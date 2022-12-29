https://ria.ru/20221229/renovatsiya-1842338395.html

Еще 95 домов снесут в Подмосковье по программе реновации

Еще 95 домов снесут в Подмосковье по программе реновации - РИА Новости, 29.12.2022

Еще 95 домов снесут в Подмосковье по программе реновации

В программу реновации Подмосковья включили 95 ветхих и аварийных домов из Пушкина, Мытищ и Королева. В регионе провели четыре аукциона на право заключить... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T19:56

2022-12-29T19:56

2022-12-29T19:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В программу реновации Подмосковья включили 95 ветхих и аварийных домов из Пушкина, Мытищ и Королева. В регионе провели четыре аукциона на право заключить договор о комплексном развитии территории жилой застройки. Такой информацией поделились представители минжилполитики Московской области, сообщил телеканал "360".Порядка 5 тысяч человек смогут получить новый дом. Для них возведут здания с учетом новых стандартов. Наро-Фоминск, Балашиха и Пушкино стали самыми активными регионами по реализации программы. В этом году они попали в номинацию "Реновация – новый облик города".Меньше года потребовалось специалистам из Наро-Фоминска на создание проекта по переселению 64 человек из шести бараков. Еще 16 старых домов расселят в Балашихе. Новое жилище получат 696 человек. А 4 тысячи человек переедут в Пушкино в ближайшее время.В рамках проектов по переселению в регионе построят около 7,5 миллиона квадратных метров нового жилья.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)