Рейтинг@Mail.ru
Приморцев из заваленного снегом поселка эвакуировали вертолетом - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221229/vertolet-1842265279.html
Приморцев из заваленного снегом поселка эвакуировали вертолетом
Приморцев из заваленного снегом поселка эвакуировали вертолетом - РИА Новости, 29.12.2022
Приморцев из заваленного снегом поселка эвакуировали вертолетом
Спасатели вертолетом эвакуировали двоих охотников и нуждающегося в медпомощи мужчину из поселка, заваленного снегом после циклона в Приморье, сообщает ГУМЧС по... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:22
2022-12-29T16:22
происшествия
ми-8 амтш
последствия непогоды в приморье
россия
приморский край
погода
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0c/1763324839_0:1:1001:564_1920x0_80_0_0_b2117ea5e02835381fd5ea01baf50b17.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 29 дек – РИА Новости. Спасатели вертолетом эвакуировали двоих охотников и нуждающегося в медпомощи мужчину из поселка, заваленного снегом после циклона в Приморье, сообщает ГУМЧС по региону. "Вначале вертолет чрезвычайного ведомства доставил гуманитарную помощь в поселок Моряк-Рыболов, откуда на борт был взят мужчина, которому требовалась медицинская помощь... Из этого же поселка при помощи подъемно-спусковых устройств было эвакуировано два охотника. Из-за отсутствия вертолётной площадки спасательная операция проходила с воздуха", - говорится в релизе. Кроме того, вертолет Ми-8 доставил жителям поселков Моряк-Рыболов и Горноводное продукты, лекарства, дизельное топливо и детские новогодние подарки. В Приморье с 21 декабря три дня бушевал мощный снежный циклон. Около 4,8 тысячи жителей остались без света. Режим ЧС ввели в Кавалеровском и Дальнегорском округах. Осадки в Кавалеровском муниципальном округе за двое суток почти в 6,5 раза превысили месячную норму, в Ольгинском - в 4 раза.
https://ria.ru/20221227/mchs-1841560074.html
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0c/1763324839_3:0:892:667_1920x0_80_0_0_7fe22ed737bd034e8c70bc8d175d4fc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ми-8 амтш, последствия непогоды в приморье, россия, приморский край, погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ми-8 АМТШ, Последствия непогоды в Приморье, Россия, Приморский край, Погода, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:22 29.12.2022
 
Приморцев из заваленного снегом поселка эвакуировали вертолетом

В Приморье из поселка Моряк-Рыболов спасатели вертолетом эвакуировали трех человек

© Фото : ГУ МЧС по Республике ХакасияВертолет МИ-8 МЧС России
Вертолет МИ-8 МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : ГУ МЧС по Республике Хакасия
Вертолет МИ-8 МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 29 дек – РИА Новости. Спасатели вертолетом эвакуировали двоих охотников и нуждающегося в медпомощи мужчину из поселка, заваленного снегом после циклона в Приморье, сообщает ГУМЧС по региону.
"Вначале вертолет чрезвычайного ведомства доставил гуманитарную помощь в поселок Моряк-Рыболов, откуда на борт был взят мужчина, которому требовалась медицинская помощь... Из этого же поселка при помощи подъемно-спусковых устройств было эвакуировано два охотника. Из-за отсутствия вертолётной площадки спасательная операция проходила с воздуха", - говорится в релизе.
Кроме того, вертолет Ми-8 доставил жителям поселков Моряк-Рыболов и Горноводное продукты, лекарства, дизельное топливо и детские новогодние подарки.
В Приморье с 21 декабря три дня бушевал мощный снежный циклон. Около 4,8 тысячи жителей остались без света. Режим ЧС ввели в Кавалеровском и Дальнегорском округах. Осадки в Кавалеровском муниципальном округе за двое суток почти в 6,5 раза превысили месячную норму, в Ольгинском - в 4 раза.
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря, 09:37
Сотрудники МЧС спасли почти 45 тысяч человек в 2022 году
 
ПроисшествияМи-8 АМТШПоследствия непогоды в ПриморьеРоссияПриморский крайПогодаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала