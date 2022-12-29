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В Севастополе отказались от фейерверка в новогоднюю ночь - РИА Новости, 29.12.2022
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В Севастополе отказались от фейерверка в новогоднюю ночь
В Севастополе отказались от фейерверка в новогоднюю ночь - РИА Новости, 29.12.2022
В Севастополе отказались от фейерверка в новогоднюю ночь
Власти Севастополя не будут проводить концерт на площади Нахимова 31 декабря и устраивать фейерверк в новогоднюю ночь. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:34
2022-12-29T12:34
севастополь
общество
новый год
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Власти Севастополя не будут проводить концерт на площади Нахимова 31 декабря и устраивать фейерверк в новогоднюю ночь. "В связи с введением "желтого" уровня террористической опасности отменены традиционные мероприятия на площади Нахимова", - сообщается на сайте правительства города. Журналистам уточнили, что традиционного концерта 31 декабря и фейерверка в новогоднюю ночь на этот раз не будет. Для жителей и гостей города в предновогодние и рождественские дни состоятся многочисленные камерные мероприятия – представления, спортивные мероприятия, выступления и ярмарки, график которых опубликован на сайте правительства. 7 января в Севастополе пройдут крестные ходы – на северной стороне города и в центре.
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севастополь, общество, новый год
Севастополь, Общество, Новый год
12:34 29.12.2022
 
В Севастополе отказались от фейерверка в новогоднюю ночь

Власти Севастополя отказались от проведения концерта и фейерверка в новогоднюю ночь

© РИА Новости / Илья ПиталевПраздничный салют у памятника адмиралу П.С. Нахимову в Севастополе.
Праздничный салют у памятника адмиралу П.С. Нахимову в Севастополе. - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Праздничный салют у памятника адмиралу П.С. Нахимову в Севастополе. . Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Власти Севастополя не будут проводить концерт на площади Нахимова 31 декабря и устраивать фейерверк в новогоднюю ночь.
"В связи с введением "желтого" уровня террористической опасности отменены традиционные мероприятия на площади Нахимова", - сообщается на сайте правительства города. Журналистам уточнили, что традиционного концерта 31 декабря и фейерверка в новогоднюю ночь на этот раз не будет.
Для жителей и гостей города в предновогодние и рождественские дни состоятся многочисленные камерные мероприятия – представления, спортивные мероприятия, выступления и ярмарки, график которых опубликован на сайте правительства. 7 января в Севастополе пройдут крестные ходы – на северной стороне города и в центре.
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