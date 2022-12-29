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Украинские войска выпустили 12 снарядов по населенному пункту в Донецке
Украинские войска выпустили 12 снарядов по населенному пункту в Донецке - РИА Новости, 29.12.2022
Украинские войска выпустили 12 снарядов по населенному пункту в Донецке
Украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:52
2022-12-29T11:52
2022-12-29T11:52
специальная военная операция на украине
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донецк
кировский район
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.30 ( совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Зоряное – город Донецк (Кировский район): выпущено 12 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
Украинские войска выпустили 12 снарядов по населенному пункту в Донецке
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку 12 снарядов натовского калибра