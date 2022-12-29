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Путин подписал закон о выплатах за почетные звания в прокуратуре и СК - РИА Новости, 29.12.2022
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Путин подписал закон о выплатах за почетные звания в прокуратуре и СК
Путин подписал закон о выплатах за почетные звания в прокуратуре и СК - РИА Новости, 29.12.2022
Путин подписал закон о выплатах за почетные звания в прокуратуре и СК
Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает выплату процентной надбавки сотрудникам прокуратуры и следственных органов РФ за почетные... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T17:28
2022-12-29T17:28
общество
владимир путин
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает выплату процентной надбавки сотрудникам прокуратуры и следственных органов РФ за почетные звания. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон предусматривает выплату процентной надбавки в составе денежного содержания (денежного довольствия) прокурорских работников и сотрудников Следственного комитета Российской Федерации за почетные звания "Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации" и "Заслуженный сотрудник следственных органов Российской Федерации. Также установлено, что состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях прокурорские работники, сотрудники Следственного комитета и награжденные указанными почетными званиями, а также почетными званиями "Заслуженный юрист Российской Федерации" имеют право на предоставление единовременной социальной выплаты в первую очередь.
https://ria.ru/20221229/zakon-1842286575.html
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общество, владимир путин, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Владимир Путин, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
17:28 29.12.2022
 
Путин подписал закон о выплатах за почетные звания в прокуратуре и СК

Президент Путин подписал закон о надбавках за почетные звания сотрудникам прокуратуры и СК

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает выплату процентной надбавки сотрудникам прокуратуры и следственных органов РФ за почетные звания.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 17:17
Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за содействие диверсиям
Закон предусматривает выплату процентной надбавки в составе денежного содержания (денежного довольствия) прокурорских работников и сотрудников Следственного комитета Российской Федерации за почетные звания "Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации" и "Заслуженный сотрудник следственных органов Российской Федерации.
Также установлено, что состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях прокурорские работники, сотрудники Следственного комитета и награжденные указанными почетными званиями, а также почетными званиями "Заслуженный юрист Российской Федерации" имеют право на предоставление единовременной социальной выплаты в первую очередь.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
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Совфед одобрил закон об охране Росгвардией важных государственных объектов
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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