https://ria.ru/20221229/puteshestviya-1842114672.html

Начался сбор заявок на премии в сфере туризма

Начался сбор заявок на премии в сфере туризма - РИА Новости, 29.12.2022

Начался сбор заявок на премии в сфере туризма

Минэкономразвития объявило о старте сбора заявок на соискание премий правительства в сфере туризма, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T12:04

2022-12-29T12:04

2022-12-29T12:04

туризм

туризм

новости - туризм

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Минэкономразвития объявило о старте сбора заявок на соискание премий правительства в сфере туризма, сообщили в пресс-службе ведомства."Премии присуждаются ежегодно за реализацию наиболее эффективных, инновационных проектов по развитию внутреннего и въездного туризма, объектов туриндустрии, продвижению продуктов, привлечению интереса граждан к материальным и духовным ценностям России", — уточнили в пресс-службе.Отмечается, что работы должны быть применены на практике не менее чем за год до начала приема заявок. Предоставить документы в Межведомственный совет по присуждению премий правительства РФ нужно до 1 марта 2023 года.

https://ria.ru/20221228/subsidii-1841976058.html

россия

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия