https://ria.ru/20221229/rassledovanie-1842346342.html

Украина готова провести расследование после падения ракеты в Белоруссии

Украина готова провести расследование после падения ракеты в Белоруссии - РИА Новости, 29.12.2022

Украина готова провести расследование после падения ракеты в Белоруссии

Украина готова провести расследование инцидента с упавшей в Белоруссии ракетой и пригласить экспертов, не связанных с РФ, заявили в Министерстве обороны... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T20:42

2022-12-29T20:42

2022-12-29T20:49

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Украина готова провести расследование инцидента с упавшей в Белоруссии ракетой и пригласить экспертов, не связанных с РФ, заявили в Министерстве обороны Украины."Украинская сторона, оставляя за собой безусловное право на оборону и защиту собственного неба, в то же время готова к проведению на Украине объективного расследования инцидента, который произошел 29 декабря в небе над территорией Белоруссии вследствие отражения массированного ракетного удара РФ", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства. Оно добавляет, что Украина готова пригласить к участию в таком расследовании авторитетных экспертов из стран, не связанных с поддержкой России в какой-либо форме.Ранее в четверг минобороны Белоруссии сообщило, что войска ПВО республики поразили ракету, обломки которой упали вблизи деревни Горбаха Ивановского района Брестской области, ею оказалась зенитная управляемая ракета С-300, выпущенная с территории Украины.В настоящее время на месте происшествия работают специалисты Следственного комитета, МВД, минобороны. Сведений о пострадавших нет.

https://ria.ru/20221229/provo-1842323195.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, белоруссия, киев, зрк с-300, россия