Рейтинг@Mail.ru
Российско-китайский монолит прошел проверку испытаниями - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221229/sotrudnichestvo-1842015506.html
Российско-китайский монолит прошел проверку испытаниями
Российско-китайский монолит прошел проверку испытаниями - РИА Новости, 29.12.2022
Российско-китайский монолит прошел проверку испытаниями
Российско-китайские военно-морские учения в Восточно-Китайском море стали символичным завершением 2022-го для взаимосвязи двух стран — хотя под самый его финал... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T08:00
2022-12-29T08:01
авторы
китай
россия
дмитрий медведев
ван и (политик)
си цзиньпин
нато
пекин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1842024293_0:0:2990:1682_1920x0_80_0_0_6e630d40c66ca83267dd1ec5ba432154.jpg
Российско-китайские военно-морские учения в Восточно-Китайском море стали символичным завершением 2022-го для взаимосвязи двух стран — хотя под самый его финал еще может состояться телефонный разговор Путина и Си Цзиньпина. Уходящий год был одним из самых важных для отношений двух великих держав: потому что проверил их и на прочность, и на стратегический характер. Проверку выдержали: на днях министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что отношения двух стран тверды, как монолит, и не подвержены вмешательству и провокациям, "им не страшны крупные изменения конъюнктуры". А неделю назад, принимая в Пекине Дмитрия Медведева, Си Цзиньпин сказал, что "Китай готов сближаться с Россией, чтобы &lt;...&gt; совместно способствовать развитию глобального управления в более справедливом и разумном направлении". Проще говоря: менять миропорядок в выгодную для России и Китая сторону перехода от западоцентричного к многополярному.В этом году было всего две личных встречи Путина и Си — для допандемийных российско-китайских отношений это очень мало, но все же февральская встреча в Пекине стала первыми очными переговорами с конца 2019-го. Именно на ней была принята совместная декларация о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, — своеобразный манифест нового миропорядка, в котором подчеркивалось, что "дружба между двумя государствами не имеет границ, в сотрудничестве нет запретных зон". Однако спустя три недели началась специальная военная операция на Украине — и конфликт между Россией и Западом вышел на новый — максимально жесткий — уровень, лишь на один шаг уступающий прямому военному столкновению. Как повел себя в этой ситуации Китай?На словах Пекин занял позицию над схваткой России и Украины, но в конфликте России и Запада, по сути, поддержал Россию. В ответ на призывы присоединиться к антироссийским санкциям или хотя бы надавить на Москву Китай постоянно напоминал Западу о необходимости учитывать озабоченность России своей безопасностью, то есть говорил, что Запад сам спровоцировал Путина на силовое решение. Споры о том, выгоден ли Пекину конфликт России и Запада, не прекращались все это время — и на Западе, и в России. Странные надежды некоторых западных аналитиков на то, что Китай займет равноудаленную позицию, не оправдались, хотя официально Китай не собирается подставляться под западные антироссийские санкции — в реальности существует масса возможностей для их обхода. Чем Москва и Пекин успешно и занимаются — не так быстро и просто, как хотелось бы России, но здесь важен сам процесс.И самое главное тут не в том, выгоден ли Китаю конфликт России и Запада: это вопрос уже вчерашнего дня. Да, некоторым казалось, что Китаю должно быть выгодно отвлечение внимания Штатов на европейское направление, но фактически все происходящее лишь подтверждает общую тенденцию: Запад объявил своими главными противниками Китай и Россию, и удар по одному из них — это удар и по другому. Формально наши страны не союзники, но в том же февральском заявлении Путина и Си было сказано, что наши отношения превосходят военно-политические союзы времен холодной войны (отсылка и к НАТО, и к советско-китайскому пакту), то есть нас связывают общие цели и интересы. Китай и Россия действительно слишком мощные и самостоятельные державы, чтобы выступать в жесткой связке, но именно общность как интересов, так и вызовов и угроз, сближает нас лучше любого подписанного договора о взаимопомощи. Мы действительно стоим спина к спине, как любят напоминать китайские руководители, — и это неслучайно не только потому, что мы соседи. Это и осознанный стратегический выбор российского и китайского руководства — на многие десятилетия вперед.В этом году Китай имел прекрасную возможность убедится в том, что даже при переключении внимания на Россию и Европу США готовы к самым неожиданным провокациям, как было с поездкой спикера Пелоси на Тайвань. Никакого смысла в подобном провоцировании Пекина у США не было — казалось бы, им стоило проявить сдержанность и не расчесывать сейчас тайваньский вопрос. Но в Вашингтоне поступили ровно наоборот. Сначала сами раскрутили абсолютно фальшивую тему "китайской угрозы Тайваню" — дескать, она выросла на фоне русской операции на Украине, — а потом устроили демонстрацию поддержки "тихоокеанской Украины" с помощью визита Пелоси. Много говорилось о том, что таким образом США демонстративно унизили Китай, показав его неспособность что-либо сделать с Тайванем, но, учитывая, что у Китая и не было никаких планов по захвату острова, в реальности Пекин просто получил наглядное подтверждение американского нежелания отказываться от гегемонии и жесткого давления на Поднебесную.