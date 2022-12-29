https://ria.ru/20221229/sevastopol-1842160168.html
В Севастополе отказались от фейерверка в новогоднюю ночь
В Севастополе отказались от фейерверка в новогоднюю ночь - РИА Новости, 29.12.2022
В Севастополе отказались от фейерверка в новогоднюю ночь
Власти Севастополя не будут проводить концерт на площади Нахимова 31 декабря и устраивать фейерверк в новогоднюю ночь. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:34
2022-12-29T12:34
2022-12-29T12:34
севастополь
общество
новый год
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Власти Севастополя не будут проводить концерт на площади Нахимова 31 декабря и устраивать фейерверк в новогоднюю ночь. "В связи с введением "желтого" уровня террористической опасности отменены традиционные мероприятия на площади Нахимова", - сообщается на сайте правительства города. Журналистам уточнили, что традиционного концерта 31 декабря и фейерверка в новогоднюю ночь на этот раз не будет. Для жителей и гостей города в предновогодние и рождественские дни состоятся многочисленные камерные мероприятия – представления, спортивные мероприятия, выступления и ярмарки, график которых опубликован на сайте правительства. 7 января в Севастополе пройдут крестные ходы – на северной стороне города и в центре.
https://realty.ria.ru/20221229/pirotekhnika-1833144925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, общество, новый год
Севастополь, Общество, Новый год
В Севастополе отказались от фейерверка в новогоднюю ночь
Власти Севастополя отказались от проведения концерта и фейерверка в новогоднюю ночь