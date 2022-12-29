https://ria.ru/20221229/rosaviatsiya-1842323396.html

Росавиация заказала торжество на 57 миллионов рублей

Росавиация заказала торжество на 57 миллионов рублей - РИА Новости, 29.12.2022

Росавиация заказала торжество на 57 миллионов рублей

Росавиация заказала на 100-летие отечественной гражданской авиации торжество за 57,6 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T18:40

2022-12-29T18:40

2022-12-29T22:31

взятка

коррупция

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

государственный кремлевский дворец

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Росавиация заказала на 100-летие отечественной гражданской авиации торжество за 57,6 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок. Росавиация в конце декабря заключила два контракта. "Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению торжественного мероприятия, посвященного празднованию 100-летнего юбилея отечественной гражданской авиации, проводимого 9 февраля 2023 года", - говорится в документе контракта. Мероприятие пройдет в Государственном Кремлевском Дворце. Услуги будут стоить 47,4 миллиона рублей. Заказчик желает, чтобы в программе праздника были выступления звезд эстрады, а также заслуженных и народных артистов. Ведущий должен быть либо популярным ведущим федерального телеканала, либо известным артистом. Зрителей ждет, в частности, мультимедийное шоу на тему истории отечественной гражданской авиации, лазерное шоу, хореографические номера, выступления воздушных гимнастов. Согласно техническому заданию, на сцене будут летать управляемые модели самолетов. Фуршет обойдется заказчику почти в 10,2 миллиона рублей. Мероприятие поделят на части: фуршет на 1 тысячу гостей, на 100 человек и на 10 человек. Самые дорогие позиции в меню - икра осетровая на кружевном блинчике с мягким сыром, салат "Царский" с камчатским крабом и кальмарами, салат из телятины с рукколой и ореховым соусом, корейка ягненка в малиновом маринаде с картофелем и артишоками. Ранее Росавиация оказалась в центре коррупционного скандала, сопровождаемого арестами ряда бывших и нынешних сотрудников. В частности, на днях был арестован замначальника управления по цифровизации Росавиации Александр Матюшкин, ему вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). В октябре арестовали экс-чиновника Росавиации Максима Павлюка, так же по обвинению во взяточничестве.

https://ria.ru/20221226/arest-1841522843.html

https://ria.ru/20221229/prigovor-1842165090.html

https://ria.ru/20221223/koloniya-1840889858.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

взятка, коррупция, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, государственный кремлевский дворец