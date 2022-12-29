https://ria.ru/20221229/russkiy-1842278526.html

"Его считали умнее Эйнштейна". Трагедия известного советского вундеркинда

"Его считали умнее Эйнштейна". Трагедия известного советского вундеркинда - РИА Новости, 29.12.2022

"Его считали умнее Эйнштейна". Трагедия известного советского вундеркинда

В мире их очень мало – всего один на пять-шесть тысяч человек. Гении: их не понимают, над ними смеются, но завидуют. Историю одного из них – Паши Коноплева –... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T17:16

2022-12-29T17:16

2022-12-29T17:43

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. В мире их очень мало – всего один на пять-шесть тысяч человек. Гении: их не понимают, над ними смеются, но завидуют. Историю одного из них – Паши Коноплева – уже мало кто помнит. О советском вундеркинде – в материале РИА Новости.Вопреки ожиданиямПаше Коноплеву судьбой было отмерено совсем немного – всего 29 лет. Но за это время он сделал столько, чего не успеть и за десяток жизней.Родился в Москве 25 марта 1971-го. В роддоме сразу подхватил первую инфекцию. Врач-педиатр, осмотрев малыша, мрачно предрекла: "Не нравится мне этот мальчик, будет много болеть! И вообще, не жилец!"Однако вопреки прогнозам ребенок выкарабкался. Врачи развели руками – мол бывают чудеса. Но добавили: "Уж школу-то он точно не осилит. Слишком отстает в развитии".Когда Паше было три, родители все же решили проверить его умственные способности. Папа придумал сыну задачку: "В одной корзине два яблочка, в другой — одно. Их положили вместе в одну корзину. Сколько стало?" Паша моментально ответил: "Три!" И с тех пор постоянно просил играть "в яблочки".Еще до школы мальчик научился сложению, вычитанию, умножению и делению. А также сам освоил письмо и чтение — просто наблюдал за тем, как это делают родители.Однажды друг семьи, преподаватель Бауманского института, загадал четырехлетнему Павлику загадку. "Между пунктами А и Б — 200 километров. Из А в Б вышел поезд со скоростью 50 км/час. Одновременно из пункта Б в А вылетела муха со скоростью 100 км/час. Она долетела до поезда и тут же полетела обратно. Прибыв в пункт Б, она снова полетела навстречу поезду — и так далее, до тех пор, пока поезд прибыл в пункт Б. Сколько километров пролетела муха?"Ребенок, подумав минут пять, ответил: "400 километров". Он решил задачку в два действия: "Муха летела все время, пока шел поезд, то есть 200 км. При скорости 50 км/ч на путь у поезда ушло 4 часа. Значит, муха тоже летела 4 часа, но со скоростью 100 км/час, то есть она пролетела 400 км".А вскоре Паша проявил и вовсе незаурядные способности. Родители были инженерами, и в доме постоянно лежали справочники, графики и логарифмическая линейка. Малышу все хотелось понять, для чего эта "дощечка с окошком". Как-то мама объяснила, а заодно рассказала про логарифмы.На следующий день мальчик построил на клетчатой бумаге график логарифмической функции, самостоятельно разобравшись в теме, которую проходят в 10-м классе. Пораженная, мама дала ребенку книжку с логарифмическими таблицами. Тот выучил первые значения, а остальные вычислял уже в уме.Свечи на ПлутонеВ семь лет ребенок сдал тест на IQ. Результаты ошеломили нейропсихологов: 142 балла. Для сравнения: IQ президента Рональда Рейгана был 105, а у известных чемпионов мира по щахматам - около 150.Родители планировали отдать Павлика в математическую школу, но у там не было начальных классов. Поэтому первое время пришлось ходить в общеобразовательную. Мальчику там было скучно, он постоянно приносил плохие оценки."Я говорила, ему: "Потерпи". А потом Пашу протестировала известный детский психолог Виктория Юркевич, которая исследовала вундеркиндов. Она написала рекомендацию о переводе из первого сразу в четвертый класс", – вспоминала мама Наталья.Она также приводит забавную историю. По дороге от школы до дома они с сыном обычно придумывали разные фантастические истории. Однажды Паша предложил сочинить рассказ о полете на Плутон."Зачем туда лететь? Там ведь темно. Я читала, что на Плутоне солнце светит, как 15-свечовая лампочка", — сказала мама. Мальчик задумался, а потом возразил: "Ты ошиблась почти в семь раз, на самом деле там 100 свечей".Дома он записал свои расчеты, но Наталья не могла понять, насколько все верно. Поэтому решение показала знакомому астроному. Тот подтвердил, что все правильно, и рекомендовал показать ребенка Андрею Колмогорову. Тот высоко оценил знания юного гения, но в свою школу для математически одаренных детей не взял. "Побольше катайся на лыжах, занимайся спортом!" — посоветовал ученый.Тогда родители отдали Пашу в кружок астрономии во Дворце пионеров. На первом же занятии он показал блестящий результат, преподаватель предложил отвести его в Астрономический институт имени Штернберга. Там мальчику сразу же доверили сделать вычисления на основании многолетних наблюдений переменных звезд в созвездии Змееносца. Работа десятилетнего вундеркинда были затем опубликованы в академическом издании.Суровая школа жизниВ 15 лет Коноплев наконец окончил школу и поступил в Московский университет на факультет вычислительной математики и кибернетики. Из-за разницы в возрасте одногруппники не воспринимали его всерьез. Он пытался ухаживать за девочками, но те общались с ним только ради помощи на экзаменах."Как-то он купил им в подарок чайный сервиз. Но как раз тогда сессия уже закончилась, девочки подарок не приняли и в гости его не позвали", – вспоминали мама Коноплева.Тем не менее, продолжает она, сын не обиделся. Он вообще был добрым человеком. По этой причине в 18 лет даже стал депутатом районного Совета. "Если вы за демократа, Коноплева в депутаты!" — писал Паша мелом на асфальте. Приходил к избирателям и искренне спрашивал: "Чем помочь?" На своем участке он победил с большим отрывом: проголосовали 415 из 662 человек.Годом позже Коноплев поступил в аспирантуру и начал заниматься математическим прогнозированием будущего. Но тогда же у него начались серьезные проблемы со здоровьем: приступы отчаяния, депрессия и нервные срывы. Как-то раз даже порезал себе руки, чтобы привлечь внимание девушки.Родители обратились за помощью в клинику. После обследования в Центре психического здоровья РАМН врачи поставили жизненный диагноз: "Гений". Что происходило в последующие 10 лет, неизвестно. В одном из интервью Наталья Коноплева рассказывала, что в больнице сыну давали "тяжелые" препараты, которые в конечном итоге привели к образованию тромба. В он умер 29 марта 2000-го.Одаренным людям надо помогать на протяжении всей жизни. В чем-то они гении, а в чем-то — беспомощные дети, говорила мать, подводя итог этой печальной истории.

https://ria.ru/20221206/mudrets-1836631469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

рональд рейган, гарри каспаров, москва, рамн