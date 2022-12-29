https://ria.ru/20221229/vyskazyvanie-1842216187.html
МИД России прокомментировал высказывание турецкого чиновника по Крыму
МИД России прокомментировал высказывание турецкого чиновника по Крыму - РИА Новости, 29.12.2022
МИД России прокомментировал высказывание турецкого чиновника по Крыму
Высказывание заместителя руководителя государственного управления по делам турок за рубежом и родственных сообществ Сайита Юсуфа наносит ущерб двусторонним... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T14:28
2022-12-29T14:28
2022-12-29T14:28
в мире
мария захарова
россия
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825493033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83d47988360ec6dc628ea0abe5a46b20.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Высказывание заместителя руководителя государственного управления по делам турок за рубежом и родственных сообществ Сайита Юсуфа наносит ущерб двусторонним отношениям России и Турции, МИД расценивает его как неуместное, вредоносное и направленное против суверенитета РФ, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что в период с 22 по 25 декабря в Анатолийском университете турецкого города Эскишехира прошла конференция, которая была посвящена крымско-татарской проблематике. "Прозвучавшие на ней со стороны представителя признанного в России, подчеркну, экстремистского "Меджлиса крымского-татарского народа"* традиционные антироссийские высказывания никого не удивляют. Поэтому, собственно говоря, эта структура была таким образом квалифицирована... Вызывает сожаление тот факт, что заместитель руководителя государственного управления по делам турок за рубежом и родственных сообществ Сайит Юсуф пошёл на поводу у провокаторов из "Меджлиса"* и выразил пожелание провести следующее аналогичное мероприятие в Бахчисарае", - сказала на брифинге официальный представитель МИД. Захарова отметила, что МИД расценивает высказывание Юсуфа как "неуместное, откровенно вредоносное, направленное против суверенитета, территориальной целостности РФ". "Мы считаем недопустимым заигрывать с экстремистскими организациями вроде "Меджлиса"*, они открыто практикуют антироссийскую деятельность. В очередной раз повторяем: подобная риторика наносит ущерб двусторонним отношениям, противоречит проводимым главами двух государств линиям на двустороннее развитие взаимовыгодного партнёрства между Россией и Турцией", - добавила она.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221228/vstrecha-1842031182.html
https://ria.ru/20221225/rpk-1841207487.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825493033_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4257685a05e6f130f8290633f25f4973.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мария захарова, россия, турция
В мире, Мария Захарова, Россия, Турция
МИД России прокомментировал высказывание турецкого чиновника по Крыму
Захарова: слова турецкого чиновника Юсуфа по Крыму наносят ущерб отношениям с Россией
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Высказывание заместителя руководителя государственного управления по делам турок за рубежом и родственных сообществ Сайита Юсуфа наносит ущерб двусторонним отношениям России и Турции, МИД расценивает его как неуместное, вредоносное и направленное против суверенитета РФ, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что в период с 22 по 25 декабря в Анатолийском университете турецкого города Эскишехира прошла конференция, которая была посвящена крымско-татарской проблематике.
"Прозвучавшие на ней со стороны представителя признанного в России, подчеркну, экстремистского "Меджлиса крымского-татарского народа"* традиционные антироссийские высказывания никого не удивляют. Поэтому, собственно говоря, эта структура была таким образом квалифицирована... Вызывает сожаление тот факт, что заместитель руководителя государственного управления по делам турок за рубежом и родственных сообществ Сайит Юсуф пошёл на поводу у провокаторов из "Меджлиса"* и выразил пожелание провести следующее аналогичное мероприятие в Бахчисарае", - сказала на брифинге официальный представитель МИД.
Захарова отметила, что МИД расценивает высказывание Юсуфа как "неуместное, откровенно вредоносное, направленное против суверенитета, территориальной целостности РФ".
"Мы считаем недопустимым заигрывать с экстремистскими организациями вроде "Меджлиса"*, они открыто практикуют антироссийскую деятельность. В очередной раз повторяем: подобная риторика наносит ущерб двусторонним отношениям, противоречит проводимым главами двух государств линиям на двустороннее развитие взаимовыгодного партнёрства между Россией и Турцией", - добавила она.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.