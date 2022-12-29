https://ria.ru/20221229/zakon-1842290423.html

Путин подписал закон о выплатах за почетные звания в прокуратуре и СК

Путин подписал закон о выплатах за почетные звания в прокуратуре и СК - РИА Новости, 29.12.2022

Путин подписал закон о выплатах за почетные звания в прокуратуре и СК

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает выплату процентной надбавки сотрудникам прокуратуры и следственных органов РФ за почетные... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T17:28

2022-12-29T17:28

2022-12-29T17:28

общество

владимир путин

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает выплату процентной надбавки сотрудникам прокуратуры и следственных органов РФ за почетные звания. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон предусматривает выплату процентной надбавки в составе денежного содержания (денежного довольствия) прокурорских работников и сотрудников Следственного комитета Российской Федерации за почетные звания "Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации" и "Заслуженный сотрудник следственных органов Российской Федерации. Также установлено, что состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях прокурорские работники, сотрудники Следственного комитета и награжденные указанными почетными званиями, а также почетными званиями "Заслуженный юрист Российской Федерации" имеют право на предоставление единовременной социальной выплаты в первую очередь.

https://ria.ru/20221229/zakon-1842286575.html

https://ria.ru/20220323/okhrana-1779740511.html

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общество, владимир путин, россия, следственный комитет россии (ск рф)