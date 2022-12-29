https://ria.ru/20221229/rakety-1842283983.html

СМИ рассказали, что Зеленский просил на встрече у Байдена

СМИ рассказали, что Зеленский просил на встрече у Байдена - РИА Новости, 29.12.2022

СМИ рассказали, что Зеленский просил на встрече у Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Джо Байденом вновь просил ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров, написала... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T17:09

2022-12-29T17:09

2022-12-29T18:07

специальная военная операция на украине

джо байден

владимир зеленский

сергей лавров

сша

россия

нато

украина

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Джо Байденом вновь просил ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров, написала Politico со ссылкой на источник.Газета Wall Street Journal сообщала, что США отказываются передавать баллистические ракеты, несмотря на настойчивые просьбы Киева, из-за разногласий по поводу возможных ударов по целям в Крыму. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью РИА Новости заявлял, что начало поставок ATACMS чревато прямым втягиванием Соединенных Штатов в военный конфликт с Россией.ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе из M142 HIMARS, которую с конца июня ВСУ применяют против российских вооруженных сил.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221221/oruzhie-1840395365.html

https://ria.ru/20221227/vooruzheniya-1841483920.html

сша

россия

украина

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джо байден, владимир зеленский, сергей лавров, сша, россия, нато, украина