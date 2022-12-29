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Трамп обвинил ФБР в замалчивании неудобных сведений о сыне Байдена - РИА Новости, 29.12.2022
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Трамп обвинил ФБР в замалчивании неудобных сведений о сыне Байдена
Трамп обвинил ФБР в замалчивании неудобных сведений о сыне Байдена - РИА Новости, 29.12.2022
Трамп обвинил ФБР в замалчивании неудобных сведений о сыне Байдена
Бывший президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что Федеральное бюро расследований, которое ведет расследование пропажи ноутбука Хантера Байдена –... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T01:37
2022-12-29T01:37
в мире
технологии
джо байден
дональд трамп
руди джулиани
сша
делавэр
нью-йорк (город)
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ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что Федеральное бюро расследований, которое ведет расследование пропажи ноутбука Хантера Байдена – сына действующего главы государства Джо Байдена, – незадолго до выборов 2020 года цензурировало "неудобную" информацию, связанную с данным делом. "Только что стало известно, что управление ФБР, которое "расследует" дело Хантера Байдена, отправило множество запросов цензурного характера, чтобы сохранить конфиденциальность всех плохих сведений незадолго до выборов 2020 года. Иными словами, те же самые люди, которые "расследовали его", следили за тем, чтобы он не получил никакой дурной славы – "только хорошую, пожалуйста", - написал Трамп в соцсети Truth Social. По мнению экс-главы государства, такая ситуация являет собой не что иное, как "возмутительный позор" - и за ней стоят те же лица, которые прежде обвиняли его в причастности к махинациям на выборах и штурму Капитолия сторонниками Трампа в январе 2021 года. В октябре 2020 года, незадолго до президентских выборов в США, газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в ремонтной мастерской штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук позднее изъяло ФБР. Газета Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции. Республиканский представитель из комитета палаты по надзору Джеймс Комер в ноябре пообещал расследование в отношении президента США Джо Байдена касательно того, участвовала ли его семья в международных бизнес-схемах и является ли американский лидер риском для национальной безопасности. По словам законодателя, сын президента США Хантер вступал в бизнес-связи по всему миру и мог стать миллионером, просто предоставляя доступ к высокопоставленным членам своей семьи. Среди прочего, как указал Комер, Хантер Байден мог быть связан с торговцами людьми, а доказательства спорной деятельности содержатся в его ноутбуке.
https://ria.ru/20221203/taibbi-1836052285.html
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в мире, технологии, джо байден, дональд трамп, руди джулиани, сша, делавэр, нью-йорк (город), фбр
В мире, Технологии, Джо Байден, Дональд Трамп, Руди Джулиани, США, Делавэр, Нью-Йорк (город), ФБР
01:37 29.12.2022
 
Трамп обвинил ФБР в замалчивании неудобных сведений о сыне Байдена

Трамп обвинил ФБР в сокрытии неудобных сведений о сыне Байдена перед выборами 2020 года

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп во время выступления в Вашингтоне
Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что Федеральное бюро расследований, которое ведет расследование пропажи ноутбука Хантера Байдена – сына действующего главы государства Джо Байдена, – незадолго до выборов 2020 года цензурировало "неудобную" информацию, связанную с данным делом.
"Только что стало известно, что управление ФБР, которое "расследует" дело Хантера Байдена, отправило множество запросов цензурного характера, чтобы сохранить конфиденциальность всех плохих сведений незадолго до выборов 2020 года. Иными словами, те же самые люди, которые "расследовали его", следили за тем, чтобы он не получил никакой дурной славы – "только хорошую, пожалуйста", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
3 декабря, 07:03
Журналист рассказал, как Twitter скрывал историю о скандале с сыном Байдена
По мнению экс-главы государства, такая ситуация являет собой не что иное, как "возмутительный позор" - и за ней стоят те же лица, которые прежде обвиняли его в причастности к махинациям на выборах и штурму Капитолия сторонниками Трампа в январе 2021 года.
В октябре 2020 года, незадолго до президентских выборов в США, газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в ремонтной мастерской штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук позднее изъяло ФБР. Газета Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.
Республиканский представитель из комитета палаты по надзору Джеймс Комер в ноябре пообещал расследование в отношении президента США Джо Байдена касательно того, участвовала ли его семья в международных бизнес-схемах и является ли американский лидер риском для национальной безопасности. По словам законодателя, сын президента США Хантер вступал в бизнес-связи по всему миру и мог стать миллионером, просто предоставляя доступ к высокопоставленным членам своей семьи. Среди прочего, как указал Комер, Хантер Байден мог быть связан с торговцами людьми, а доказательства спорной деятельности содержатся в его ноутбуке.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря, 06:10
В конгрессе США призвали возбудить четыре уголовных дела на Трампа
 
В миреТехнологииДжо БайденДональд ТрампРуди ДжулианиСШАДелавэрНью-Йорк (город)ФБР
 
 
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