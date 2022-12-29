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Вучич отменил состояние высшей боеготовности ВС Сербии, пишут СМИ - РИА Новости, 29.12.2022
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Вучич отменил состояние высшей боеготовности ВС Сербии, пишут СМИ
Вучич отменил состояние высшей боеготовности ВС Сербии, пишут СМИ - РИА Новости, 29.12.2022
Вучич отменил состояние высшей боеготовности ВС Сербии, пишут СМИ
В Сербии отменили режим максимальной боеготовности войск, сообщило агентство Танюг со ссылкой на источник в администрации президента. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:07
2022-12-29T17:08
в мире
александр вучич
косово
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Сербии отменили режим максимальной боеготовности войск, сообщило агентство Танюг со ссылкой на источник в администрации президента. Обстановка в Косово и Метохии накалилась после того, как полиция самопровозглашенной республики в декабре задержала несколько полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и терроризме. Местные сербы в знак протеста воздвигли баррикады.В начале недели министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил, что глава государства Александр Вучич приказал перевести вооруженные силы в состояние высшей боевой готовности.Накануне стало известно, что бывший полицейский, серб Деян Пантич, из-за задержания которого началась новая волна напряженности, будет переведен под домашний арест.После этого президент призвал этнических сербов в Косово завершить протесты и убрать баррикады.
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в мире, александр вучич, косово, сербия
В мире, Александр Вучич, Косово, Сербия
16:07 29.12.2022 (обновлено: 17:08 29.12.2022)
 
Вучич отменил состояние высшей боеготовности ВС Сербии, пишут СМИ

Tanjug: президент Сербии Вучич отменил состояние высшей боеготовности вооруженных сил

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Сербии отменили режим максимальной боеготовности войск, сообщило агентство Танюг со ссылкой на источник в администрации президента.

"Состояние высшей боевой готовности сербских вооруженных сил, объявленное три дня назад из-за ситуации на севере Метохии, было отменено в четверг решением <...> (президента Александра. — Прим. ред.) Вучича", — говорится в материале.

Обстановка в Косово и Метохии накалилась после того, как полиция самопровозглашенной республики в декабре задержала несколько полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и терроризме. Местные сербы в знак протеста воздвигли баррикады.
В начале недели министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил, что глава государства Александр Вучич приказал перевести вооруженные силы в состояние высшей боевой готовности.
Накануне стало известно, что бывший полицейский, серб Деян Пантич, из-за задержания которого началась новая волна напряженности, будет переведен под домашний арест.
После этого президент призвал этнических сербов в Косово завершить протесты и убрать баррикады.
Перекрытая дорога Ниш-Приштина в селе Мердаре южно-сербской общины Куршумлия - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 12:49
СМИ сообщили, что косовские сербы сняли баррикады у КПП "Мердаре"
 
В миреАлександр ВучичКосовоСербия
 
 
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