https://ria.ru/20221229/rassledovanie-1842346342.html
Украина готова провести расследование после падения ракеты в Белоруссии
Украина готова провести расследование после падения ракеты в Белоруссии - РИА Новости, 29.12.2022
Украина готова провести расследование после падения ракеты в Белоруссии
Украина готова провести расследование инцидента с упавшей в Белоруссии ракетой и пригласить экспертов, не связанных с РФ, заявили в Министерстве обороны... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T20:42
2022-12-29T20:42
2022-12-29T20:49
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Украина готова провести расследование инцидента с упавшей в Белоруссии ракетой и пригласить экспертов, не связанных с РФ, заявили в Министерстве обороны Украины."Украинская сторона, оставляя за собой безусловное право на оборону и защиту собственного неба, в то же время готова к проведению на Украине объективного расследования инцидента, который произошел 29 декабря в небе над территорией Белоруссии вследствие отражения массированного ракетного удара РФ", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства. Оно добавляет, что Украина готова пригласить к участию в таком расследовании авторитетных экспертов из стран, не связанных с поддержкой России в какой-либо форме.Ранее в четверг минобороны Белоруссии сообщило, что войска ПВО республики поразили ракету, обломки которой упали вблизи деревни Горбаха Ивановского района Брестской области, ею оказалась зенитная управляемая ракета С-300, выпущенная с территории Украины.В настоящее время на месте происшествия работают специалисты Следственного комитета, МВД, минобороны. Сведений о пострадавших нет.
https://ria.ru/20221229/provo-1842323195.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, белоруссия, киев, зрк с-300, россия
В мире, Украина, Белоруссия, Киев, ЗРК С-300, Россия
20:42 29.12.2022 (обновлено: 20:49 29.12.2022)
Украина готова провести расследование после падения ракеты в Белоруссии
МО Украины: страна готова провести расследование инцидента с упавшей в Белоруссии ракетой
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Украина готова провести расследование инцидента с упавшей в Белоруссии ракетой и пригласить экспертов, не связанных с РФ, заявили в Министерстве обороны Украины.
"Украинская сторона, оставляя за собой безусловное право на оборону и защиту собственного неба, в то же время готова к проведению на Украине объективного расследования инцидента, который произошел 29 декабря в небе над территорией Белоруссии вследствие отражения массированного ракетного удара РФ", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства. Оно добавляет, что Украина готова пригласить к участию в таком расследовании авторитетных экспертов из стран, не связанных с поддержкой России в какой-либо форме.
Ранее в четверг минобороны Белоруссии сообщило, что войска ПВО республики поразили ракету, обломки которой упали вблизи деревни Горбаха Ивановского района Брестской области
, ею оказалась зенитная управляемая ракета С-300
, выпущенная с территории Украины.
В настоящее время на месте происшествия работают специалисты Следственного комитета, МВД, минобороны. Сведений о пострадавших нет.