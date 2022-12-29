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Росавиация заказала торжество на 57 миллионов рублей - РИА Новости, 29.12.2022
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Росавиация заказала торжество на 57 миллионов рублей
Росавиация заказала торжество на 57 миллионов рублей - РИА Новости, 29.12.2022
Росавиация заказала торжество на 57 миллионов рублей
Росавиация заказала на 100-летие отечественной гражданской авиации торжество за 57,6 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T18:40
2022-12-29T22:31
взятка
коррупция
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
государственный кремлевский дворец
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Росавиация заказала на 100-летие отечественной гражданской авиации торжество за 57,6 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок. Росавиация в конце декабря заключила два контракта. "Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению торжественного мероприятия, посвященного празднованию 100-летнего юбилея отечественной гражданской авиации, проводимого 9 февраля 2023 года", - говорится в документе контракта. Мероприятие пройдет в Государственном Кремлевском Дворце. Услуги будут стоить 47,4 миллиона рублей. Заказчик желает, чтобы в программе праздника были выступления звезд эстрады, а также заслуженных и народных артистов. Ведущий должен быть либо популярным ведущим федерального телеканала, либо известным артистом. Зрителей ждет, в частности, мультимедийное шоу на тему истории отечественной гражданской авиации, лазерное шоу, хореографические номера, выступления воздушных гимнастов. Согласно техническому заданию, на сцене будут летать управляемые модели самолетов. Фуршет обойдется заказчику почти в 10,2 миллиона рублей. Мероприятие поделят на части: фуршет на 1 тысячу гостей, на 100 человек и на 10 человек. Самые дорогие позиции в меню - икра осетровая на кружевном блинчике с мягким сыром, салат "Царский" с камчатским крабом и кальмарами, салат из телятины с рукколой и ореховым соусом, корейка ягненка в малиновом маринаде с картофелем и артишоками. Ранее Росавиация оказалась в центре коррупционного скандала, сопровождаемого арестами ряда бывших и нынешних сотрудников. В частности, на днях был арестован замначальника управления по цифровизации Росавиации Александр Матюшкин, ему вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). В октябре арестовали экс-чиновника Росавиации Максима Павлюка, так же по обвинению во взяточничестве.
https://ria.ru/20221226/arest-1841522843.html
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взятка, коррупция, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, государственный кремлевский дворец
Взятка, Коррупция, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Государственный Кремлевский дворец
18:40 29.12.2022 (обновлено: 22:31 29.12.2022)
 
Росавиация заказала торжество на 57 миллионов рублей

Росавиация заказала торжество на 57 миллионов рублей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСтенд Федерального агентства воздушного транспорта "Росавиация"
Стенд Федерального агентства воздушного транспорта Росавиация - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд Федерального агентства воздушного транспорта "Росавиация". Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Росавиация заказала на 100-летие отечественной гражданской авиации торжество за 57,6 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок.
Росавиация в конце декабря заключила два контракта.
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"Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению торжественного мероприятия, посвященного празднованию 100-летнего юбилея отечественной гражданской авиации, проводимого 9 февраля 2023 года", - говорится в документе контракта. Мероприятие пройдет в Государственном Кремлевском Дворце.
Услуги будут стоить 47,4 миллиона рублей.
Заказчик желает, чтобы в программе праздника были выступления звезд эстрады, а также заслуженных и народных артистов. Ведущий должен быть либо популярным ведущим федерального телеканала, либо известным артистом. Зрителей ждет, в частности, мультимедийное шоу на тему истории отечественной гражданской авиации, лазерное шоу, хореографические номера, выступления воздушных гимнастов. Согласно техническому заданию, на сцене будут летать управляемые модели самолетов.
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Фуршет обойдется заказчику почти в 10,2 миллиона рублей. Мероприятие поделят на части: фуршет на 1 тысячу гостей, на 100 человек и на 10 человек. Самые дорогие позиции в меню - икра осетровая на кружевном блинчике с мягким сыром, салат "Царский" с камчатским крабом и кальмарами, салат из телятины с рукколой и ореховым соусом, корейка ягненка в малиновом маринаде с картофелем и артишоками.
Ранее Росавиация оказалась в центре коррупционного скандала, сопровождаемого арестами ряда бывших и нынешних сотрудников. В частности, на днях был арестован замначальника управления по цифровизации Росавиации Александр Матюшкин, ему вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). В октябре арестовали экс-чиновника Росавиации Максима Павлюка, так же по обвинению во взяточничестве.
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ВзяткаКоррупцияРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ПроисшествияГосударственный Кремлевский дворец
 
 
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