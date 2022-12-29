https://ria.ru/20221229/puteshestviya-1842114672.html
Начался сбор заявок на премии в сфере туризма
Начался сбор заявок на премии в сфере туризма - РИА Новости, 29.12.2022
Начался сбор заявок на премии в сфере туризма
Минэкономразвития объявило о старте сбора заявок на соискание премий правительства в сфере туризма, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:04
2022-12-29T12:04
2022-12-29T12:04
туризм
туризм
новости - туризм
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Минэкономразвития объявило о старте сбора заявок на соискание премий правительства в сфере туризма, сообщили в пресс-службе ведомства."Премии присуждаются ежегодно за реализацию наиболее эффективных, инновационных проектов по развитию внутреннего и въездного туризма, объектов туриндустрии, продвижению продуктов, привлечению интереса граждан к материальным и духовным ценностям России", — уточнили в пресс-службе.Отмечается, что работы должны быть применены на практике не менее чем за год до начала приема заявок. Предоставить документы в Межведомственный совет по присуждению премий правительства РФ нужно до 1 марта 2023 года.
https://ria.ru/20221228/subsidii-1841976058.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия
Начался сбор заявок на премии в сфере туризма
Минэкономразвития сообщило о старте приема заявок на премии правительства в сфере туризма