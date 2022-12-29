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Украинские СМИ сообщают о серии взрывов во Львове - РИА Новости, 29.12.2022
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Украинские СМИ сообщают о серии взрывов во Львове
Украинские СМИ сообщают о серии взрывов во Львове - РИА Новости, 29.12.2022
Украинские СМИ сообщают о серии взрывов во Львове
Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о взрывах в городе. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T10:21
2022-12-29T10:38
львов
украина
в мире
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о взрывах в городе.Воздушная тревога в четверг утром была объявлена по всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов."Во Львове слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях", - написал Садовой в своем Telegram-канале.Кроме того, украинский "5 канал" сообщил, что в Винницкой области Украины работает ПВО.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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львов, украина, в мире
Львов, Украина, В мире
10:21 29.12.2022 (обновлено: 10:38 29.12.2022)
 
Украинские СМИ сообщают о серии взрывов во Львове

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов во Львове

© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о взрывах в городе.
Воздушная тревога в четверг утром была объявлена по всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов.
"Во Львове слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях", - написал Садовой в своем Telegram-канале.
Кроме того, украинский "5 канал" сообщил, что в Винницкой области Украины работает ПВО.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Одесса - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
09:40Специальная военная операция на Украине
СМИ сообщили о взрыве в Одессе
 
ЛьвовУкраинаВ мире
 
 
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