https://ria.ru/20221229/vooruzhenie-1842346434.html

Путин подписал закон, упрощающий передачу вооружения для гособоронзаказа

Путин подписал закон, упрощающий передачу вооружения для гособоронзаказа - РИА Новости, 29.12.2022

Путин подписал закон, упрощающий передачу вооружения для гособоронзаказа

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок передачи продукции военного назначения российским организациям для выполнения... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T20:43

2022-12-29T20:43

2022-12-29T20:43

безопасность

владимир путин

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок передачи продукции военного назначения российским организациям для выполнения гособоронзаказа, создания ее новых видов, утилизации и иных целей, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон разработан правительством во исполнение указания Путина от 27 мая 2022 года. Он выводит из-под действия закона о приватизации государственного и муниципального имущества отношения, возникающие при отчуждении вооружения, боеприпасов и взрывчатых веществ, военной, специальной техники и запчастей к ней, всех видов ракетного топлива, а также специальных материалов и специального оборудования для их производства и спецснаряжения. Регулирование этих отношений будет осуществляться в соответствии с другими федеральными законами и нормативными правовыми актами. Реализация этих положений призвано позволить упростить порядок передачи федеральными органами исполнительной власти вооружения, боеприпасов, военной и специальной техники и другой продукции военного назначения российским организациям для выполнения гособоронзаказа, создания их новых видов, утилизации и иных целей, определенных законодательством.

https://ria.ru/20221223/gosoboronzakaz-1840940946.html

https://ria.ru/20221221/postavki-1840278018.html

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безопасность, владимир путин, россия