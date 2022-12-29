https://ria.ru/20221229/serbiya-1842258839.html

Вучич отменил состояние высшей боеготовности ВС Сербии, пишут СМИ

Вучич отменил состояние высшей боеготовности ВС Сербии, пишут СМИ - РИА Новости, 29.12.2022

Вучич отменил состояние высшей боеготовности ВС Сербии, пишут СМИ

В Сербии отменили режим максимальной боеготовности войск, сообщило агентство Танюг со ссылкой на источник в администрации президента. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T16:07

2022-12-29T16:07

2022-12-29T17:08

в мире

александр вучич

косово

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Сербии отменили режим максимальной боеготовности войск, сообщило агентство Танюг со ссылкой на источник в администрации президента. Обстановка в Косово и Метохии накалилась после того, как полиция самопровозглашенной республики в декабре задержала несколько полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и терроризме. Местные сербы в знак протеста воздвигли баррикады.В начале недели министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил, что глава государства Александр Вучич приказал перевести вооруженные силы в состояние высшей боевой готовности.Накануне стало известно, что бывший полицейский, серб Деян Пантич, из-за задержания которого началась новая волна напряженности, будет переведен под домашний арест.После этого президент призвал этнических сербов в Косово завершить протесты и убрать баррикады.

https://ria.ru/20221229/kosovo-1842168645.html

косово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, александр вучич, косово, сербия