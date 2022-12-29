https://ria.ru/20221229/putin-1842290169.html

Путин одобрил включение представителей новых регионов в Общественную палату

Путин одобрил включение представителей новых регионов в Общественную палату - РИА Новости, 29.12.2022

Путин одобрил включение представителей новых регионов в Общественную палату

Президент России Владимир Путин подписал закон о включении в состав Общественной палаты РФ представителей из новых регионов. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T17:26

2022-12-29T17:26

2022-12-29T17:29

владимир путин

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о включении в состав Общественной палаты РФ представителей из новых регионов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон предусматривает увеличение количества представителей общественных палат субъектов Российской Федерации, входящих в состав Общественной палаты Российской Федерации, с восьмидесяти пяти до восьмидесяти девяти. Такое изменение обеспечит равенство всех субъектов России при представительстве в ОП РФ.

https://ria.ru/20221223/rabota-1840742334.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

владимир путин, россия