https://ria.ru/20221229/zakon-1842288754.html

Путин узаконил блокировку ресурсов с данными об изготовлении боеприпасов

Путин узаконил блокировку ресурсов с данными об изготовлении боеприпасов - РИА Новости, 29.12.2022

Путин узаконил блокировку ресурсов с данными об изготовлении боеприпасов

Президент России Владимир Путин подписал закон, относящий к запрещенной информацию о способах незаконного изготовления боеприпасов и предусматривающий... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T17:23

2022-12-29T17:23

2022-12-29T17:28

владимир путин

политика

санкции в отношении россии

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, относящий к запрещенной информацию о способах незаконного изготовления боеприпасов и предусматривающий блокировку интернет-ресурсов, содержащих такую информацию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Документ относит к запрещенной информацию о способах и методах незаконного изготовления боеприпасов к оружию. Из устанавливаемого запрета исключается распространение информации о способах и методах самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию, что сейчас разрешено законом "Об оружии".Также предусмотрена блокировка сайтов и отдельных страниц в интернете, где содержится такая информация.До нового закона к запрещенной в этой сфере относилась только информация о способах, методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконного изготовления или переделки оружия, основных частей огнестрельного оружия.

https://ria.ru/20221128/skhron-1834803246.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, политика, санкции в отношении россии, россия