https://ria.ru/20221229/vaktsina-1842295111.html

В России пройдут клинические испытания единой вакцины от COVID-19 и гриппа

В России пройдут клинические испытания единой вакцины от COVID-19 и гриппа - РИА Новости, 29.12.2022

В России пройдут клинические испытания единой вакцины от COVID-19 и гриппа

Фармхолдинг "Нацимбио" (входит в "Ростех") и Институт Стволовых Клеток Человека (ИСКЧ) договорились о проведении клинических исследований и производстве единой... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T17:43

2022-12-29T17:43

2022-12-29T17:43

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Фармхолдинг "Нацимбио" (входит в "Ростех") и Институт Стволовых Клеток Человека (ИСКЧ) договорились о проведении клинических исследований и производстве единой вакцины для профилактики COVID-19 и гриппа, говорится в сообщении "Ростеха". "Институт Стволовых Клеток Человека и фармхолдинг Ростеха "Нацимбио" подписали соглашение о проведении клинических исследований, производстве и коммерциализации совместно разработанной комбинированной вакцины для профилактики гриппа и коронавирусной инфекции", - отметили в госкорпорации. В "Ростехе" также напомнили, что основной объем доклинических исследований препарат прошел в августе 2022 года и показал соответствие международным требованиям уровня безопасности, иммуногенности и протективности. Вакцина содержит разработанные "Нацимбио" компоненты для защиты от четырех сезонных штаммов вирусов гриппа, а также компонент, обеспечивающий защиту от вируса SARS-CoV-2. Антиген для иммунизации от COVID-19 и технологическая платформа, на основе которой создана вакцина – разработки ИСКЧ. В ближайших планах "Нацимбио" и ИСКЧ – получение разрешения от Минздрава РФ на проведение клинического исследования препарата фазы I-II. Массовый выпуск препарата планируется запустить на одном из заводов холдинга "Нацимбио", добавили в госкорпорации. "COVID-19 может приобрести сезонный характер, как, например, грипп, поэтому комбинированная вакцина от этих вирусных инфекций имеет важную социальную значимость. Одной прививки будет достаточно для защиты организма сразу от двух заболеваний, что может повысить охваты вакцинацией и привести к повышению эффективности профилактических мероприятий против гриппа и коронавируса. Для человека это просто удобно – одна прививка, один визит в медучреждение, и сразу иммунитет к двум болезням", – отметил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.

https://ria.ru/20221228/gripp-1841827291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, ростех, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество