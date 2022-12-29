Рейтинг@Mail.ru
ВВП по итогам года снизится на 2,7 процента, заявил Силуанов - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221229/vvp-1842158466.html
ВВП по итогам года снизится на 2,7 процента, заявил Силуанов
ВВП по итогам года снизится на 2,7 процента, заявил Силуанов - РИА Новости, 29.12.2022
ВВП по итогам года снизится на 2,7 процента, заявил Силуанов
Спад ВВП РФ по итогам 2022 года составит 2,7%; по прогнозам Минфина, в 2023 году снижение продолжится, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:32
2022-12-29T12:32
экономика
антон силуанов
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824652695_0:30:3073:1759_1920x0_80_0_0_15385032e25792f361997df22b04d436.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Спад ВВП РФ по итогам 2022 года составит 2,7%; по прогнозам Минфина, в 2023 году снижение продолжится, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Хоть и снижается ВВП, но это не какие-то двузначные цифры. Последние данные говорят, что ВВП снизится порядка 2,7% за текущий год", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". "Еще, возможно, продолжится снижение, по нашим прогнозам, в следующем году. Хотя мы будем делать все, чтобы в следующем году, возможно, уже выйти на положительные тренды, но пока по прогнозам у нас небольшой минус", - добавил Силуанов. Весной, после введения многочисленных санкций против РФ, как российские ведомства, так и международные организации давали прогнозы по экономике один пессимистичнее другого. Минэкономразвития ожидало спад ВВП РФ на 7,8% (как в кризисном 2009 году), Банк России – на 8-10%, а ряд рыночных аналитиков называли значения выше 10%. К лету прогнозы начали пересматривать, а к осени они были значительно улучшены. Сейчас Минэкономразвития прогнозирует снижение экономики РФ в 2022 году на 2,9%, в 2023 году – на 0,8%. При этом президент России Владимир Путин в декабре говорил, что снижение ВВП РФ в текущем году может составить 2,5%. По словам Силуанова, финансово-экономические власти "неплохо поработали" в уходящем году. Главное, что удалось сделать – удержать финансовую и макроэкономическую стабильность. Кроме того, удалось стабилизировать курс. "Мы сделали прогнозируемый бюджет, выстроили бюджетную политику на трехлетку и обеспечили стабильность бюджета, исполнение бюджетных обязательств в текущем году. Мы переструктурировали расходы бюджета таким образом, чтобы максимально содействовать развитию экономики и поддержать граждан, которые нуждаются в государственной поддержке. Мы целый пакет приняли антикризисных мероприятий", - перечислил Силуанов. По его словам, в результате динамика экономики складывается лучше ожиданий. В числе итогов года глава Минфина также назвал приемлемый, контролируемый уровень дефицита бюджета в 2% ВВП. "Долг составит 16% ВВП, несмотря на все активные долговые операции в текущем году и финансирование новых расходов, которые нам потребовались. Поэтому в целом бюджет явился, на наш взгляд, стимулирующим источником для поддержки людей и экономики", - заключил он.
https://ria.ru/20221229/ekonomika-1842117713.html
https://ria.ru/20221215/vvp-1838911874.html
https://ria.ru/20221220/itogi-1839954124.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824652695_106:0:2835:2047_1920x0_80_0_0_317dec0ed75d3627a2b5fca1300e83e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Антон Силуанов, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
12:32 29.12.2022
 
ВВП по итогам года снизится на 2,7 процента, заявил Силуанов

Глава Минфина Силуанов заявил, что ВВП по итогам года снизится на 2,7 процента

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Спад ВВП РФ по итогам 2022 года составит 2,7%; по прогнозам Минфина, в 2023 году снижение продолжится, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Хоть и снижается ВВП, но это не какие-то двузначные цифры. Последние данные говорят, что ВВП снизится порядка 2,7% за текущий год", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". "Еще, возможно, продолжится снижение, по нашим прогнозам, в следующем году. Хотя мы будем делать все, чтобы в следующем году, возможно, уже выйти на положительные тренды, но пока по прогнозам у нас небольшой минус", - добавил Силуанов.
Новогодние символы года 2023 - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
10:46
Ожидания в экономике-2023: общее погружение
Весной, после введения многочисленных санкций против РФ, как российские ведомства, так и международные организации давали прогнозы по экономике один пессимистичнее другого. Минэкономразвития ожидало спад ВВП РФ на 7,8% (как в кризисном 2009 году), Банк России – на 8-10%, а ряд рыночных аналитиков называли значения выше 10%. К лету прогнозы начали пересматривать, а к осени они были значительно улучшены.
Сейчас Минэкономразвития прогнозирует снижение экономики РФ в 2022 году на 2,9%, в 2023 году – на 0,8%. При этом президент России Владимир Путин в декабре говорил, что снижение ВВП РФ в текущем году может составить 2,5%.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 15:21
Путин спрогнозировал снижение ВВП России по итогам года
По словам Силуанова, финансово-экономические власти "неплохо поработали" в уходящем году. Главное, что удалось сделать – удержать финансовую и макроэкономическую стабильность. Кроме того, удалось стабилизировать курс.
"Мы сделали прогнозируемый бюджет, выстроили бюджетную политику на трехлетку и обеспечили стабильность бюджета, исполнение бюджетных обязательств в текущем году. Мы переструктурировали расходы бюджета таким образом, чтобы максимально содействовать развитию экономики и поддержать граждан, которые нуждаются в государственной поддержке. Мы целый пакет приняли антикризисных мероприятий", - перечислил Силуанов. По его словам, в результате динамика экономики складывается лучше ожиданий.
В числе итогов года глава Минфина также назвал приемлемый, контролируемый уровень дефицита бюджета в 2% ВВП. "Долг составит 16% ВВП, несмотря на все активные долговые операции в текущем году и финансирование новых расходов, которые нам потребовались. Поэтому в целом бюджет явился, на наш взгляд, стимулирующим источником для поддержки людей и экономики", - заключил он.
Модернизированная 100-рублевая банкнота - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 12:26
Итоги года в российской экономике: апокалипсис не сегодня
 
ЭкономикаАнтон СилуановРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала