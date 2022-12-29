https://ria.ru/20221229/zaderzhanie-1842187054.html
В Подмосковье задержали мужчину, стрелявшего из страйкбольного пистолета
В Подмосковье задержали мужчину, стрелявшего из страйкбольного пистолета - РИА Новости, 29.12.2022
В Подмосковье задержали мужчину, стрелявшего из страйкбольного пистолета
В поселке Дрожжино задержан мужчина, открывший стрельбу из страйкбольного пистолета, пострадавших нет, сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:29
2022-12-29T13:29
2022-12-29T13:42
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В поселке Дрожжино задержан мужчина, открывший стрельбу из страйкбольного пистолета, пострадавших нет, сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова."В дежурную часть УМВД России по Ленинскому городскому округу поступило сообщение от местного жителя о том, что из окна квартиры одного из домов, расположенных на улице Южной в поселке Дрожжино, стреляют в воздух. Незамедлительно прибывшими на место происшествия полицейскими был установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1997 года рождения, у которого изъят страйкбольный пистолет", - сказала она.Отмечается, что в результате инцидента, предварительно, пострадавших нет, повреждены стекла в трёх автобусах.Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Московская область (Подмосковье), Россия
13:29 29.12.2022 (обновлено: 13:42 29.12.2022)
В Подмосковье задержали мужчину, стрелявшего из страйкбольного пистолета
В Подмосковье задержали мужчину, стрелявшего из страйкбольного пистолета, пострадавших нет
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В поселке Дрожжино задержан мужчина, открывший стрельбу из страйкбольного пистолета, пострадавших нет, сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.
"В дежурную часть УМВД России по Ленинскому городскому округу поступило сообщение от местного жителя о том, что из окна квартиры одного из домов, расположенных на улице Южной в поселке Дрожжино, стреляют в воздух. Незамедлительно прибывшими на место происшествия полицейскими был установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1997 года рождения, у которого изъят страйкбольный пистолет", - сказала она.
Отмечается, что в результате инцидента, предварительно, пострадавших нет, повреждены стекла в трёх автобусах.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.