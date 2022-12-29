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Летные испытания обновленного SSJ начнутся в середине 2023 года - РИА Новости, 29.12.2022
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Летные испытания обновленного SSJ начнутся в середине 2023 года
Летные испытания обновленного SSJ начнутся в середине 2023 года - РИА Новости, 29.12.2022
Летные испытания обновленного SSJ начнутся в середине 2023 года
Летные испытания импортозамещенного "суперджета" - SSJ New - начнутся в середине 2023 года, с 2024 года начнутся поставки, сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T17:05
2022-12-29T17:05
экономика
юрий слюсарь
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
sukhoi superjet
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Летные испытания импортозамещенного "суперджета" - SSJ New - начнутся в середине 2023 года, с 2024 года начнутся поставки, сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь. "Самолет востребован. 20 штук в год - мы говорим о некоем таком технологическом минимуме. Мы надеемся, что самолет будет востребован в большем количестве, технологически к этому готовы и мы, и кооперация", - продолжил он. SSJ New - российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих. В октябре вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что первый полет SSJ New запланирован на весну, сертификация - на декабрь 2023 года, в перспективе – выпуск 20 самолетов в год.
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экономика, юрий слюсарь , объединенная авиастроительная корпорация (оак), sukhoi superjet, россия
Экономика, Юрий Слюсарь , Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Sukhoi Superjet, Россия
17:05 29.12.2022
 
Летные испытания обновленного SSJ начнутся в середине 2023 года

Летные испытания импортозамещенного "суперджета" SSJ New начнутся в середине 2023 года

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100". Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Летные испытания импортозамещенного "суперджета" - SSJ New - начнутся в середине 2023 года, с 2024 года начнутся поставки, сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.
"С середины 2023 года у нас начинаются летные испытания на этом самолете. С 2024 года в количестве 20 штук мы импортозамещенный SSJ начнем авиакомпаниям поставлять", - сказал Слюсарь в эфире телеканала "Россия 24".
"Самолет востребован. 20 штук в год - мы говорим о некоем таком технологическом минимуме. Мы надеемся, что самолет будет востребован в большем количестве, технологически к этому готовы и мы, и кооперация", - продолжил он.
SSJ New - российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих. В октябре вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что первый полет SSJ New запланирован на весну, сертификация - на декабрь 2023 года, в перспективе – выпуск 20 самолетов в год.
Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
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Летные испытания полностью российского МС-21 начнут в ноябре 2023 года
 
ЭкономикаЮрий СлюсарьОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Sukhoi SuperjetРоссия
 
 
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