он будет находиться под защитой государства.

https://ria.ru/20221229/zakon-1842290423.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия