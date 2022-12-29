https://ria.ru/20221229/svet-1842158373.html

В Киеве 40 процентов потребителей остались без света

В Киеве 40 процентов потребителей остались без света - РИА Новости, 29.12.2022

В Киеве 40 процентов потребителей остались без света

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 40% потребителей в городе остались без света. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T12:32

2022-12-29T12:32

2022-12-29T12:33

специальная военная операция на украине

киев

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украина

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 40% потребителей в городе остались без света.Масштабная воздушная тревога, длившаяся от двух до пяти часов была объявлена на Украине в четверг. В ряде регионов раздавались взрывы."Сорок процентов потребителей столицы после ракетной атаки - без света. В связи с необходимыми мерами безопасности, предпринимаемыми энергетиками во время воздушной тревоги. Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Тепло и воду город подает в штатном режиме. Кроме домов, где отсутствует энергоснабжение, от которого зависит работа котельных", - написал Кличко в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

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киев, в мире, виталий кличко, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф, украина, жкх