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Жителя Орловской области приговорили к пожизненному заключению - РИА Новости, 29.12.2022
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Жителя Орловской области приговорили к пожизненному заключению
Жителя Орловской области приговорили к пожизненному заключению - РИА Новости, 29.12.2022
Жителя Орловской области приговорили к пожизненному заключению
Орловский областной суд приговорил жителя региона к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве трех детей и взрослой женщины на сексуальной... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T15:49
2022-12-29T17:54
происшествия
ирина волк
орловская область
россия
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МОСКВА/БРЯНСК, 29 дек – РИА Новости. Орловский областной суд приговорил жителя региона к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве трех детей и взрослой женщины на сексуальной почве, сообщает Telegram-канал МВД Медиа. "Сегодня в Орловском областном суде вынесен приговор местному жителю, который обвинялся в четырех убийствах, а также в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительном учреждении особого режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. Поиски 9-летней девочки, пропавшей в селе Казарь, велись в регионе в прошлом году с 18 июня. В середине сентября следствие сообщило, что тело ребенка найдено в подвале многоквартирного дома, где она проживала с родителями - в схроне на глубине двух метров. Позднее был задержан подозреваемый в убийстве - сосед. Еще через некоторое время следствие сообщило о его причастности к убийству 11-летнего мальчика, совершенному в 2005 году в том же селе. Фигурант пояснил, что повел ребенка в лес за грибами, где и надругался и задушил. Останки ребенка были найдены спустя 16 лет после его исчезновения. Также СК РФ сообщал, что в апреле 2000 года обвиняемый "совершил преступление против половой неприкосновенности" в отношении 6-летнего мальчика, после чего задушил его, а в сентябре 2003 года убил 32-летнюю женщину. Установлено, что с женщиной и 6-летним ребенком обвиняемый знаком не был. Кроме того, маньяк в 2005 и 2017 годах подвергал сексуальному насилию еще трех девочек.
https://ria.ru/20221228/bekmansurov-1841943604.html
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происшествия, ирина волк, орловская область, россия
Происшествия, Ирина Волк, Орловская область, Россия
15:49 29.12.2022 (обновлено: 17:54 29.12.2022)
 
Жителя Орловской области приговорили к пожизненному заключению

Жителя Орловской области приговорили к пожизненному заключению за убийство четырех человек

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА/БРЯНСК, 29 дек – РИА Новости. Орловский областной суд приговорил жителя региона к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве трех детей и взрослой женщины на сексуальной почве, сообщает Telegram-канал МВД Медиа.
"Сегодня в Орловском областном суде вынесен приговор местному жителю, который обвинялся в четырех убийствах, а также в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительном учреждении особого режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Судья зачитывает приговор Бекмансурову - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря, 15:48
Бекмансурова приговорили к пожизненному сроку
Поиски 9-летней девочки, пропавшей в селе Казарь, велись в регионе в прошлом году с 18 июня. В середине сентября следствие сообщило, что тело ребенка найдено в подвале многоквартирного дома, где она проживала с родителями - в схроне на глубине двух метров. Позднее был задержан подозреваемый в убийстве - сосед. Еще через некоторое время следствие сообщило о его причастности к убийству 11-летнего мальчика, совершенному в 2005 году в том же селе. Фигурант пояснил, что повел ребенка в лес за грибами, где и надругался и задушил. Останки ребенка были найдены спустя 16 лет после его исчезновения.
Также СК РФ сообщал, что в апреле 2000 года обвиняемый "совершил преступление против половой неприкосновенности" в отношении 6-летнего мальчика, после чего задушил его, а в сентябре 2003 года убил 32-летнюю женщину. Установлено, что с женщиной и 6-летним ребенком обвиняемый знаком не был. Кроме того, маньяк в 2005 и 2017 годах подвергал сексуальному насилию еще трех девочек.
Бывший сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль в Московском городском суде во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
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