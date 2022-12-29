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Хакерами с Украины руководят "кукловоды" из НАТО, считают эксперты - РИА Новости, 29.12.2022
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Хакерами с Украины руководят "кукловоды" из НАТО, считают эксперты
Хакерами с Украины руководят "кукловоды" из НАТО, считают эксперты - РИА Новости, 29.12.2022
Хакерами с Украины руководят "кукловоды" из НАТО, считают эксперты
В киберпространстве против России воюют все страны НАТО, а не Украина, именно они являются "кукловодами", сообщил РИА Новости участник хакерской группировки... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T07:31
2022-12-29T09:31
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В киберпространстве против России воюют все страны НАТО, а не Украина, именно они являются "кукловодами", сообщил РИА Новости участник хакерской группировки RaHDit ("Злые русские хакеры") на условиях анонимности. RaHDit опубликовали в четверг третий список из более 100 человек, в который попали кадровые военные НАТО, а также лица, оказывающие услуги и консультации киберцентрам в Прибалтике. "Мы получили данные о специалистах по кибербезопасности, хакерах из стран НАТО, которые обучали в том числе украинских военных, украинских специалистов, и можно сказать так, что, по большому счету, это кукловоды. Вот те украинские Save UA, украинская IT-армия – это люди, которые должны создавать видимость того, что это делают украинцы сами. На самом деле у них за спиной стоят люди, которые показывают, что они должны делать, которые направляют их и зачастую сами ведут активные какие-то мероприятия в киберпространстве", – сказал российский хакер. По его словам, сейчас идет война в киберпространстве. Накануне RaHDIt опубликовали данные сторонников украинских движений IT Army of Ukraine, осуществляющих кибератаки на рунет, и радикальных SMM-специалистов Save UA, которые "пакостят в российских соцсетях и льют помои". По словам собеседника агентства, IT Army of Ukraine и Save UA повсюду раскидывают рекламу. "Они не сами придумывают, что надо сделать, это им говорят как раз вот те специалисты из стран НАТО", - отметил он.
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60
353
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RaHDit: в киберпространстве против России воюют все страны НАТО, а не Украина
страны НАТО, а не Украина, именно они являются "кукловодами", сообщил РИА Новости участник группировки RaHDit ("Злые русские хакеры") на условиях анонимности.
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в мире, технологии, украина, прибалтика, россия, нато
В мире, Технологии, Украина, Прибалтика, Россия, НАТО
07:31 29.12.2022 (обновлено: 09:31 29.12.2022)
 
Хакерами с Украины руководят "кукловоды" из НАТО, считают эксперты

RaHDit: в киберпространстве против России воюют все страны НАТО, а не Украина

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В киберпространстве против России воюют все страны НАТО, а не Украина, именно они являются "кукловодами", сообщил РИА Новости участник хакерской группировки RaHDit ("Злые русские хакеры") на условиях анонимности.
RaHDit опубликовали в четверг третий список из более 100 человек, в который попали кадровые военные НАТО, а также лица, оказывающие услуги и консультации киберцентрам в Прибалтике.
"Мы получили данные о специалистах по кибербезопасности, хакерах из стран НАТО, которые обучали в том числе украинских военных, украинских специалистов, и можно сказать так, что, по большому счету, это кукловоды. Вот те украинские Save UA, украинская IT-армия – это люди, которые должны создавать видимость того, что это делают украинцы сами. На самом деле у них за спиной стоят люди, которые показывают, что они должны делать, которые направляют их и зачастую сами ведут активные какие-то мероприятия в киберпространстве", – сказал российский хакер.
По его словам, сейчас идет война в киберпространстве.
"Сейчас против нас в киберпространстве не Украина, а все страны НАТО воюют. Они очень долго обучали украинских специалистов, они создавали в Прибалтике, в Польше киберцентры. В эти киберцентры приезжали обучаться украинцы. Сейчас из этих киберцентров идет координация и руководство", - сказал хакер.
Накануне RaHDIt опубликовали данные сторонников украинских движений IT Army of Ukraine, осуществляющих кибератаки на рунет, и радикальных SMM-специалистов Save UA, которые "пакостят в российских соцсетях и льют помои". По словам собеседника агентства, IT Army of Ukraine и Save UA повсюду раскидывают рекламу.
"Они не сами придумывают, что надо сделать, это им говорят как раз вот те специалисты из стран НАТО", - отметил он.
RaHDit: в киберпространстве против России воюют все страны НАТО, а не Украина - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
07:03
Хакеры опубликовали данные офицеров НАТО, воюющих против России
 
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