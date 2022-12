https://ria.ru/20221229/ukraina-1842085529.html

Хакерами с Украины руководят "кукловоды" из НАТО, считают эксперты

Хакерами с Украины руководят "кукловоды" из НАТО, считают эксперты

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В киберпространстве против России воюют все страны НАТО, а не Украина, именно они являются "кукловодами", сообщил РИА Новости участник хакерской группировки RaHDit ("Злые русские хакеры") на условиях анонимности. RaHDit опубликовали в четверг третий список из более 100 человек, в который попали кадровые военные НАТО, а также лица, оказывающие услуги и консультации киберцентрам в Прибалтике. "Мы получили данные о специалистах по кибербезопасности, хакерах из стран НАТО, которые обучали в том числе украинских военных, украинских специалистов, и можно сказать так, что, по большому счету, это кукловоды. Вот те украинские Save UA, украинская IT-армия – это люди, которые должны создавать видимость того, что это делают украинцы сами. На самом деле у них за спиной стоят люди, которые показывают, что они должны делать, которые направляют их и зачастую сами ведут активные какие-то мероприятия в киберпространстве", – сказал российский хакер. По его словам, сейчас идет война в киберпространстве. Накануне RaHDIt опубликовали данные сторонников украинских движений IT Army of Ukraine, осуществляющих кибератаки на рунет, и радикальных SMM-специалистов Save UA, которые "пакостят в российских соцсетях и льют помои". По словам собеседника агентства, IT Army of Ukraine и Save UA повсюду раскидывают рекламу. "Они не сами придумывают, что надо сделать, это им говорят как раз вот те специалисты из стран НАТО", - отметил он.

