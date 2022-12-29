10:21 29.12.2022 (обновлено: 10:38 29.12.2022)
Украинские СМИ сообщают о серии взрывов во Львове
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов во Львове
© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о взрывах в городе.
Воздушная тревога в четверг утром была объявлена по всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов.
"Во Львове слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях", - написал Садовой в своем Telegram-канале.
Кроме того, украинский "5 канал" сообщил, что в Винницкой области Украины работает ПВО.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.