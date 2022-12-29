https://ria.ru/20221229/ssj-1842282212.html
Летные испытания обновленного SSJ начнутся в середине 2023 года
Летные испытания обновленного SSJ начнутся в середине 2023 года - РИА Новости, 29.12.2022
Летные испытания обновленного SSJ начнутся в середине 2023 года
Летные испытания импортозамещенного "суперджета" - SSJ New - начнутся в середине 2023 года, с 2024 года начнутся поставки, сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T17:05
2022-12-29T17:05
2022-12-29T17:05
экономика
юрий слюсарь
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
sukhoi superjet
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Летные испытания импортозамещенного "суперджета" - SSJ New - начнутся в середине 2023 года, с 2024 года начнутся поставки, сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь. "Самолет востребован. 20 штук в год - мы говорим о некоем таком технологическом минимуме. Мы надеемся, что самолет будет востребован в большем количестве, технологически к этому готовы и мы, и кооперация", - продолжил он. SSJ New - российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих. В октябре вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что первый полет SSJ New запланирован на весну, сертификация - на декабрь 2023 года, в перспективе – выпуск 20 самолетов в год.
https://ria.ru/20221229/ms-21-1842252275.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, юрий слюсарь , объединенная авиастроительная корпорация (оак), sukhoi superjet, россия
Экономика, Юрий Слюсарь , Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Sukhoi Superjet, Россия
Летные испытания обновленного SSJ начнутся в середине 2023 года
Летные испытания импортозамещенного "суперджета" SSJ New начнутся в середине 2023 года