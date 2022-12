https://ria.ru/20221229/ssj-1842282212.html

Летные испытания обновленного SSJ начнутся в середине 2023 года

Летные испытания импортозамещенного "суперджета" - SSJ New - начнутся в середине 2023 года, с 2024 года начнутся поставки, сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T17:05

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Летные испытания импортозамещенного "суперджета" - SSJ New - начнутся в середине 2023 года, с 2024 года начнутся поставки, сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь. "Самолет востребован. 20 штук в год - мы говорим о некоем таком технологическом минимуме. Мы надеемся, что самолет будет востребован в большем количестве, технологически к этому готовы и мы, и кооперация", - продолжил он. SSJ New - российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих. В октябре вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что первый полет SSJ New запланирован на весну, сертификация - на декабрь 2023 года, в перспективе – выпуск 20 самолетов в год.

