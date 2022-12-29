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Украина готова провести расследование после падения ракеты в Белоруссии - РИА Новости, 29.12.2022
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Украина готова провести расследование после падения ракеты в Белоруссии
Украина готова провести расследование после падения ракеты в Белоруссии - РИА Новости, 29.12.2022
Украина готова провести расследование после падения ракеты в Белоруссии
Украина готова провести расследование инцидента с упавшей в Белоруссии ракетой и пригласить экспертов, не связанных с РФ, заявили в Министерстве обороны... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T20:42
2022-12-29T20:49
в мире
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Украина готова провести расследование инцидента с упавшей в Белоруссии ракетой и пригласить экспертов, не связанных с РФ, заявили в Министерстве обороны Украины."Украинская сторона, оставляя за собой безусловное право на оборону и защиту собственного неба, в то же время готова к проведению на Украине объективного расследования инцидента, который произошел 29 декабря в небе над территорией Белоруссии вследствие отражения массированного ракетного удара РФ", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства. Оно добавляет, что Украина готова пригласить к участию в таком расследовании авторитетных экспертов из стран, не связанных с поддержкой России в какой-либо форме.Ранее в четверг минобороны Белоруссии сообщило, что войска ПВО республики поразили ракету, обломки которой упали вблизи деревни Горбаха Ивановского района Брестской области, ею оказалась зенитная управляемая ракета С-300, выпущенная с территории Украины.В настоящее время на месте происшествия работают специалисты Следственного комитета, МВД, минобороны. Сведений о пострадавших нет.
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в мире, украина, белоруссия, киев, зрк с-300, россия
В мире, Украина, Белоруссия, Киев, ЗРК С-300, Россия
20:42 29.12.2022 (обновлено: 20:49 29.12.2022)
 
Украина готова провести расследование после падения ракеты в Белоруссии

МО Украины: страна готова провести расследование инцидента с упавшей в Белоруссии ракетой

© Фото : Белорусский силовик/TelegramЧасти украинской ракеты на территории Беларуси
Части украинской ракеты на территории Беларуси - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : Белорусский силовик/Telegram
Части украинской ракеты на территории Беларуси
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Украина готова провести расследование инцидента с упавшей в Белоруссии ракетой и пригласить экспертов, не связанных с РФ, заявили в Министерстве обороны Украины.
"Украинская сторона, оставляя за собой безусловное право на оборону и защиту собственного неба, в то же время готова к проведению на Украине объективного расследования инцидента, который произошел 29 декабря в небе над территорией Белоруссии вследствие отражения массированного ракетного удара РФ", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства. Оно добавляет, что Украина готова пригласить к участию в таком расследовании авторитетных экспертов из стран, не связанных с поддержкой России в какой-либо форме.
Ранее в четверг минобороны Белоруссии сообщило, что войска ПВО республики поразили ракету, обломки которой упали вблизи деревни Горбаха Ивановского района Брестской области, ею оказалась зенитная управляемая ракета С-300, выпущенная с территории Украины.
В настоящее время на месте происшествия работают специалисты Следственного комитета, МВД, минобороны. Сведений о пострадавших нет.
Части украинской ракеты на территории Беларуси
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МИД Белоруссии прокомментировал падение украинской ракеты
 
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