17:16 29.12.2022 (обновлено: 17:43 29.12.2022)
"Его считали умнее Эйнштейна". Трагедия известного советского вундеркинда
© РИА Новости / Борис Приходько / Перейти в медиабанкСоветский вундеркинд, студент факультета вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Павел Коноплев
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. В мире их очень мало – всего один на пять-шесть тысяч человек. Гении: их не понимают, над ними смеются, но завидуют. Историю одного из них – Паши Коноплева – уже мало кто помнит. О советском вундеркинде – в материале РИА Новости.
Вопреки ожиданиям
Паше Коноплеву судьбой было отмерено совсем немного – всего 29 лет. Но за это время он сделал столько, чего не успеть и за десяток жизней.
Родился в Москве 25 марта 1971-го. В роддоме сразу подхватил первую инфекцию. Врач-педиатр, осмотрев малыша, мрачно предрекла: "Не нравится мне этот мальчик, будет много болеть! И вообще, не жилец!"
Однако вопреки прогнозам ребенок выкарабкался. Врачи развели руками – мол бывают чудеса. Но добавили: "Уж школу-то он точно не осилит. Слишком отстает в развитии".
Когда Паше было три, родители все же решили проверить его умственные способности. Папа придумал сыну задачку: "В одной корзине два яблочка, в другой — одно. Их положили вместе в одну корзину. Сколько стало?" Паша моментально ответил: "Три!" И с тех пор постоянно просил играть "в яблочки".
Еще до школы мальчик научился сложению, вычитанию, умножению и делению. А также сам освоил письмо и чтение — просто наблюдал за тем, как это делают родители.
Однажды друг семьи, преподаватель Бауманского института, загадал четырехлетнему Павлику загадку. "Между пунктами А и Б — 200 километров. Из А в Б вышел поезд со скоростью 50 км/час. Одновременно из пункта Б в А вылетела муха со скоростью 100 км/час. Она долетела до поезда и тут же полетела обратно. Прибыв в пункт Б, она снова полетела навстречу поезду — и так далее, до тех пор, пока поезд прибыл в пункт Б. Сколько километров пролетела муха?"
© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в медиабанкФизико-математическая школа-интернат (ФМШ-18) при Московском Государственном Университете имени М.В. Ломоносова
Физико-математическая школа-интернат (ФМШ-18) при Московском Государственном Университете имени М.В. Ломоносова
Ребенок, подумав минут пять, ответил: "400 километров". Он решил задачку в два действия: "Муха летела все время, пока шел поезд, то есть 200 км. При скорости 50 км/ч на путь у поезда ушло 4 часа. Значит, муха тоже летела 4 часа, но со скоростью 100 км/час, то есть она пролетела 400 км".
А вскоре Паша проявил и вовсе незаурядные способности. Родители были инженерами, и в доме постоянно лежали справочники, графики и логарифмическая линейка. Малышу все хотелось понять, для чего эта "дощечка с окошком". Как-то мама объяснила, а заодно рассказала про логарифмы.
На следующий день мальчик построил на клетчатой бумаге график логарифмической функции, самостоятельно разобравшись в теме, которую проходят в 10-м классе. Пораженная, мама дала ребенку книжку с логарифмическими таблицами. Тот выучил первые значения, а остальные вычислял уже в уме.
Свечи на Плутоне
В семь лет ребенок сдал тест на IQ. Результаты ошеломили нейропсихологов: 142 балла. Для сравнения: IQ президента Рональда Рейгана был 105, а у известных чемпионов мира по щахматам - около 150.
Родители планировали отдать Павлика в математическую школу, но у там не было начальных классов. Поэтому первое время пришлось ходить в общеобразовательную. Мальчику там было скучно, он постоянно приносил плохие оценки.
"Я говорила, ему: "Потерпи". А потом Пашу протестировала известный детский психолог Виктория Юркевич, которая исследовала вундеркиндов. Она написала рекомендацию о переводе из первого сразу в четвертый класс", – вспоминала мама Наталья.
Академик Андрей Колмогоров в своем рабочем кабинете
Она также приводит забавную историю. По дороге от школы до дома они с сыном обычно придумывали разные фантастические истории. Однажды Паша предложил сочинить рассказ о полете на Плутон.
"Зачем туда лететь? Там ведь темно. Я читала, что на Плутоне солнце светит, как 15-свечовая лампочка", — сказала мама. Мальчик задумался, а потом возразил: "Ты ошиблась почти в семь раз, на самом деле там 100 свечей".
Дома он записал свои расчеты, но Наталья не могла понять, насколько все верно. Поэтому решение показала знакомому астроному. Тот подтвердил, что все правильно, и рекомендовал показать ребенка Андрею Колмогорову. Тот высоко оценил знания юного гения, но в свою школу для математически одаренных детей не взял. "Побольше катайся на лыжах, занимайся спортом!" — посоветовал ученый.
Тогда родители отдали Пашу в кружок астрономии во Дворце пионеров. На первом же занятии он показал блестящий результат, преподаватель предложил отвести его в Астрономический институт имени Штернберга. Там мальчику сразу же доверили сделать вычисления на основании многолетних наблюдений переменных звезд в созвездии Змееносца. Работа десятилетнего вундеркинда были затем опубликованы в академическом издании.
Суровая школа жизни
В 15 лет Коноплев наконец окончил школу и поступил в Московский университет на факультет вычислительной математики и кибернетики. Из-за разницы в возрасте одногруппники не воспринимали его всерьез. Он пытался ухаживать за девочками, но те общались с ним только ради помощи на экзаменах.
"Как-то он купил им в подарок чайный сервиз. Но как раз тогда сессия уже закончилась, девочки подарок не приняли и в гости его не позвали", – вспоминали мама Коноплева.
Тем не менее, продолжает она, сын не обиделся. Он вообще был добрым человеком. По этой причине в 18 лет даже стал депутатом районного Совета. "Если вы за демократа, Коноплева в депутаты!" — писал Паша мелом на асфальте. Приходил к избирателям и искренне спрашивал: "Чем помочь?" На своем участке он победил с большим отрывом: проголосовали 415 из 662 человек.
© РИА Новости / Давид Шоломович / Перейти в медиабанкНа лекции в большой аудитории механико-математического факультета (мехмат) Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
На лекции в большой аудитории механико-математического факультета (мехмат) Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
Годом позже Коноплев поступил в аспирантуру и начал заниматься математическим прогнозированием будущего. Но тогда же у него начались серьезные проблемы со здоровьем: приступы отчаяния, депрессия и нервные срывы. Как-то раз даже порезал себе руки, чтобы привлечь внимание девушки.
Родители обратились за помощью в клинику. После обследования в Центре психического здоровья РАМН врачи поставили жизненный диагноз: "Гений". Что происходило в последующие 10 лет, неизвестно. В одном из интервью Наталья Коноплева рассказывала, что в больнице сыну давали "тяжелые" препараты, которые в конечном итоге привели к образованию тромба. В он умер 29 марта 2000-го.
Одаренным людям надо помогать на протяжении всей жизни. В чем-то они гении, а в чем-то — беспомощные дети, говорила мать, подводя итог этой печальной истории.