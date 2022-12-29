https://ria.ru/20221229/vertolet-1842265279.html

Приморцев из заваленного снегом поселка эвакуировали вертолетом

Приморцев из заваленного снегом поселка эвакуировали вертолетом - РИА Новости, 29.12.2022

Приморцев из заваленного снегом поселка эвакуировали вертолетом

Спасатели вертолетом эвакуировали двоих охотников и нуждающегося в медпомощи мужчину из поселка, заваленного снегом после циклона в Приморье, сообщает ГУМЧС по... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T16:22

2022-12-29T16:22

2022-12-29T16:22

происшествия

ми-8 амтш

последствия непогоды в приморье

россия

приморский край

погода

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 29 дек – РИА Новости. Спасатели вертолетом эвакуировали двоих охотников и нуждающегося в медпомощи мужчину из поселка, заваленного снегом после циклона в Приморье, сообщает ГУМЧС по региону. "Вначале вертолет чрезвычайного ведомства доставил гуманитарную помощь в поселок Моряк-Рыболов, откуда на борт был взят мужчина, которому требовалась медицинская помощь... Из этого же поселка при помощи подъемно-спусковых устройств было эвакуировано два охотника. Из-за отсутствия вертолётной площадки спасательная операция проходила с воздуха", - говорится в релизе. Кроме того, вертолет Ми-8 доставил жителям поселков Моряк-Рыболов и Горноводное продукты, лекарства, дизельное топливо и детские новогодние подарки. В Приморье с 21 декабря три дня бушевал мощный снежный циклон. Около 4,8 тысячи жителей остались без света. Режим ЧС ввели в Кавалеровском и Дальнегорском округах. Осадки в Кавалеровском муниципальном округе за двое суток почти в 6,5 раза превысили месячную норму, в Ольгинском - в 4 раза.

https://ria.ru/20221227/mchs-1841560074.html

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приморский край

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ми-8 амтш, последствия непогоды в приморье, россия, приморский край, погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)