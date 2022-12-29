https://ria.ru/20221229/vvp-1842158466.html
ВВП по итогам года снизится на 2,7 процента, заявил Силуанов
ВВП по итогам года снизится на 2,7 процента, заявил Силуанов - РИА Новости, 29.12.2022
ВВП по итогам года снизится на 2,7 процента, заявил Силуанов
Спад ВВП РФ по итогам 2022 года составит 2,7%; по прогнозам Минфина, в 2023 году снижение продолжится, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:32
2022-12-29T12:32
2022-12-29T12:32
экономика
антон силуанов
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Спад ВВП РФ по итогам 2022 года составит 2,7%; по прогнозам Минфина, в 2023 году снижение продолжится, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Хоть и снижается ВВП, но это не какие-то двузначные цифры. Последние данные говорят, что ВВП снизится порядка 2,7% за текущий год", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". "Еще, возможно, продолжится снижение, по нашим прогнозам, в следующем году. Хотя мы будем делать все, чтобы в следующем году, возможно, уже выйти на положительные тренды, но пока по прогнозам у нас небольшой минус", - добавил Силуанов. Весной, после введения многочисленных санкций против РФ, как российские ведомства, так и международные организации давали прогнозы по экономике один пессимистичнее другого. Минэкономразвития ожидало спад ВВП РФ на 7,8% (как в кризисном 2009 году), Банк России – на 8-10%, а ряд рыночных аналитиков называли значения выше 10%. К лету прогнозы начали пересматривать, а к осени они были значительно улучшены. Сейчас Минэкономразвития прогнозирует снижение экономики РФ в 2022 году на 2,9%, в 2023 году – на 0,8%. При этом президент России Владимир Путин в декабре говорил, что снижение ВВП РФ в текущем году может составить 2,5%. По словам Силуанова, финансово-экономические власти "неплохо поработали" в уходящем году. Главное, что удалось сделать – удержать финансовую и макроэкономическую стабильность. Кроме того, удалось стабилизировать курс. "Мы сделали прогнозируемый бюджет, выстроили бюджетную политику на трехлетку и обеспечили стабильность бюджета, исполнение бюджетных обязательств в текущем году. Мы переструктурировали расходы бюджета таким образом, чтобы максимально содействовать развитию экономики и поддержать граждан, которые нуждаются в государственной поддержке. Мы целый пакет приняли антикризисных мероприятий", - перечислил Силуанов. По его словам, в результате динамика экономики складывается лучше ожиданий. В числе итогов года глава Минфина также назвал приемлемый, контролируемый уровень дефицита бюджета в 2% ВВП. "Долг составит 16% ВВП, несмотря на все активные долговые операции в текущем году и финансирование новых расходов, которые нам потребовались. Поэтому в целом бюджет явился, на наш взгляд, стимулирующим источником для поддержки людей и экономики", - заключил он.
https://ria.ru/20221229/ekonomika-1842117713.html
https://ria.ru/20221215/vvp-1838911874.html
https://ria.ru/20221220/itogi-1839954124.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Антон Силуанов, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
ВВП по итогам года снизится на 2,7 процента, заявил Силуанов
Глава Минфина Силуанов заявил, что ВВП по итогам года снизится на 2,7 процента
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Спад ВВП РФ по итогам 2022 года составит 2,7%; по прогнозам Минфина, в 2023 году снижение продолжится, заявил
министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Хоть и снижается ВВП, но это не какие-то двузначные цифры. Последние данные говорят, что ВВП снизится порядка 2,7% за текущий год", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". "Еще, возможно, продолжится снижение, по нашим прогнозам, в следующем году. Хотя мы будем делать все, чтобы в следующем году, возможно, уже выйти на положительные тренды, но пока по прогнозам у нас небольшой минус", - добавил Силуанов.
Весной, после введения многочисленных санкций против РФ, как российские ведомства, так и международные организации давали прогнозы по экономике один пессимистичнее другого. Минэкономразвития
ожидало спад ВВП РФ на 7,8% (как в кризисном 2009 году), Банк России – на 8-10%, а ряд рыночных аналитиков называли значения выше 10%. К лету прогнозы начали пересматривать, а к осени они были значительно улучшены.
Сейчас Минэкономразвития прогнозирует снижение экономики РФ в 2022 году на 2,9%, в 2023 году – на 0,8%. При этом президент России Владимир Путин
в декабре говорил, что снижение ВВП РФ в текущем году может составить 2,5%.
По словам Силуанова, финансово-экономические власти "неплохо поработали" в уходящем году. Главное, что удалось сделать – удержать финансовую и макроэкономическую стабильность. Кроме того, удалось стабилизировать курс.
"Мы сделали прогнозируемый бюджет, выстроили бюджетную политику на трехлетку и обеспечили стабильность бюджета, исполнение бюджетных обязательств в текущем году. Мы переструктурировали расходы бюджета таким образом, чтобы максимально содействовать развитию экономики и поддержать граждан, которые нуждаются в государственной поддержке. Мы целый пакет приняли антикризисных мероприятий", - перечислил Силуанов. По его словам, в результате динамика экономики складывается лучше ожиданий.
В числе итогов года глава Минфина также назвал приемлемый, контролируемый уровень дефицита бюджета в 2% ВВП. "Долг составит 16% ВВП, несмотря на все активные долговые операции в текущем году и финансирование новых расходов, которые нам потребовались. Поэтому в целом бюджет явился, на наш взгляд, стимулирующим источником для поддержки людей и экономики", - заключил он.