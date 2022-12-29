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Российско-китайский монолит прошел проверку испытаниями

Российско-китайский монолит прошел проверку испытаниями - РИА Новости, 29.12.2022

Российско-китайский монолит прошел проверку испытаниями

Российско-китайские военно-морские учения в Восточно-Китайском море стали символичным завершением 2022-го для взаимосвязи двух стран — хотя под самый его финал... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T08:00

2022-12-29T08:00

2022-12-29T08:01

авторы

китай

россия

дмитрий медведев

ван и (политик)

си цзиньпин

нато

пекин

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Российско-китайские военно-морские учения в Восточно-Китайском море стали символичным завершением 2022-го для взаимосвязи двух стран — хотя под самый его финал еще может состояться телефонный разговор Путина и Си Цзиньпина. Уходящий год был одним из самых важных для отношений двух великих держав: потому что проверил их и на прочность, и на стратегический характер. Проверку выдержали: на днях министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что отношения двух стран тверды, как монолит, и не подвержены вмешательству и провокациям, "им не страшны крупные изменения конъюнктуры". А неделю назад, принимая в Пекине Дмитрия Медведева, Си Цзиньпин сказал, что "Китай готов сближаться с Россией, чтобы <...> совместно способствовать развитию глобального управления в более справедливом и разумном направлении". Проще говоря: менять миропорядок в выгодную для России и Китая сторону перехода от западоцентричного к многополярному.В этом году было всего две личных встречи Путина и Си — для допандемийных российско-китайских отношений это очень мало, но все же февральская встреча в Пекине стала первыми очными переговорами с конца 2019-го. Именно на ней была принята совместная декларация о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, — своеобразный манифест нового миропорядка, в котором подчеркивалось, что "дружба между двумя государствами не имеет границ, в сотрудничестве нет запретных зон". Однако спустя три недели началась специальная военная операция на Украине — и конфликт между Россией и Западом вышел на новый — максимально жесткий — уровень, лишь на один шаг уступающий прямому военному столкновению. Как повел себя в этой ситуации Китай?На словах Пекин занял позицию над схваткой России и Украины, но в конфликте России и Запада, по сути, поддержал Россию. В ответ на призывы присоединиться к антироссийским санкциям или хотя бы надавить на Москву Китай постоянно напоминал Западу о необходимости учитывать озабоченность России своей безопасностью, то есть говорил, что Запад сам спровоцировал Путина на силовое решение. Споры о том, выгоден ли Пекину конфликт России и Запада, не прекращались все это время — и на Западе, и в России. Странные надежды некоторых западных аналитиков на то, что Китай займет равноудаленную позицию, не оправдались, хотя официально Китай не собирается подставляться под западные антироссийские санкции — в реальности существует масса возможностей для их обхода. Чем Москва и Пекин успешно и занимаются — не так быстро и просто, как хотелось бы России, но здесь важен сам процесс.И самое главное тут не в том, выгоден ли Китаю конфликт России и Запада: это вопрос уже вчерашнего дня. Да, некоторым казалось, что Китаю должно быть выгодно отвлечение внимания Штатов на европейское направление, но фактически все происходящее лишь подтверждает общую тенденцию: Запад объявил своими главными противниками Китай и Россию, и удар по одному из них — это удар и по другому. Формально наши страны не союзники, но в том же февральском заявлении Путина и Си было сказано, что наши отношения превосходят военно-политические союзы времен холодной войны (отсылка и к НАТО, и к советско-китайскому пакту), то есть нас связывают общие цели и интересы. Китай и Россия действительно слишком мощные и самостоятельные державы, чтобы выступать в жесткой связке, но именно общность как интересов, так и вызовов и угроз, сближает нас лучше любого подписанного договора о взаимопомощи. Мы действительно стоим спина к спине, как любят напоминать китайские руководители, — и это неслучайно не только потому, что мы соседи. Это и осознанный стратегический выбор российского и китайского руководства — на многие десятилетия вперед.В этом году Китай имел прекрасную возможность убедится в том, что даже при переключении внимания на Россию и Европу США готовы к самым неожиданным провокациям, как было с поездкой спикера Пелоси на Тайвань. Никакого смысла в подобном провоцировании Пекина у США не было — казалось бы, им стоило проявить сдержанность и не расчесывать сейчас тайваньский вопрос. Но в Вашингтоне поступили ровно наоборот. Сначала сами раскрутили абсолютно фальшивую тему "китайской угрозы Тайваню" — дескать, она выросла на фоне русской операции на Украине, — а потом устроили демонстрацию поддержки "тихоокеанской Украины" с помощью визита Пелоси. Много говорилось о том, что таким образом США демонстративно унизили Китай, показав его неспособность что-либо сделать с Тайванем, но, учитывая, что у Китая и не было никаких планов по захвату острова, в реальности Пекин просто получил наглядное подтверждение американского нежелания отказываться от гегемонии и жесткого давления на Поднебесную.Так что никакое отвлечение на Россию ничего не меняет в американской стратегии в отношении Китая. Более того, Штаты начинают сами верить в собственную пропаганду про угрозу войны на два фронта. И, соответственно, усиливают давление на Пекин, вынуждая его в ответ предпринимать более активные действия против США на экономическом и прочих фронтах. Иными словами, делать то, чего Китай хотел избежать: в его интересах было постепенное вытеснение США с позиции гегемона. Но ускорившийся ход глобальной трансформации не оставил шансов этому варианту: и не потому даже, что Россия начала спецоперацию 24 февраля, а потому, что Америка в ответ устроила попытку глобальной блокады России.И тем самым дала сигнал к ускоренному демонтажу западоцентричной мировой финансово-экономической системы: Китай просто не может теперь следовать тактике медленного продвижения, никто не даст ему много времени. США будут всячески провоцировать Китай — и в военном плане, раскачивая тайваньскую тему, и в экономическом, расширяя санкции. Китаю нужно переходить в контрнаступление — отсюда и переговоры об использовании юаня в нефтеторговле с саудитами, и попытка убедить Европу проявить самостоятельность в вопросе сохранения связей с Китаем.Китаю не нужна слабая, проигравшая Западу Россия — как и России не нужен слабый, замкнувшийся в себе Китай. У наших стран были разные тактики в рамках общей стратегии, направленной на лишение Запада гегемонии в мировой финансово-экономической системе и на сворачивание атлантической модели глобализации. Сейчас Россия будет больше сосредоточена на военной составляющей противоборства с Западом, но это не означает, что она перестанет играть важную роль на финансово-экономическом фронте, где главную работу ведет Китай, или в инфраструктурных проектах, таких как глобальные и межрегиональные транспортные и торговые коридоры. Обе страны будут все больше координировать свои действия, помогая и учитывая интересы партнера, дополняя друг друга. Потому что когда стоишь спина к спине, это не значит, что ты отвечаешь только за свой участок, — это значит, что он у тебя в приоритете. Но главное — ты не опасаешься удара в спину и знаешь, что у вас общие не только противники, но и цели.

https://ria.ru/20221228/ucheniya-1841794811.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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авторы, китай, россия, дмитрий медведев, ван и (политик), си цзиньпин, нато, пекин