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После раковины. Как сточная вода обретает новую жизнь? - РИА Новости, 29.12.2022
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После раковины. Как сточная вода обретает новую жизнь?
После раковины. Как сточная вода обретает новую жизнь? - РИА Новости, 29.12.2022
После раковины. Как сточная вода обретает новую жизнь?
Ежедневно через Москву проходят миллионы кубометров сточной воды. Это отходы, появляющиеся от нашей жизнедеятельности. Все они направляются на очистные сооружения, где вода проходит полноценный цикл обновления. Что с ней происходит и куда она отправляется после, узнаем в ролике.
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После раковины. Как сточная вода обретает новую жизнь?
Ежедневно через Москву проходят миллионы кубометров сточной воды. Это отходы, появляющиеся от нашей жизнедеятельности. Все они направляются на очистные сооружения, где вода проходит полноценный цикл обновления. Что с ней происходит и куда она отправляется после, узнаем в ролике.
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видео, вода
Видео, Вода
После раковины. Как сточная вода обретает новую жизнь?
Ежедневно через Москву проходят миллионы кубометров сточной воды. Это отходы, появляющиеся от нашей жизнедеятельности. Все они направляются на очистные сооружения, где вода проходит полноценный цикл обновления. Что с ней происходит и куда она отправляется после, узнаем в ролике.
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12:44 29.12.2022 (обновлено: 12:45 29.12.2022)
 

После раковины. Как сточная вода обретает новую жизнь?

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Ежедневно через Москву проходят миллионы кубометров сточной воды. Это отходы, появляющиеся от нашей жизнедеятельности. Все они направляются на очистные сооружения, где вода проходит полноценный цикл обновления. Что с ней происходит и куда она отправляется после, узнаем в ролике.
 
 
 
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