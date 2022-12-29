https://ria.ru/20221229/putin-1842290169.html
Путин одобрил включение представителей новых регионов в Общественную палату
Путин одобрил включение представителей новых регионов в Общественную палату - РИА Новости, 29.12.2022
Путин одобрил включение представителей новых регионов в Общественную палату
Президент России Владимир Путин подписал закон о включении в состав Общественной палаты РФ представителей из новых регионов. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T17:26
2022-12-29T17:26
2022-12-29T17:29
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о включении в состав Общественной палаты РФ представителей из новых регионов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон предусматривает увеличение количества представителей общественных палат субъектов Российской Федерации, входящих в состав Общественной палаты Российской Федерации, с восьмидесяти пяти до восьмидесяти девяти. Такое изменение обеспечит равенство всех субъектов России при представительстве в ОП РФ.
https://ria.ru/20221223/rabota-1840742334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
17:26 29.12.2022 (обновлено: 17:29 29.12.2022)
Путин одобрил включение представителей новых регионов в Общественную палату
Путин подписал закон о включении в Общественную палату представителей новых регионов