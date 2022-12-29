https://ria.ru/20221229/zakon-1842288754.html
Путин узаконил блокировку ресурсов с данными об изготовлении боеприпасов
Путин узаконил блокировку ресурсов с данными об изготовлении боеприпасов - РИА Новости, 29.12.2022
Путин узаконил блокировку ресурсов с данными об изготовлении боеприпасов
Президент России Владимир Путин подписал закон, относящий к запрещенной информацию о способах незаконного изготовления боеприпасов и предусматривающий... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T17:23
2022-12-29T17:23
2022-12-29T17:28
владимир путин
политика
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, относящий к запрещенной информацию о способах незаконного изготовления боеприпасов и предусматривающий блокировку интернет-ресурсов, содержащих такую информацию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Документ относит к запрещенной информацию о способах и методах незаконного изготовления боеприпасов к оружию. Из устанавливаемого запрета исключается распространение информации о способах и методах самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию, что сейчас разрешено законом "Об оружии".Также предусмотрена блокировка сайтов и отдельных страниц в интернете, где содержится такая информация.До нового закона к запрещенной в этой сфере относилась только информация о способах, методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконного изготовления или переделки оружия, основных частей огнестрельного оружия.
https://ria.ru/20221128/skhron-1834803246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, санкции в отношении россии, россия
Владимир Путин, Политика, Санкции в отношении России, Россия
17:23 29.12.2022 (обновлено: 17:28 29.12.2022)
Путин узаконил блокировку ресурсов с данными об изготовлении боеприпасов
Путин подписал закон о блокировке ресурсов с информацией об изготовлении боеприпасов