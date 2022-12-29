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Шойгу заявил об оперативном решении проблем частичной мобилизации - РИА Новости, 29.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/shoygu-1842119899.html
Шойгу заявил об оперативном решении проблем частичной мобилизации
Шойгу заявил об оперативном решении проблем частичной мобилизации - РИА Новости, 29.12.2022
Шойгу заявил об оперативном решении проблем частичной мобилизации
Министерство обороны оперативно решило большинство проблем частичной мобилизации, заявил глава ведомства Сергей Шойгу на заседании парламентской координационной РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T10:54
2022-12-29T10:54
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
частичная мобилизация в россии
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Министерство обороны оперативно решило большинство проблем частичной мобилизации, заявил глава ведомства Сергей Шойгу на заседании парламентской координационной группы по вопросам СВО. Он также обратился к членам парламентской координационной группы и подчеркнул, что их работа требует постоянного и длительного внимания."Я понимаю, что эта работа не факультативная, не от случая к случаю. &lt;…&gt; Я бы очень хотел, чтобы она была построена планово, результативно. Работа очень важна и, что самое главное, она не на один день", — сказал Шойгу.Он отметил, что идея создания координационной группы возникла почти одновременно с началом частичной мобилизации, а президент ее поддержал. По словам министра, спецоперация и частичная мобилизация касаются всех, поэтому важна поддержка депутатов и сенаторов, которые представляют определенные регионы, города или партии.Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября. Как пояснял Шойгу, она нужна для стабилизации обстановки на фронте, контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и защиты освобожденных территорий на Украине. Российские войска пополнили 300 тысяч человек, а 830 тысяч работников предприятий оборонного комплекса и некоторых социально значимых сфер, освободили от призыва.
https://ria.ru/20221221/problemy-1840266695.html
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сергей шойгу, частичная мобилизация в россии, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Частичная мобилизация в России, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
10:54 29.12.2022
 
Шойгу заявил об оперативном решении проблем частичной мобилизации

Шойгу заявил об оперативном решении проблем при проведении частичной мобилизации

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкМинистр обороны Сергей Шойгу
Министр обороны Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Министр обороны Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Министерство обороны оперативно решило большинство проблем частичной мобилизации, заявил глава ведомства Сергей Шойгу на заседании парламентской координационной группы по вопросам СВО.
"Вы знаете о том, что мы завершили частичную мобилизацию. Мы провели ее, было много сложностей и проблем. Здесь не могу не сказать, что нам удалось достаточно оперативно большую часть проблем и вопросов решить. Изначально мы постарались и сделали так, чтобы ни от кого ничего не скрывать. Есть проблема — надо решать", — сказал министр.
Он также обратился к членам парламентской координационной группы и подчеркнул, что их работа требует постоянного и длительного внимания.
"Я понимаю, что эта работа не факультативная, не от случая к случаю. <…> Я бы очень хотел, чтобы она была построена планово, результативно. Работа очень важна и, что самое главное, она не на один день", — сказал Шойгу.
Частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
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Частичная мобилизация выявила определенные проблемы, заявил Путин
Он отметил, что идея создания координационной группы возникла почти одновременно с началом частичной мобилизации, а президент ее поддержал. По словам министра, спецоперация и частичная мобилизация касаются всех, поэтому важна поддержка депутатов и сенаторов, которые представляют определенные регионы, города или партии.
Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября. Как пояснял Шойгу, она нужна для стабилизации обстановки на фронте, контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и защиты освобожденных территорий на Украине. Российские войска пополнили 300 тысяч человек, а 830 тысяч работников предприятий оборонного комплекса и некоторых социально значимых сфер, освободили от призыва.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуЧастичная мобилизация в РоссииРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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