Так что никакое отвлечение на Россию ничего не меняет в американской стратегии в отношении Китая. Более того, Штаты начинают сами верить в собственную пропаганду про угрозу войны на два фронта. И, соответственно, усиливают давление на Пекин, вынуждая его в ответ предпринимать более активные действия против США на экономическом и прочих фронтах. Иными словами, делать то, чего Китай хотел избежать: в его интересах было постепенное вытеснение США с позиции гегемона. Но ускорившийся ход глобальной трансформации не оставил шансов этому варианту: и не потому даже, что Россия начала спецоперацию 24 февраля, а потому, что Америка в ответ устроила попытку глобальной блокады России.И тем самым дала сигнал к ускоренному демонтажу западоцентричной мировой финансово-экономической системы: Китай просто не может теперь следовать тактике медленного продвижения, никто не даст ему много времени. США будут всячески провоцировать Китай — и в военном плане, раскачивая тайваньскую тему, и в экономическом, расширяя санкции. Китаю нужно переходить в контрнаступление — отсюда и переговоры об использовании юаня в нефтеторговле с саудитами, и попытка убедить Европу проявить самостоятельность в вопросе сохранения связей с Китаем.Китаю не нужна слабая, проигравшая Западу Россия — как и России не нужен слабый, замкнувшийся в себе Китай. У наших стран были разные тактики в рамках общей стратегии, направленной на лишение Запада гегемонии в мировой финансово-экономической системе и на сворачивание атлантической модели глобализации. Сейчас Россия будет больше сосредоточена на военной составляющей противоборства с Западом, но это не означает, что она перестанет играть важную роль на финансово-экономическом фронте, где главную работу ведет Китай, или в инфраструктурных проектах, таких как глобальные и межрегиональные транспортные и торговые коридоры. Обе страны будут все больше координировать свои действия, помогая и учитывая интересы партнера, дополняя друг друга. Потому что когда стоишь спина к спине, это не значит, что ты отвечаешь только за свой участок, — это значит, что он у тебя в приоритете. Но главное — ты не опасаешься удара в спину и знаешь, что у вас общие не только противники, но и цели.
https://ria.ru/20221228/ucheniya-1841794811.html
https://ria.ru/20220830/ispug-1813050352.html
https://ria.ru/20221221/ukraina-1840321083.html
https://ria.ru/20221220/rossiya-1839886913.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1842024293_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_323b980b94e27c7e3fd79d6135595775.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авторы, китай, россия, дмитрий медведев, ван и (политик), си цзиньпин, нато, пекин
Авторы, Китай, Россия, Дмитрий Медведев, Ван И (политик), Си Цзиньпин, НАТО, Пекин
08:00 29.12.2022 (обновлено: 08:01 29.12.2022)
 

Российско-китайский монолит прошел проверку испытаниями

© AP Photo / Rebecca BlackwellДевушка рисует флаг Китая на щеке молодого человека
Девушка рисует флаг Китая на щеке молодого человека - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Девушка рисует флаг Китая на щеке молодого человека
Читать ria.ru в
Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Российско-китайские военно-морские учения в Восточно-Китайском море стали символичным завершением 2022-го для взаимосвязи двух стран — хотя под самый его финал еще может состояться телефонный разговор Путина и Си Цзиньпина. Уходящий год был одним из самых важных для отношений двух великих держав: потому что проверил их и на прочность, и на стратегический характер. Проверку выдержали: на днях министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что отношения двух стран тверды, как монолит, и не подвержены вмешательству и провокациям, "им не страшны крупные изменения конъюнктуры". А неделю назад, принимая в Пекине Дмитрия Медведева, Си Цзиньпин сказал, что "Китай готов сближаться с Россией, чтобы <...> совместно способствовать развитию глобального управления в более справедливом и разумном направлении". Проще говоря: менять миропорядок в выгодную для России и Китая сторону перехода от западоцентричного к многополярному.
В этом году было всего две личных встречи Путина и Си — для допандемийных российско-китайских отношений это очень мало, но все же февральская встреча в Пекине стала первыми очными переговорами с конца 2019-го. Именно на ней была принята совместная декларация о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, — своеобразный манифест нового миропорядка, в котором подчеркивалось, что "дружба между двумя государствами не имеет границ, в сотрудничестве нет запретных зон". Однако спустя три недели началась специальная военная операция на Украине — и конфликт между Россией и Западом вышел на новый — максимально жесткий — уровень, лишь на один шаг уступающий прямому военному столкновению. Как повел себя в этой ситуации Китай?
Военнослужащий ВМФ России на борту корвета Громкий - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 05:06
Завершились совместные морские учения России и Китая
На словах Пекин занял позицию над схваткой России и Украины, но в конфликте России и Запада, по сути, поддержал Россию. В ответ на призывы присоединиться к антироссийским санкциям или хотя бы надавить на Москву Китай постоянно напоминал Западу о необходимости учитывать озабоченность России своей безопасностью, то есть говорил, что Запад сам спровоцировал Путина на силовое решение. Споры о том, выгоден ли Пекину конфликт России и Запада, не прекращались все это время — и на Западе, и в России. Странные надежды некоторых западных аналитиков на то, что Китай займет равноудаленную позицию, не оправдались, хотя официально Китай не собирается подставляться под западные антироссийские санкции — в реальности существует масса возможностей для их обхода. Чем Москва и Пекин успешно и занимаются — не так быстро и просто, как хотелось бы России, но здесь важен сам процесс.
