https://ria.ru/20221229/trevoga-1842143641.html

По всей Украине отменили воздушную тревогу

По всей Украине отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.12.2022

По всей Украине отменили воздушную тревогу

Воздушная тревога, длившаяся в зависимости от региона от 2 до 5 часов, отменена по всей Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T12:05

2022-12-29T12:05

2022-12-29T12:05

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Воздушная тревога, длившаяся в зависимости от региона от 2 до 5 часов, отменена по всей Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. Воздушная тревога была объявлена в восточных, южных и центральных регионах Украины около 7.00, в этих регионах тревога звучала более пяти часов. На западе Украины сигнал тревоги звучал более двух часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221220/ukraina-1839846956.html

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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, вооруженные силы рф