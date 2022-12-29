https://ria.ru/20221229/trevoga-1842143641.html
По всей Украине отменили воздушную тревогу
По всей Украине отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.12.2022
По всей Украине отменили воздушную тревогу
Воздушная тревога, длившаяся в зависимости от региона от 2 до 5 часов, отменена по всей Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:05
2022-12-29T12:05
2022-12-29T12:05
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Воздушная тревога, длившаяся в зависимости от региона от 2 до 5 часов, отменена по всей Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. Воздушная тревога была объявлена в восточных, южных и центральных регионах Украины около 7.00, в этих регионах тревога звучала более пяти часов. На западе Украины сигнал тревоги звучал более двух часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221220/ukraina-1839846956.html
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы РФ
По всей Украине отменили воздушную тревогу
По всей Украине отменили длившуюся от двух до пяти часов воздушную тревогу