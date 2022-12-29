https://ria.ru/20221229/vzryvy-1842121499.html

Мэр Ивано-Франковска опроверг сообщения о взрывах

Мэр Ивано-Франковска опроверг сообщения о взрывах - РИА Новости, 29.12.2022

Мэр Ивано-Франковска опроверг сообщения о взрывах

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив опроверг информацию украинских СМИ о взрывах в городе. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T10:55

2022-12-29T10:55

2022-12-29T10:55

специальная военная операция на украине

в мире

ивано-франковск

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив опроверг информацию украинских СМИ о взрывах в городе. Воздушная тревога в четверг утром была объявлена по всей территории Украины. СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов, в том числе в Ивано-Франковске. "Информация о взрывах в Ивано-Франковске неправдивая", - написал Марцинкив в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

ивано-франковск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ивано-франковск, украина, вооруженные силы рф