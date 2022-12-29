https://ria.ru/20221229/zabastovka-1842349133.html

Персонал Ryanair в Бельгии будет бастовать в новогодние выходные, пишут СМИ

Персонал Ryanair в Бельгии будет бастовать в новогодние выходные, пишут СМИ - РИА Новости, 29.12.2022

Персонал Ryanair в Бельгии будет бастовать в новогодние выходные, пишут СМИ

Персонал авиакомпании Ryanair в Бельгии будет бастовать в новогодние выходные, отменены многие рейсы, сообщает бельгийская телерадиокомпания RTBF. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T21:02

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2022-12-29T21:02

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шарлеруа

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БРЮССЕЛЬ, 29 дек - РИА Новости. Персонал авиакомпании Ryanair в Бельгии будет бастовать в новогодние выходные, отменены многие рейсы, сообщает бельгийская телерадиокомпания RTBF. "Экипажи самолетов Ryanair, базирующиеся в Бельгии, бастуют 30 и 31 декабря, а также 1, 7 и 8 января", - говорится в сообщении. Причиной забастовки стал отказ компании гарантировать сотрудникам бельгийскую минимальную заработную плату, информирует RTBF. Уже известно об отмене 140 из 355 рейсов из аэропорта Шарлеруа в первые выходные забастовки. Среди затронутых направлений Хельсинки, Тулуза, Агадир, Венеция, Тенерифе, Барселона, Рабат, Аликанте, Малага, отмечается в статье.

https://ria.ru/20221226/zabastovka-1841517298.html

https://ria.ru/20221222/zabastovki-1840682083.html

бельгия

шарлеруа

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в мире, бельгия, шарлеруа, хельсинки, ryanair