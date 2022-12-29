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ВВП по итогам года снизится на 2,7 процента, заявил Силуанов

ВВП по итогам года снизится на 2,7 процента, заявил Силуанов - РИА Новости, 29.12.2022

ВВП по итогам года снизится на 2,7 процента, заявил Силуанов

Спад ВВП РФ по итогам 2022 года составит 2,7%; по прогнозам Минфина, в 2023 году снижение продолжится, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T12:32

2022-12-29T12:32

2022-12-29T12:32

экономика

антон силуанов

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Спад ВВП РФ по итогам 2022 года составит 2,7%; по прогнозам Минфина, в 2023 году снижение продолжится, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Хоть и снижается ВВП, но это не какие-то двузначные цифры. Последние данные говорят, что ВВП снизится порядка 2,7% за текущий год", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". "Еще, возможно, продолжится снижение, по нашим прогнозам, в следующем году. Хотя мы будем делать все, чтобы в следующем году, возможно, уже выйти на положительные тренды, но пока по прогнозам у нас небольшой минус", - добавил Силуанов. Весной, после введения многочисленных санкций против РФ, как российские ведомства, так и международные организации давали прогнозы по экономике один пессимистичнее другого. Минэкономразвития ожидало спад ВВП РФ на 7,8% (как в кризисном 2009 году), Банк России – на 8-10%, а ряд рыночных аналитиков называли значения выше 10%. К лету прогнозы начали пересматривать, а к осени они были значительно улучшены. Сейчас Минэкономразвития прогнозирует снижение экономики РФ в 2022 году на 2,9%, в 2023 году – на 0,8%. При этом президент России Владимир Путин в декабре говорил, что снижение ВВП РФ в текущем году может составить 2,5%. По словам Силуанова, финансово-экономические власти "неплохо поработали" в уходящем году. Главное, что удалось сделать – удержать финансовую и макроэкономическую стабильность. Кроме того, удалось стабилизировать курс. "Мы сделали прогнозируемый бюджет, выстроили бюджетную политику на трехлетку и обеспечили стабильность бюджета, исполнение бюджетных обязательств в текущем году. Мы переструктурировали расходы бюджета таким образом, чтобы максимально содействовать развитию экономики и поддержать граждан, которые нуждаются в государственной поддержке. Мы целый пакет приняли антикризисных мероприятий", - перечислил Силуанов. По его словам, в результате динамика экономики складывается лучше ожиданий. В числе итогов года глава Минфина также назвал приемлемый, контролируемый уровень дефицита бюджета в 2% ВВП. "Долг составит 16% ВВП, несмотря на все активные долговые операции в текущем году и финансирование новых расходов, которые нам потребовались. Поэтому в целом бюджет явился, на наш взгляд, стимулирующим источником для поддержки людей и экономики", - заключил он.

https://ria.ru/20221229/ekonomika-1842117713.html

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Кирилл Волков

экономика, антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии)