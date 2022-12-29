https://ria.ru/20221229/sevastopol-1842160168.html

В Севастополе отказались от фейерверка в новогоднюю ночь

В Севастополе отказались от фейерверка в новогоднюю ночь - РИА Новости, 29.12.2022

В Севастополе отказались от фейерверка в новогоднюю ночь

Власти Севастополя не будут проводить концерт на площади Нахимова 31 декабря и устраивать фейерверк в новогоднюю ночь. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T12:34

2022-12-29T12:34

2022-12-29T12:34

севастополь

общество

новый год

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Власти Севастополя не будут проводить концерт на площади Нахимова 31 декабря и устраивать фейерверк в новогоднюю ночь. "В связи с введением "желтого" уровня террористической опасности отменены традиционные мероприятия на площади Нахимова", - сообщается на сайте правительства города. Журналистам уточнили, что традиционного концерта 31 декабря и фейерверка в новогоднюю ночь на этот раз не будет. Для жителей и гостей города в предновогодние и рождественские дни состоятся многочисленные камерные мероприятия – представления, спортивные мероприятия, выступления и ярмарки, график которых опубликован на сайте правительства. 7 января в Севастополе пройдут крестные ходы – на северной стороне города и в центре.

https://realty.ria.ru/20221229/pirotekhnika-1833144925.html

севастополь

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

севастополь, общество, новый год