16:07 29.12.2022 (обновлено: 17:08 29.12.2022)
Вучич отменил состояние высшей боеготовности ВС Сербии, пишут СМИ
Tanjug: президент Сербии Вучич отменил состояние высшей боеготовности вооруженных сил
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Сербии отменили режим максимальной боеготовности войск, сообщило агентство Танюг со ссылкой на источник в администрации президента.
"Состояние высшей боевой готовности сербских вооруженных сил, объявленное три дня назад из-за ситуации на севере Метохии, было отменено в четверг решением <...> (президента Александра. — Прим. ред.) Вучича", — говорится в материале.
Обстановка в Косово и Метохии накалилась после того, как полиция самопровозглашенной республики в декабре задержала несколько полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и терроризме. Местные сербы в знак протеста воздвигли баррикады.
В начале недели министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил, что глава государства Александр Вучич приказал перевести вооруженные силы в состояние высшей боевой готовности.
Накануне стало известно, что бывший полицейский, серб Деян Пантич, из-за задержания которого началась новая волна напряженности, будет переведен под домашний арест.
После этого президент призвал этнических сербов в Косово завершить протесты и убрать баррикады.