И самое главное тут не в том, выгоден ли Китаю конфликт России и Запада: это вопрос уже вчерашнего дня. Да, некоторым казалось, что Китаю должно быть выгодно отвлечение внимания Штатов на европейское направление, но фактически все происходящее лишь подтверждает общую тенденцию: Запад объявил своими главными противниками Китай и Россию, и удар по одному из них — это удар и по другому. Формально наши страны не союзники, но в том же февральском заявлении Путина и Си было сказано, что наши отношения превосходят военно-политические союзы времен холодной войны (отсылка и к НАТО, и к советско-китайскому пакту), то есть нас связывают общие цели и интересы. Китай и Россия действительно слишком мощные и самостоятельные державы, чтобы выступать в жесткой связке, но именно общность как интересов, так и вызовов и угроз, сближает нас лучше любого подписанного договора о взаимопомощи. Мы действительно стоим спина к спине, как любят напоминать китайские руководители, — и это неслучайно не только потому, что мы соседи. Это и осознанный стратегический выбор российского и китайского руководства — на многие десятилетия вперед.
Китайские военные на военных учениях Восток-2022 в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 06:09
На Западе испугались военных учений России с Китаем
В этом году Китай имел прекрасную возможность убедится в том, что даже при переключении внимания на Россию и Европу США готовы к самым неожиданным провокациям, как было с поездкой спикера Пелоси на Тайвань. Никакого смысла в подобном провоцировании Пекина у США не было — казалось бы, им стоило проявить сдержанность и не расчесывать сейчас тайваньский вопрос. Но в Вашингтоне поступили ровно наоборот. Сначала сами раскрутили абсолютно фальшивую тему "китайской угрозы Тайваню" — дескать, она выросла на фоне русской операции на Украине, — а потом устроили демонстрацию поддержки "тихоокеанской Украины" с помощью визита Пелоси. Много говорилось о том, что таким образом США демонстративно унизили Китай, показав его неспособность что-либо сделать с Тайванем, но, учитывая, что у Китая и не было никаких планов по захвату острова, в реальности Пекин просто получил наглядное подтверждение американского нежелания отказываться от гегемонии и жесткого давления на Поднебесную.
Украинский военный в окопе - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 17:13
В Китае раскрыли, от чего зависит завершение конфликта на Украине
Так что никакое отвлечение на Россию ничего не меняет в американской стратегии в отношении Китая. Более того, Штаты начинают сами верить в собственную пропаганду про угрозу войны на два фронта. И, соответственно, усиливают давление на Пекин, вынуждая его в ответ предпринимать более активные действия против США на экономическом и прочих фронтах. Иными словами, делать то, чего Китай хотел избежать: в его интересах было постепенное вытеснение США с позиции гегемона. Но ускорившийся ход глобальной трансформации не оставил шансов этому варианту: и не потому даже, что Россия начала спецоперацию 24 февраля, а потому, что Америка в ответ устроила попытку глобальной блокады России.
И тем самым дала сигнал к ускоренному демонтажу западоцентричной мировой финансово-экономической системы: Китай просто не может теперь следовать тактике медленного продвижения, никто не даст ему много времени. США будут всячески провоцировать Китай — и в военном плане, раскачивая тайваньскую тему, и в экономическом, расширяя санкции. Китаю нужно переходить в контрнаступление — отсюда и переговоры об использовании юаня в нефтеторговле с саудитами, и попытка убедить Европу проявить самостоятельность в вопросе сохранения связей с Китаем.
Боевые корабли России и Китая в Тихом океане
20 декабря, 05:21Россия-Китай: Главное
В КНР заявили, что учения с Россией показывают решимость отражать угрозы
Китаю не нужна слабая, проигравшая Западу Россия — как и России не нужен слабый, замкнувшийся в себе Китай. У наших стран были разные тактики в рамках общей стратегии, направленной на лишение Запада гегемонии в мировой финансово-экономической системе и на сворачивание атлантической модели глобализации. Сейчас Россия будет больше сосредоточена на военной составляющей противоборства с Западом, но это не означает, что она перестанет играть важную роль на финансово-экономическом фронте, где главную работу ведет Китай, или в инфраструктурных проектах, таких как глобальные и межрегиональные транспортные и торговые коридоры. Обе страны будут все больше координировать свои действия, помогая и учитывая интересы партнера, дополняя друг друга. Потому что когда стоишь спина к спине, это не значит, что ты отвечаешь только за свой участок, — это значит, что он у тебя в приоритете. Но главное — ты не опасаешься удара в спину и знаешь, что у вас общие не только противники, но и цели.
 
АвторыКитайРоссияДмитрий МедведевВан И (политик)Си ЦзиньпинНАТОПекин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала