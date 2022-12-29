Рейтинг@Mail.ru
Кадыров пообещал помочь жителям ДНР и ЛНР с работой в Чечне - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221229/rabota-1842337560.html
Кадыров пообещал помочь жителям ДНР и ЛНР с работой в Чечне
Кадыров пообещал помочь жителям ДНР и ЛНР с работой в Чечне - РИА Новости, 29.12.2022
Кадыров пообещал помочь жителям ДНР и ЛНР с работой в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал помочь жителям ДНР и ЛНР с трудоустройством в республике. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T19:48
2022-12-29T19:48
общество
рамзан кадыров
луганская народная республика
донецкая народная республика
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788130767_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_75cdc604cce5ce9684083c5e3f281480.jpg
ГРОЗНЫЙ, 29 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал помочь жителям ДНР и ЛНР с трудоустройством в республике. Во время прямой линии жители ДНР и ЛНР обратились с просьбой к главе Чечни. В частности, они интересовались, возможно ли предоставление какого-либо количества рабочих мест на территории республики для жителей Донбасса, учитывая, что из-за боевых действий многие в ДНР и ЛНР лишились жилья, работы и полностью зависят от гуманитарной помощи. "На самом деле, у нас тоже с этим сложно, мы тоже дети войны, которые только вышли из военной ситуации. Но мы максимально постараемся помочь вам", - сказал Кадыров. Он пообещал выяснить, есть ли возможность трудоустроить обратившихся к нему с просьбой. Если такая возможность есть, то помощь будет обязательно оказана, заверил глава Чечни.
https://ria.ru/20221229/zelenskiy-1842334075.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788130767_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_2e104172e63413ea975939765277b2ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, рамзан кадыров, луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс
Общество, Рамзан Кадыров, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Донбасс
19:48 29.12.2022
 
Кадыров пообещал помочь жителям ДНР и ЛНР с работой в Чечне

Глава Чечни Кадыров пообещал помочь жителям ДНР и ЛНР с трудоустройством в республике

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкВид на комплекс высотных зданий "Грозный-Сити"
Вид на комплекс высотных зданий Грозный-Сити - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Вид на комплекс высотных зданий "Грозный-Сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 29 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал помочь жителям ДНР и ЛНР с трудоустройством в республике.
Во время прямой линии жители ДНР и ЛНР обратились с просьбой к главе Чечни. В частности, они интересовались, возможно ли предоставление какого-либо количества рабочих мест на территории республики для жителей Донбасса, учитывая, что из-за боевых действий многие в ДНР и ЛНР лишились жилья, работы и полностью зависят от гуманитарной помощи.
"На самом деле, у нас тоже с этим сложно, мы тоже дети войны, которые только вышли из военной ситуации. Но мы максимально постараемся помочь вам", - сказал Кадыров.
Он пообещал выяснить, есть ли возможность трудоустроить обратившихся к нему с просьбой. Если такая возможность есть, то помощь будет обязательно оказана, заверил глава Чечни.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 19:26Специальная военная операция на Украине
Кадыров предложил судить Зеленского в Грозном
 
ОбществоРамзан КадыровЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала