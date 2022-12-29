https://ria.ru/20221229/prokhanov-1841621838.html

Биография Сергея Проханова

Биография Сергея Проханова - РИА Новости, 29.12.2022

Биография Сергея Проханова

Советский и российский актер театра и кино, президент "Театра Луны" Сергей Борисович Проханов родился 29 декабря 1952 года в Москве. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T01:30

2022-12-29T01:30

2022-12-29T01:30

справки

сергей проханов

москва

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Советский и российский актер театра и кино, президент "Театра Луны" Сергей Борисович Проханов родился 29 декабря 1952 года в Москве.В 1974 году окончил Высшее Театральное училище им. Бориса Щукина (ныне Театральный институт имени Бориса Щукина) при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова по специальности "Актер драмы и кино".Окончив училище, Сергей Проханов поступил в Академический театр имени Моссовета, где работал до 1994 года. Был занят в спектаклях "Миллион за улыбку" (1975), "Последняя жертва" (1975), "Глазами клоуна" (1976), исполнил главную роль в спектакле "Сашка" (1981), "Инфанты" (1991). Выступил в качестве сорежиссера и исполнителя роли царя Ирода в спектакле "Иисус Христос – суперзвезда" (1990).В 1992 году создал театр-студию фантастики "Луна", где поставил спектакли "Уникальный голос" (1992), "Византия" (по пьесе Николая Гумилева "Отравленная туника", 1993). "Луна" была авторским проектом со своей художественной концепцией и своим стилем.В 1994 году студия была преобразована в Московский государственный "Театр Луны" под руководством Сергея Проханова. В июле 2022 года художественным руководителем театра стал народный артист России Евгений Герасимов. Сергей Проханов занял пост президента театра. Большинство пьес для спектаклей "Театра Луны" написаны или переработаны самим Сергеем Прохановым. На сцене "Театра Луны" он поставил спектакли "Мечты маленького Робинзона" (1994), "Сны взрослого Робинзона" (1995), "Ночь нежна" (1997), "Таис сияющая" (1998), "Путешествие дилетантов" (1999), "Чарли Ча…" (2000), "Старый новый Фауст" (2000), "Губы" (2002), "Я… скрываю" (2002), "Диагноз: Эдит Пиаф" (2004), "Лиромания" (2005), "Оскар и Розовая Дама" (2006), "Коррида, или Роман с бессонной ночью" (2008), "Мэри Поппинс – Next" (2009), "Прокурорская притча" (2010), "Дориан Грей" (2010), "Шантеклер" (2012), "Дали и испанская королева из Казани" (2013), "Казанова, или Путешествие в "Икосамерон" (2016), "Фанта-инфанта" (2017), "Матри-Архат" (2018), "Маки" (2019), "Алые паруса" (2019), "Шпионка Сталина и Гитлера" (2021). В кино начал сниматься еще до окончания театрального училища. Дебютировал в семейной драме Бориса Ниренбурга "Семья, как семья" (1970), снялся в картинах "Ох, уж эта Настя! " (1972), "Юлька" (1972), "А пароходы гудят и уходят…" (1972).В 1977 году Проханов сыграл свою первую большую роль в фильме Владимира Грамматикова "Усатый нянь", которая принесла ему известность. Закрепила успех актера главная роль в картине "Завтрак на траве" (1979). Самая известная работа Проханова первой половины 1980-х годов – главная роль в мелодраме Виктора Трегубовича "Трижды о любви" (1981). Но чаще ему доставались эпизоды: студент в драме "Магистраль" (1982), шофер Аркадий в детском фильме "Осторожно, Василек!" (1985), моряк в военной ленте "Подвиг Одессы" (1985).Среди фильмов с участием Сергея Проханова: "Молодая жена" (1978), "Ты помнишь" (1979), "Корпус генерала Шубникова" (1980), "Деревенская история" (1981), "Магистраль" (1982), "Оставить след" (1982), "Про кота…" (1985), "Бес в ребро" (1990), "Коррупция" (1990), "Гений" (1991), "Привал странников" (1991) и многие другие. Занимался преподавательской работой, являлся руководителем курса в Российской академии театрального искусства (ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС). Сергей Проханов – народный артист РФ (2005), заслуженный деятель искусств РФ (1999). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, сергей проханов, москва