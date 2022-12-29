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СССР дал возможность освободиться от ига Запада, заявил испанский писатель - РИА Новости, 29.12.2022
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СССР дал возможность освободиться от ига Запада, заявил испанский писатель
СССР дал возможность освободиться от ига Запада, заявил испанский писатель - РИА Новости, 29.12.2022
СССР дал возможность освободиться от ига Запада, заявил испанский писатель
Благодаря Советскому Союзу большая часть мира получила возможность освободиться от западного колониального ига, заявил РИА Новости испанский писатель и... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T14:29
2022-12-29T14:30
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МАДРИД, 29 дек - РИА Новости. Благодаря Советскому Союзу большая часть мира получила возможность освободиться от западного колониального ига, заявил РИА Новости испанский писатель и журналист, на протяжении долгого времени работавший корреспондентом в Германии, Восточной Европе, СССР, России и Китае, Рафаэль Пош-де-Фелиу. В пятницу, 30 декабря, исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР. "С СССР большая часть мира получила стимул, вдохновение и возможность освободиться от западного колониального ига", - сказал Рафаэль Пош-де-Фелиу. По его словам, СССР стал той силой, благодаря которой человечество смогло победить фашизм и нацизм, режимы, которые были преступными и античеловечными в своей философии и практике. Пош-де-Фелиу отмечает, что с появлением СССР на международной арене были запущены процессы, которые изменили весь мир. Так, капитализм столкнулся с новым актором, предложившим человечеству альтернативный способ развития, в результате чего должен был претерпеть значительные изменения, чтобы обеспечить свою будущую жизнедеятельность. "Капитализм испугался возрастающих социальных сил, способных его уничтожить, и был вынужден трансформироваться. Сначала с уничтожением фашистских режимов. Затем, став более "социальными" (по крайней мере, в Европе и Северной Америке), чтобы избежать революций", - объясняет писатель. Также он считает, что с основанием Совестного Союза в начале XX века влияние Русского мира расширилось до невиданных размеров. Он получил свое особое место от Эльбы в Германии до устья реки Меконг во Вьетнаме.
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в мире, ссср, германия, восточная европа
В мире, СССР, Германия, Восточная Европа
14:29 29.12.2022 (обновлено: 14:30 29.12.2022)
 
СССР дал возможность освободиться от ига Запада, заявил испанский писатель

Испанский писатель: СССР дал многим возможность освободиться от колониального ига Запада

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкМузей "Крейсер Аврора" в Санкт-Петербурге.
Музей Крейсер Аврора в Санкт-Петербурге. - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Музей "Крейсер Аврора" в Санкт-Петербурге.. Архивное фото
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МАДРИД, 29 дек - РИА Новости. Благодаря Советскому Союзу большая часть мира получила возможность освободиться от западного колониального ига, заявил РИА Новости испанский писатель и журналист, на протяжении долгого времени работавший корреспондентом в Германии, Восточной Европе, СССР, России и Китае, Рафаэль Пош-де-Фелиу.
В пятницу, 30 декабря, исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР.
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"С СССР большая часть мира получила стимул, вдохновение и возможность освободиться от западного колониального ига", - сказал Рафаэль Пош-де-Фелиу.
По его словам, СССР стал той силой, благодаря которой человечество смогло победить фашизм и нацизм, режимы, которые были преступными и античеловечными в своей философии и практике.
Пош-де-Фелиу отмечает, что с появлением СССР на международной арене были запущены процессы, которые изменили весь мир. Так, капитализм столкнулся с новым актором, предложившим человечеству альтернативный способ развития, в результате чего должен был претерпеть значительные изменения, чтобы обеспечить свою будущую жизнедеятельность.
"Капитализм испугался возрастающих социальных сил, способных его уничтожить, и был вынужден трансформироваться. Сначала с уничтожением фашистских режимов. Затем, став более "социальными" (по крайней мере, в Европе и Северной Америке), чтобы избежать революций", - объясняет писатель.
Также он считает, что с основанием Совестного Союза в начале XX века влияние Русского мира расширилось до невиданных размеров. Он получил свое особое место от Эльбы в Германии до устья реки Меконг во Вьетнаме.
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