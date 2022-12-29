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Начался сбор заявок на премии в сфере туризма - РИА Новости, 29.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221229/puteshestviya-1842114672.html
Начался сбор заявок на премии в сфере туризма
Начался сбор заявок на премии в сфере туризма - РИА Новости, 29.12.2022
Начался сбор заявок на премии в сфере туризма
Минэкономразвития объявило о старте сбора заявок на соискание премий правительства в сфере туризма, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:04
2022-12-29T12:04
туризм
туризм
новости - туризм
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Минэкономразвития объявило о старте сбора заявок на соискание премий правительства в сфере туризма, сообщили в пресс-службе ведомства."Премии присуждаются ежегодно за реализацию наиболее эффективных, инновационных проектов по развитию внутреннего и въездного туризма, объектов туриндустрии, продвижению продуктов, привлечению интереса граждан к материальным и духовным ценностям России", — уточнили в пресс-службе.Отмечается, что работы должны быть применены на практике не менее чем за год до начала приема заявок. Предоставить документы в Межведомственный совет по присуждению премий правительства РФ нужно до 1 марта 2023 года.
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туризм, новости - туризм, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия
12:04 29.12.2022
 
Начался сбор заявок на премии в сфере туризма

Минэкономразвития сообщило о старте приема заявок на премии правительства в сфере туризма

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПлощадь Васильевский спуск и Красная площадь в Москве
Площадь Васильевский спуск и Красная площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Минэкономразвития объявило о старте сбора заявок на соискание премий правительства в сфере туризма, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Премии присуждаются ежегодно за реализацию наиболее эффективных, инновационных проектов по развитию внутреннего и въездного туризма, объектов туриндустрии, продвижению продуктов, привлечению интереса граждан к материальным и духовным ценностям России", — уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что работы должны быть применены на практике не менее чем за год до начала приема заявок. Предоставить документы в Межведомственный совет по присуждению премий правительства РФ нужно до 1 марта 2023 года.
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