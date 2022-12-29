https://ria.ru/20221229/rabota-1842337560.html

Кадыров пообещал помочь жителям ДНР и ЛНР с работой в Чечне

Кадыров пообещал помочь жителям ДНР и ЛНР с работой в Чечне - РИА Новости, 29.12.2022

Кадыров пообещал помочь жителям ДНР и ЛНР с работой в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал помочь жителям ДНР и ЛНР с трудоустройством в республике. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T19:48

2022-12-29T19:48

2022-12-29T19:48

общество

рамзан кадыров

луганская народная республика

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ГРОЗНЫЙ, 29 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал помочь жителям ДНР и ЛНР с трудоустройством в республике. Во время прямой линии жители ДНР и ЛНР обратились с просьбой к главе Чечни. В частности, они интересовались, возможно ли предоставление какого-либо количества рабочих мест на территории республики для жителей Донбасса, учитывая, что из-за боевых действий многие в ДНР и ЛНР лишились жилья, работы и полностью зависят от гуманитарной помощи. "На самом деле, у нас тоже с этим сложно, мы тоже дети войны, которые только вышли из военной ситуации. Но мы максимально постараемся помочь вам", - сказал Кадыров. Он пообещал выяснить, есть ли возможность трудоустроить обратившихся к нему с просьбой. Если такая возможность есть, то помощь будет обязательно оказана, заверил глава Чечни.

https://ria.ru/20221229/zelenskiy-1842334075.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

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общество, рамзан кадыров, луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс