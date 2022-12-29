https://ria.ru/20221229/vyskazyvanie-1842216187.html

МИД России прокомментировал высказывание турецкого чиновника по Крыму

МИД России прокомментировал высказывание турецкого чиновника по Крыму - РИА Новости, 29.12.2022

МИД России прокомментировал высказывание турецкого чиновника по Крыму

Высказывание заместителя руководителя государственного управления по делам турок за рубежом и родственных сообществ Сайита Юсуфа наносит ущерб двусторонним... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T14:28

2022-12-29T14:28

2022-12-29T14:28

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мария захарова

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Высказывание заместителя руководителя государственного управления по делам турок за рубежом и родственных сообществ Сайита Юсуфа наносит ущерб двусторонним отношениям России и Турции, МИД расценивает его как неуместное, вредоносное и направленное против суверенитета РФ, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что в период с 22 по 25 декабря в Анатолийском университете турецкого города Эскишехира прошла конференция, которая была посвящена крымско-татарской проблематике. "Прозвучавшие на ней со стороны представителя признанного в России, подчеркну, экстремистского "Меджлиса крымского-татарского народа"* традиционные антироссийские высказывания никого не удивляют. Поэтому, собственно говоря, эта структура была таким образом квалифицирована... Вызывает сожаление тот факт, что заместитель руководителя государственного управления по делам турок за рубежом и родственных сообществ Сайит Юсуф пошёл на поводу у провокаторов из "Меджлиса"* и выразил пожелание провести следующее аналогичное мероприятие в Бахчисарае", - сказала на брифинге официальный представитель МИД. Захарова отметила, что МИД расценивает высказывание Юсуфа как "неуместное, откровенно вредоносное, направленное против суверенитета, территориальной целостности РФ". "Мы считаем недопустимым заигрывать с экстремистскими организациями вроде "Меджлиса"*, они открыто практикуют антироссийскую деятельность. В очередной раз повторяем: подобная риторика наносит ущерб двусторонним отношениям, противоречит проводимым главами двух государств линиям на двустороннее развитие взаимовыгодного партнёрства между Россией и Турцией", - добавила она.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221228/vstrecha-1842031182.html

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в мире, мария захарова, россия, турция