https://ria.ru/20221229/shoygu-1842119899.html

Шойгу заявил об оперативном решении проблем частичной мобилизации

Шойгу заявил об оперативном решении проблем частичной мобилизации - РИА Новости, 29.12.2022

Шойгу заявил об оперативном решении проблем частичной мобилизации

Министерство обороны оперативно решило большинство проблем частичной мобилизации, заявил глава ведомства Сергей Шойгу на заседании парламентской координационной РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T10:54

2022-12-29T10:54

2022-12-29T10:54

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

частичная мобилизация в россии

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Министерство обороны оперативно решило большинство проблем частичной мобилизации, заявил глава ведомства Сергей Шойгу на заседании парламентской координационной группы по вопросам СВО. Он также обратился к членам парламентской координационной группы и подчеркнул, что их работа требует постоянного и длительного внимания."Я понимаю, что эта работа не факультативная, не от случая к случаю. <…> Я бы очень хотел, чтобы она была построена планово, результативно. Работа очень важна и, что самое главное, она не на один день", — сказал Шойгу.Он отметил, что идея создания координационной группы возникла почти одновременно с началом частичной мобилизации, а президент ее поддержал. По словам министра, спецоперация и частичная мобилизация касаются всех, поэтому важна поддержка депутатов и сенаторов, которые представляют определенные регионы, города или партии.Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября. Как пояснял Шойгу, она нужна для стабилизации обстановки на фронте, контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и защиты освобожденных территорий на Украине. Российские войска пополнили 300 тысяч человек, а 830 тысяч работников предприятий оборонного комплекса и некоторых социально значимых сфер, освободили от призыва.

https://ria.ru/20221221/problemy-1840266695.html

https://ria.ru/20221213/pushilin-1838464079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

сергей шойгу, частичная мобилизация в россии, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность