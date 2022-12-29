После раковины. Как сточная вода обретает новую жизнь?

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Ежедневно через Москву проходят миллионы кубометров сточной воды. Это отходы, появляющиеся от нашей жизнедеятельности. Все они направляются на очистные сооружения, где вода проходит полноценный цикл обновления. Что с ней происходит и куда она отправляется после, узнаем в ролике.