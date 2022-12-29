https://ria.ru/20221229/putin-1842302608.html
Путин подписал закон о едином нотариальном тарифе
Путин подписал закон о едином нотариальном тарифе - РИА Новости, 29.12.2022
Путин подписал закон о едином нотариальном тарифе
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий единый нотариальный тариф, состоящий из федеральной и региональной части. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T17:54
2022-12-29T17:54
2022-12-29T17:54
экономика
владимир путин
россия
федеральная нотариальная палата
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий единый нотариальный тариф, состоящий из федеральной и региональной части. Федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ предусматривает, что Федеральная нотариальная палата получает полномочия по разработке формулы расчета экономически обоснованного предельного размера регионального тарифа нотариальных услуг, а также применяемые к региональным тарифам льготы, утверждаемые Минюстом РФ. Также Федеральная нотариальная палата получает право ежегодно устанавливать предельные размеры региональных тарифов нотариальных услуг для каждого региона. Федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2023 года.
https://ria.ru/20221229/zakon-1842294851.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, федеральная нотариальная палата
Экономика, Владимир Путин, Россия, Федеральная нотариальная палата
Путин подписал закон о едином нотариальном тарифе
Путин подписал закон, устанавливающий единый нотариальный тариф
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
, устанавливающий единый нотариальный тариф, состоящий из федеральной и региональной части.
Федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ предусматривает, что Федеральная нотариальная палата получает полномочия по разработке формулы расчета экономически обоснованного предельного размера регионального тарифа нотариальных услуг, а также применяемые к региональным тарифам льготы, утверждаемые Минюстом РФ.
Также Федеральная нотариальная палата получает право ежегодно устанавливать предельные размеры региональных тарифов нотариальных услуг для каждого региона.
Федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2023 года.