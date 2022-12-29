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СМИ рассказали, что Зеленский просил на встрече у Байдена - РИА Новости, 29.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/rakety-1842283983.html
СМИ рассказали, что Зеленский просил на встрече у Байдена
СМИ рассказали, что Зеленский просил на встрече у Байдена - РИА Новости, 29.12.2022
СМИ рассказали, что Зеленский просил на встрече у Байдена
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Джо Байденом вновь просил ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров, написала... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T17:09
2022-12-29T18:07
специальная военная операция на украине
джо байден
владимир зеленский
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нато
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Джо Байденом вновь просил ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров, написала Politico со ссылкой на источник.Газета Wall Street Journal сообщала, что США отказываются передавать баллистические ракеты, несмотря на настойчивые просьбы Киева, из-за разногласий по поводу возможных ударов по целям в Крыму. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью РИА Новости заявлял, что начало поставок ATACMS чревато прямым втягиванием Соединенных Штатов в военный конфликт с Россией.ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе из M142 HIMARS, которую с конца июня ВСУ применяют против российских вооруженных сил.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221221/oruzhie-1840395365.html
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джо байден, владимир зеленский, сергей лавров, сша, россия, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, Джо Байден, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, США, Россия, НАТО, Украина
17:09 29.12.2022 (обновлено: 18:07 29.12.2022)
 
СМИ рассказали, что Зеленский просил на встрече у Байдена

Politico: Зеленский на встрече с Байденом просил ракеты дальнего действия ATACMS

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Джо Байденом вновь просил ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров, написала Politico со ссылкой на источник.

"Зеленский поднял тему этого вооружения во время переговоров с Байденом, но США не сдвинулись с места в своем отказе отправить его", — сообщил собеседник издания.

Газета Wall Street Journal сообщала, что США отказываются передавать баллистические ракеты, несмотря на настойчивые просьбы Киева, из-за разногласий по поводу возможных ударов по целям в Крыму.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью РИА Новости заявлял, что начало поставок ATACMS чревато прямым втягиванием Соединенных Штатов в военный конфликт с Россией.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
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В Пентагоне заявили, что Москва не удержит США от передачи Украине оружия
ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе из M142 HIMARS, которую с конца июня ВСУ применяют против российских вооруженных сил.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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