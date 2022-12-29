15:49 29.12.2022 (обновлено: 17:54 29.12.2022)
Жителя Орловской области приговорили к пожизненному заключению
Жителя Орловской области приговорили к пожизненному заключению за убийство четырех человек
© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА/БРЯНСК, 29 дек – РИА Новости. Орловский областной суд приговорил жителя региона к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве трех детей и взрослой женщины на сексуальной почве, сообщает Telegram-канал МВД Медиа.
"Сегодня в Орловском областном суде вынесен приговор местному жителю, который обвинялся в четырех убийствах, а также в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительном учреждении особого режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
28 декабря, 15:48Бекмансурова приговорили к пожизненному сроку
Поиски 9-летней девочки, пропавшей в селе Казарь, велись в регионе в прошлом году с 18 июня. В середине сентября следствие сообщило, что тело ребенка найдено в подвале многоквартирного дома, где она проживала с родителями - в схроне на глубине двух метров. Позднее был задержан подозреваемый в убийстве - сосед. Еще через некоторое время следствие сообщило о его причастности к убийству 11-летнего мальчика, совершенному в 2005 году в том же селе. Фигурант пояснил, что повел ребенка в лес за грибами, где и надругался и задушил. Останки ребенка были найдены спустя 16 лет после его исчезновения.
Также СК РФ сообщал, что в апреле 2000 года обвиняемый "совершил преступление против половой неприкосновенности" в отношении 6-летнего мальчика, после чего задушил его, а в сентябре 2003 года убил 32-летнюю женщину. Установлено, что с женщиной и 6-летним ребенком обвиняемый знаком не был. Кроме того, маньяк в 2005 и 2017 годах подвергал сексуальному насилию еще трех девочек.