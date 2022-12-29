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В Киеве 40 процентов потребителей остались без света - РИА Новости, 29.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/svet-1842158373.html
В Киеве 40 процентов потребителей остались без света
В Киеве 40 процентов потребителей остались без света - РИА Новости, 29.12.2022
В Киеве 40 процентов потребителей остались без света
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 40% потребителей в городе остались без света. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:32
2022-12-29T12:33
специальная военная операция на украине
киев
в мире
виталий кличко
денис шмыгаль
владимир зеленский
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 40% потребителей в городе остались без света.Масштабная воздушная тревога, длившаяся от двух до пяти часов была объявлена на Украине в четверг. В ряде регионов раздавались взрывы."Сорок процентов потребителей столицы после ракетной атаки - без света. В связи с необходимыми мерами безопасности, предпринимаемыми энергетиками во время воздушной тревоги. Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Тепло и воду город подает в штатном режиме. Кроме домов, где отсутствует энергоснабжение, от которого зависит работа котельных", - написал Кличко в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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киев, в мире, виталий кличко, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф, украина, жкх
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Виталий Кличко, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ, Украина, ЖКХ
12:32 29.12.2022 (обновлено: 12:33 29.12.2022)
 
В Киеве 40 процентов потребителей остались без света

Мэр Кличко сообщил, что в Киеве 40 процентов потребителей остались без света

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев . Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 40% потребителей в городе остались без света.
Масштабная воздушная тревога, длившаяся от двух до пяти часов была объявлена на Украине в четверг. В ряде регионов раздавались взрывы.
"Сорок процентов потребителей столицы после ракетной атаки - без света. В связи с необходимыми мерами безопасности, предпринимаемыми энергетиками во время воздушной тревоги. Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Тепло и воду город подает в штатном режиме. Кроме домов, где отсутствует энергоснабжение, от которого зависит работа котельных", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреВиталий КличкоДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийВооруженные силы РФУкраинаЖКХ
 
 
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