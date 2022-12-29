https://ria.ru/20221229/sssr-1842124035.html

Бывший посол Италии назвал распад СССР "смертью от старости"

Бывший посол Италии назвал распад СССР "смертью от старости" - РИА Новости, 29.12.2022

Бывший посол Италии назвал распад СССР "смертью от старости"

СССР прожил достаточно долго для государства, основанного на одной идеологии, его распад стал "смертью от старости", выразил свое мнение в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T11:05

2022-12-29T11:05

2022-12-29T11:05

политика

ссср

италия

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РИМ, 29 дек – РИА Новости. СССР прожил достаточно долго для государства, основанного на одной идеологии, его распад стал "смертью от старости", выразил свое мнение в беседе с РИА Новости последний посол Италии в СССР Фердинандо Саллео. Он рассказал, в преддверии 100-летия со дня образования СССР, что его предшественник на должности посла, а затем писатель и историк Серджо Романо написал книгу о позднесоветском периоде под названием "Суицид СССР". "Я сейчас ее читаю, и надеюсь, что Романо меня убедит. На самом деле, он (Союз) умер от старости... Какой она была – затем представят историки. Когда произошла встреча в Беловежской пуще, ее участники (Ельцин, Кравчук, Шушкевич) только подписали акт о смерти, как нотариусы или врачи", - сказал дипломат. Саллео рассказал, что жизнь в Москве в последние годы существования СССР давала возможность почувствовать приближение его конца, однако "Союз, на самом деле, прожил достаточно долго". "Моя идея состоит в том, что государство, основанное на идеологии, не может прожить длительный срок. Государство, основанное на конструкции из законов и политики, культурной идентичности, имеет больше причин для того, чтобы иметь долгую жизнь. Идеология это как огромный глоток алкоголя. Он ненадолго приводит тебя в возбуждение, но потом наступает мигрень", - заявил Саллео, который возглавлял дипмиссию в Москве с 1989 по 1993 годы.

https://ria.ru/20221227/sssr-1841556994.html

https://ria.ru/20221223/sssr-1838117799.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, ссср, италия