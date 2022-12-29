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Путин подписал закон, упрощающий передачу вооружения для гособоронзаказа - РИА Новости, 29.12.2022
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Путин подписал закон, упрощающий передачу вооружения для гособоронзаказа
Путин подписал закон, упрощающий передачу вооружения для гособоронзаказа - РИА Новости, 29.12.2022
Путин подписал закон, упрощающий передачу вооружения для гособоронзаказа
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок передачи продукции военного назначения российским организациям для выполнения... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T20:43
2022-12-29T20:43
безопасность
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок передачи продукции военного назначения российским организациям для выполнения гособоронзаказа, создания ее новых видов, утилизации и иных целей, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон разработан правительством во исполнение указания Путина от 27 мая 2022 года. Он выводит из-под действия закона о приватизации государственного и муниципального имущества отношения, возникающие при отчуждении вооружения, боеприпасов и взрывчатых веществ, военной, специальной техники и запчастей к ней, всех видов ракетного топлива, а также специальных материалов и специального оборудования для их производства и спецснаряжения. Регулирование этих отношений будет осуществляться в соответствии с другими федеральными законами и нормативными правовыми актами. Реализация этих положений призвано позволить упростить порядок передачи федеральными органами исполнительной власти вооружения, боеприпасов, военной и специальной техники и другой продукции военного назначения российским организациям для выполнения гособоронзаказа, создания их новых видов, утилизации и иных целей, определенных законодательством.
https://ria.ru/20221223/gosoboronzakaz-1840940946.html
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безопасность, владимир путин, россия
Безопасность, Владимир Путин, Россия
20:43 29.12.2022
 
Путин подписал закон, упрощающий передачу вооружения для гособоронзаказа

Президент Путин подписал закон, упрощающий порядок передачи вооружения для гособоронзаказа

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок передачи продукции военного назначения российским организациям для выполнения гособоронзаказа, создания ее новых видов, утилизации и иных целей, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон разработан правительством во исполнение указания Путина от 27 мая 2022 года. Он выводит из-под действия закона о приватизации государственного и муниципального имущества отношения, возникающие при отчуждении вооружения, боеприпасов и взрывчатых веществ, военной, специальной техники и запчастей к ней, всех видов ракетного топлива, а также специальных материалов и специального оборудования для их производства и спецснаряжения.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря, 18:37
Путин выразил надежду на полное исполнение гособоронзаказа
Регулирование этих отношений будет осуществляться в соответствии с другими федеральными законами и нормативными правовыми актами.
Реализация этих положений призвано позволить упростить порядок передачи федеральными органами исполнительной власти вооружения, боеприпасов, военной и специальной техники и другой продукции военного назначения российским организациям для выполнения гособоронзаказа, создания их новых видов, утилизации и иных целей, определенных законодательством.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 15:38Специальная военная операция на Украине
В России изменили график поставок вооружений в ВС из-за СВО
 
БезопасностьВладимир ПутинРоссия
 
 
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