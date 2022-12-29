https://ria.ru/20221229/proekt-1842315065.html

Стартовала третья часть проекта "Музыкальное измерение" к выставке Дягилева

Стартовала третья часть проекта "Музыкальное измерение" к выставке Дягилева - РИА Новости, 29.12.2022

Стартовала третья часть проекта "Музыкальное измерение" к выставке Дягилева

В четверг стартовала третья часть проекта "Музыкальное измерение", посвященная деятельности знаменитого импресарио Сергея Дягилева, сообщает пресс-служба ВТБ,... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T18:07

2022-12-29T18:07

2022-12-29T18:07

втб

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. В четверг стартовала третья часть проекта "Музыкальное измерение", посвященная деятельности знаменитого импресарио Сергея Дягилева, сообщает пресс-служба ВТБ, который стал инициатором проекта.Выставка "Дягилев. Генеральная репетиция" продолжит работу до 5 февраля 2023 года. Проект "Музыкальное измерение" - результат совместной творческой работы Третьяковской галереи и музыкального коллектива musicAeterna."Музыкальное измерение" включает в себя подкасты о музыке и изобразительном искусстве, дискуссии экспертов и выступления musicAeterna в выставочных пространствах. Особая часть проекта "Музыкальное измерение" — саундтрек к выставке, составленный художественным руководителем musicAeterna Теодором Курентзисом и другими участниками коллектива — Федором Леднёвым, Алексеем Ретинским и Евгением Воробьевым. Четыре плейлиста с комментариями авторов - это четыре разных взгляда на наследие Сергея Дягилева и, прежде всего, на созданную им новаторскую художественную среду. Плейлисты и описания к ним размещены на отдельном сайте."Проект "Музыкальное измерение" помогает зрителю не просто посетить выставку, но всесторонне погрузиться в атмосферу той эпохи и того культурного слоя, которые на ней представлены. Сочетание экспозиции, музыкального сопровождения и информационных материалов открывает эпоху под новым углом, увеличивая эффект от присутствия на выставке. И, что не менее важно, "Музыкальное измерение" продолжает жить и вне выставки – он еще долгое время остается востребованным среди широкой аудитории интернет-пользователей", - сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.По словам куратора выставки Евгения Илюхина, экспозиция выставки "Дягилев. Генеральная репетиция" охватывает ключевые этапы "Русских балетов Сергея Дягилева" и представляет уникальный набор артефактов - оригинальные сценические костюмы, эскизы художников, работавших над проектами балетов, афиши и архивные фотографии, книги и видеозаписи."Русские балеты…" являются продолжением парижских "Русских сезонов", которые по праву могут считаться главным проектом антрепренера Дягилева. Музыкальное сопровождение позволяет почувствовать наступление нового века и начало новой вехи в истории культуры", - приводит пресс-служба слова Илюхина.Благодаря проекту экспозиция выставки обретает дополнительный объем и позволяет увидеть гораздо больше, глубже погрузиться в уникальную историческую эпоху, а также лучше понять атмосферу, которую Дягилев смог создать вокруг себя – атмосферу свободного творчества, считает дирижер musicAeterna Федор Леднев.

https://ria.ru/20211207/vystavka-1762598452.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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